Каквото и лошо и колкото и критично да се каже за Тръмп, все ще е твърде малко и крайно недостатъчно.

Но ето пример за статия в The Telegraph (https://www.msn.com/en-us/news/world/trump-s-incompetence-has-created-th... - има е-преводачи, справя се чудесно и ИИ).

"Trump’s incompetence has created the conditions for more bloodshed"

от David Blair, Roland Oliphant

(„Некомпетентността на Тръмп създаде условия за още кръвопролития“

Автори: Дейвид Блеър, Роланд Олифант).

В статията иде реч за Украйна и за провокацията на Путин в Полша.

Кратичък цитат от тази статия:

"Апетитът на Путин за риск и готовността му да тества Западния алианс очевидно са нараснали.“

Напоследък прочетох няколко книги за това как е работила администрацията на Тръмп през първия му мандат - книги все от известни личности, свидетели отвътре, не по слухове.

Някой ден ще споделя частици от прочетеното.

Тези автори (дори да не са приятели помежду си) споделят практически едно и също.

Тръмп е циник, илитерат, изобщо не чете предлагани материали от съветници и от службите, не се готви за важните срещи, мисли само за милиарди долари, има грозно циничен език, постоянно говори гадости за жени като каруцар, хили се безгръбначно на Путин и прави мили очи на севернокорейското отвратилище, не помни и два часа какво е чул или казал, навсякъде назначава само лоялни хора и постепенно развива фобия, преминаваща в ненавист към всеки професионалист, защото компетентността на даден човек е за него смъртна обида и повод за отвратителен комплекс на свещената простота.

Ние си мислим, че вече сме наясно що е Тръмп.

Аз от миналия ноември твърдях:

Тръмп е патология.

От Тръмп трябва да се очаква и най-неочакваното.

За Тръмп трябва да се предвижда и най-непредвидимото.

При Тръмп не трябва да ви изненадва и най-изненадващото.

С Тръмп е възможно и най-невъзможното.

Но да си призная, след прочитането на тези книги си казах - бедна ми е била фантазията що за падение е Тръмп.

Гарантирам - и на вас ви е бедна фантазията!

Няма как САЩ да не пострадат жестоко, фатално, страшно и катастрофично с такъв президент.

Няма как!

Освен ако Господ не го прибере своевременно с нечия помощ или по своя инициатива.

10.09.2025 г.