Две теми, два акцента, два факта или може би две опорки ще се настаняват вероятно с все по-нарастваща честота в международните дебати за Войната на варварска Русия срещу европейска Украйна:

1. В средата на приближаващия се все повече месец януари тази вероломна Война ще надмине по продължителност т.нар. Велика Отечествена Война на Съветския съюз. И неизбежно ще се изтъква от кого ли не, че тогава първо имаше отстъпление до Москва, после дълги и кървави сражения, за да стигне съветската армия до Берлин, а сега за същото време Русия заседна при Покровск и битката ѝ е за няколко разрушени вече градчета и селца, в които и без това практически никой повече не живее.

2. Европа ще "натиска" Украйна да се съгласи не на Корейския (Южна Корея и Северна Корея), а на Карелския вариант - по примера на Финландия, която в резултат на съветската агресия загуби Карелия, но съхрани себе си и своето национално достойнство, запази се като самостоятелна и демократична страна. Така че Украйна, според европейските лидери, образно казано, ще трябва, попаднала в капана на тази кървава Война, да отхапе лапата си, да се откаже от част от своята територия, за да съхрани себе си и своето национално достойнство, да се запази като самостоятелна и демократична страна.

Друг въпрос е, че Путин ще се стреми в близките месеци да превземе още някой и друг процент украинска територия, която да нарече "руска"; ще направи максималното съвместно с Тръмп да свали от власт Зеленски, а после да бъде инсталиран някой удобен за рашистко логаритмуване нов президент (Порошенко, Тимошенко, Арестович или дори при определени условия Залужни), така че да се стигне до хибриден чеченско-грузински политически проект, който да бъде натрапен на Украйна с подкрепата и на Тръмп - на фона на нервното скърцане на зъби от европейските лидери и при неясното бъдеще на Украйна като жизнеспособна държава.

Тук само ще добавя личното си и никого неангажиращо мнение, че Путин не е познал.

Аз не се съмнявам, че колапсът на Русия предстои.

Надявам се колапсът на Русия във финансово и икономическо отношение да изпревари колапса на Украйна във военно и социално отношение. Даже не само се надявам, а почти вярвам, че ще го изпревари.

05.09.2025 г.