Тук няма да обсъждам Тръмп и Путин.

Тръмп и Путин са пределно ясни.

Тръмп е страшна трагедия, сполетяла Америка - той е тотален, сенилен, жалък, нарцистичен, безнадежден, дементен клоун.

Путин нагло и откровено демонстрира, че за него Войната може да има даже един-единствен и никакъв друг резултат - безусловната капитулация на Украйна.

Тук ще споделя само нарастващата си тревога за посоката, в която като че ли еволюира Европа по отношение на Войната.

И тази еволюция е

от

Европа - главен гарант за сигурността на Украйна;

към

Украйна - главен гарант за сигурността на Европа.

С други думи - да въоръжим Украйна до зъби, да направим нейната армия абсолютно боеспособна, така че Путин да не си r помисля да пренесе Войната на европейска територия, защото реши ли да направи това, той ще се сблъска с мощната украинска армия.

Но!

Ето моите (поне) четири контрааргумента...

Първо, подобна еволюция би била (без)крайно опасно мислене в духа - има Европа, а има и Украйна. Груба грешка! Европа и Украйна са едно цяло. Украйна Е в Европа, част от Европа. От гледна точка на европейската сигурност и идентичност Европа и Украйна са неотделими.

Второ, въпросът не е само във въоръженията (които за горната цел засега почти ги няма). А хората? Украйна е изразходвала своя мобилизационен потенциал, тя няма кого още да привлече на фронта. А ако ѝ се отреди ролята на въоръжено до зъби минно поле, което да пази Европа, нито милионите емигранти ще се завърнат, нито някой мъж от 15 до 55 години ще остане в Украйна.

Трето, тази късогледа стратегия на Европа би деморализирала самата готовност на Европа да се защитава при неизбежната ескалация на войната в западна посока. Европейците така (само)измамно ще си купят още няколко години мир, които години ще бъдат профукани в превърналото се в главен европейски спорт отдаване на удоволствия; консумиране на материални блага; зацикляне във футболни и други подобни страсти; кокоша геополитическа слепота за надигащите се рискове и заплахи; взиране в собствения пъп и малко по-надолу.

Четвърто, ако това егоистично геостратегическо мислене вземе връх сред евролидерите, то с лека ръка освен Украйна (къде Украйна, там и още други държави по европейската периферия!) прифронтови държави ще станат и всички онези, които по суша и по море граничат с Русия на чудовището Путин! И ще се сбъдне най-сетне дълголелеяната мечта за Европа на две скорости, по-скоро, за Европа на два сорта държави:

-- едните, които имат страшния, жесток, грозен и брутален малшанс да са близо и дори непосредствено до Русия (те ще бъдат санитарен кордон, опазващ Европа);

-- и другите, които са по-далеч от Русия и могат да продължат да живеят по старому, просто ще заделят по някой и друг милиард за да въоръжават до зъби изтеглилите късата клечка прифронтови държави (прифронтова е и България - ако Путин междувременно не я е превзел).

Много ми се иска тези мои опасения за еволюция в стратегическата визия на европейските лидери да се окажат пресилени и дори направо неверни. Защото те са като пътя към Ада, към европейския Ад, само че постлан с абсолютни илюзии и абсурдни заблуди.

04.09.2025 г.