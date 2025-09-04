Позната в нашите науки ми написа тържествуващо тази сутрин по повод на сборището на аристократите в Китай:

- Спукано е гърнето на Запада!

Впрочем, на Запада - в който живеят и то не никак зле децата и внуците ѝ!

Да, тя ме съжалява постоянно, че не съм на правилната страна на Историята.

През последните 3-4 години съм неизменно шокиран как в нейната умна, посветила се на Науката, глава е възможен такъв ценностен дисонанс.

И днес ми хрумна, че освен всичко друго, случващото се по света и събития като въпросното сборище я карат чрез тях да си отмъщава за нещо силно въздействало ѝ вече повече от три десетилетия. Например:

-- рухването на всичко, в което е вярвала на младини(без критично да преосмисля това, в което е вярвала);

-- необходимостта да мимикрира, да хамелеонства, за да ползва благините на новото (проекти, конференции, специализации, командировки, финансова подкрепа за публикации);

-- живеенето с маска от принципи, идеи и позиции, които не споделя и на милиметър и на грам;

-- имитирането на вярване и убеденост в това, което пише и преподава;

-- чувството, че е излишна в света на децата и внуците си.

04.09.2025 г.