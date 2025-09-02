Разумните европейски политици и интелигентните експерти трябва да въведат интелектуален мораториум върху обсъждането на всички физиологични отпадъци от мисълта на имбецилния Тръмп.

Тръмп постоянно "изпуска" всевъзможни дилириумни импровизации и всички се юрват да ги обсъждат, да преливат от пусто в празно, да се превръщат в говорещи глави и да бършат очите си от сълзотворния газ и запушват носовете си от неприятния мириз, разнесли се от Тръмп.

Би трябвало например месец просто нищо, което говори Тръмп да не се обсъжда, да не се общува с него, да не му се обръща внимание, да не се забелязва и отбелязва дори с една дума.

Не, не да се говори лошо за Тръмп, даже да не се критикува, а изобщо да не се коментира, сякаш той не съществува.

Подмини идиота с мълчание!

