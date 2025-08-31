Особена полза от нашите статуси тук няма. Освен, както се шегува мой приятел, като човек пише във ФБ, успокоява приятелите си, че е жив и здрав засега, щото ако го няма 2-3 дни и започват едни тревоги и невесели мисли.

Та и да пишем и се надписваме един друг, все едно евролидерите ще вземат и то по няколко пъти всички възможни безполезни решения, преди да си кажат, че все някога би трябвало да помислят и за някое полезно решение.

Както и да е… Аз пак ще си кажа какво мисля, но така само ще продължа да съм сред тези, които клатим брезичките и си мислим, че пораждаме вятър…

Не зная въобще как все още е възможно един умен и разумен човек да има каквато и да е надежда, че Тръмп може да направи нещо добро за Украйна?!?!

Тръмп няма да направи нищо добро за Украйна. И няма да направи нищо лошо за Путин.

Нищо! Нищо и даже абсолютно нищо…

Тръмп има коренно други мисли и цели.

Да, верен на своята алчна наглост и нагла алчност, той иска да удари кьоравото с Путин. Украйна няма какво да даде на такъв хищно корумпиран негодник. А Путин има и то немалко. Путин е установил пълен личен монопол върху всички ресурси на Русия и пълен личен контрол върху организираната престъпна група (мафия), владееща цяла Русия и нейните богатства.

Така че заради някаква Украйна Тръмп няма да си развали сребролюбивия кеф, който Путин му обещава.

Да, Тръмп , както и Путин, мрази в червата си Европа и с удоволствие ще я кара да си плаща скъпо и прескъпо заради Украйна в частност и заради това, че е Европа - като цяло.

Да, Тръмп е сенилен и дебилен нарцис и обича да го облизват отвсякъде и навсякъде, затова няма да откаже нито Нобеловата награда, нито златна триметрова статуя в Москва, златна двуметрова статуя в Баку и златна еднометрова статуя в Минск.

Но…

Но това са плодове по по-ниските клонове на Дървото на Властта.

Тях Тръмп ги желае като необходими регалии на неговото величие.

Но те не са му достатъчни доказателства за трансгалактическото историческо величие.

Тръмп иска страстно и сластно най-високия плод от Дървото на Властта.

И този плод е пожизнен държавен глава на покорна и покорена от него Америка.

Тръмп иска цялата власт в САЩ и завинаги.

Всичко друго са само апетитни хапки от ордьовъра на неговите психопатични амбиции!

А за да стане това, на Тръмп му трябва или голяма Война извън САЩ (като Втората световна война, дошла според него като дюшеш за FDR), или голяма Война вътре в САЩ в името на MAGA!

При голяма Война избори не се правят или пък президентът може да има повече от два мандата.

Ето това мисля аз. Това е главното в изкуфяващата старчески глава на Тръмп, това е неговата обсесия, мания, налудост и ненормалност.

И ако не бъде спрян, то за света, за демокрацията, за САЩ и за Европа ще стане много страшно. По-страшно и от най-развинтената ни фантазия.

31.08.2025 г.