Вчерашните жертви в Киев означават категорично следното - украинската кръв не е само по ръцете на Путин, тя е и по ръцете на Тръмп.

Тръмп вече е съучастник на Путин в тази варварска Война.

И към Тръмп ние трябва да се отнасяме именно като към пряк съучастник на Бункерното чудовище!

Още отпреди изборите твърдях - от Тръмп може да се очаква и невъзможното; Тръмп е ужасен избор за Украйна.

Тук ми казваха - оооо, не, той все пак е президент на САЩ!

Непрекъснато твърдях - Тръмп е кръгъл идиот, сенилен дебил.

Тук ми казваха - оооо, не, той все пак е президент на САЩ!

Постоянно твърдях - Тръмп никога и по никакъв начин няма да направи нищо в разрез с необяснимата му любов към и-или обяснимата му зависимост от Путин.

Тук ми казваха - оооо, не, той все пак е президент на САЩ!

Неизменно твърдях - Тръмп ще ликвидира НАТО.

Тук ми казваха - оооо, не, той все пак е президент на САЩ.

Наслушах се и се начетох как американската демокрация щяла било да се съпротивлява на тоталитаризма на Тръмп. Как американското общество щяло било да се противопостави на нацизма на Тръмп.

Да бe, да!

Америка е в беда!!!!

Америка е тежко болна и Тръмп е само отвратителен гноен цирей на нейната погрозняла и без това физиономия.

Ето и затова винаги бях, съм и ще бъда срещу това облизване на и пълзене пред Тръмп от евролидерите. Едно, защото не така унижават Европа и никой няма да я уважава щом те се държат като стадо комплексирани подмазвачи и жалки плужеци. Но и защото от такова падение няма и грам практическа полза!

Избереш ли в името на уж прагматичния келепир позорното поведение, получаваш позора, но оставаш без келепира.

Представете си Тачър да се държи по подобен начин пред Рейгън, а преди това Де Гол пред Труман или Аденауер пред Айзенхауер… Никога! Ни-ко-га!!!!

Вие тук не се хабете да ми обяснявате как така се общувало с Тръмп.

Тръмп не е само такъв, като към какъвто той иска да се отнасят. Вярно е и другото- както се отнасяш към него, такъв е и той.

Колкото повече облизваш похотливия и изкрейзил идиот, толкова повече той ще иска да го облизват!

И не се възмущавайте само от облизвания, оправдавайки с реализма и прагматизма облизващия…

Физически, психически, физиологически и психологически не приемам рютинга, тази позорна форма на политически петинг спрямо Тръмп!

Рютингът обижда ужасно болезнено моята вяра в Европа като последната спасителна опора на демокрацията, нормалността, Украйна и България!

Ако аз бях сред евро-лидерите в Белия дом, то в момента, в който Тръмп им коза Стойте тук тихо и мирно, докато аз се консултирам с Путин,

аз щях да вдигна другите лидери и да напуснем с думите Ние ви казахме каквото имаше да ви казваме, но да ви чакаме да си бъбрите с кървав диктатор и нагъл военен престъпник - никога! Ни-ко-га!

Твърдо, храбро, достойно, по европейски! Като наследници на Чърчил и Тачър, на Аденауер и Кол!

Всичко останало е само илюзии и излагации.

Никакво друга повединии не показва и не доказва, че Европа ще бъде гарант на демокрацията и сигурността на демократичния свят, надежда и опора на Украйна.

А ако Тръмп иска да не остане в Историята като предател, мерзавец, мизантроп и подлога и подметка на Путин, той трябва да се присъедини към лидерите на Европа. Иначе да върви по дяволите, т.е. в посока Кремъл и даже след руския кораб!

29.08.2025 г.