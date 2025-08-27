Всичко е много по-сериозно, отколкото ни подсказва дори нашият песимизъм!

В САЩ, образно казано, върви бясна надпревара: кой по-бързо ще стане недееспособен, сенилен, видиотен и дементен - Тръмп или американската демокрация.

Ние се взираме повече в Тръмп.

Тръмп старее, остарява, одъртява буквално пред очите ни. Паметта му изневерява, мисълта му все по-малко се поддава на контрол, логиката в думите му се губи, той се изпуска физиологично и хората край него едва се сдържат да запушат носовете си. Очевидни са промените във външния му вид, в нестабилността и треперенето на крайниците, в пигментацията на кожата, в тиковете...

Само слепите и заслепените не виждат процеса на набираща скорост физическа и психическа деградация при Тръмп.

Но!

Но нищо това на Тръмп не му пречи, дори му спомага той да отива все повече в мегадясна, ултракрайна, тоталитарна, фашистка посока; да руши самите основи на САЩ, да пуска духовете на насилието, омразата, мизантропията и диктатурата от бутилката.

Това, което Путин постигна за 25 години с Русия и руското народонаселение, Тръмп може да постигне за 25 месеца със САЩ.

И превземане на всички институции - особено тези на отбраната, извънредните ситуации, вътрешния ред, правосъдието...

И фалшифициране на изборите...

И национализация на крупни компании и бизнеси...

И физическа разправа с опонентите.

А в същото време американското общество, елитът на Демократическата партия, лидерите на общественото мнение, базисните институции, превърнали САЩ във велика държава - всички те мълчат или протестират на колене, както обикновено протестират в Русия.

В Русия, ала вече и в САЩ.

Не ми говорете за американската демокрация като силна, боеспособна, с инстинкт за самосъхранение, способна да се самоотстоява!

Това може да се окаже мит.

Защото досега американската демокрация не е била под заплаха от рода на Тръмп!

Американската демокрация тази половин година се показва като, както казват в Перник - келява и още - нефелна, крехка, пасивна и страхлива.

Американската демокрация в момента е в тотално отстъпление, свита в черупката си, внимаваща какво прави и какво говори, хленчеща и, пак както казват в Перник - панкяща. Много внимаваща да не би да заеме позиция. Мереща си думите и избягваща делата.

Американската демокрация губи мисълта си като Тръмп, изпуска се публично като Тръмп, пигментацията на кожата ѝ се променя като при Тръмп, мартинките ѝ треперят като крайниците на Тръмп, губи паметта си като Тръмп.

При американската демокрация процесът на придобиване на пълна недееспособност се надпреварва със същия процес при Тръмп.

И вместо тя самата да се защити, единственият ѝ съюзник всъщност е скоростта, с която протича аналогичният процес при Тръмп.

Това е единственият съюзник в момента на американската демокрация - разпадът на личността, ескалацията на дебилността, ръстът на сенилността и тъмпът на засилващата се недееспособност на Тръмп.

Надежден ли е този съюзник? Вече започвам да се съмнявам. Твърде хубаво би било Тръмп да се срути физически и психически докато е време. Опасявам се, че американската демокрация може да го изпревари.

Само не знам дали тя си дава сметка какво се случва с нея, докато запушва носът си защото Тръмп пак се е изпуснал - за пореден път. И все по-отвратително.

27.08.2025 г.