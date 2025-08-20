Украинска журналистка и писателка:

- И Путин, и евролидерите са пределно наясно, че Тръмп е психологически и умствено непълноценен, инфантилен човек с объркано детство и сложни отношения с родителите. Но те избраха различни подходи към него, като европейският бе много по-успешен.

Путин избра подхода “бащата на Тръмп” - неуважение, повелително, високомерно поведение, подценяване на това, което Тръмп говори и предприема, принуждаване да направи нещо на принципа: Добре, но все пак още трябва да се напънеш, за да ти призная, че ставаш за нещо!

Така че Тръмп да се бори за високата оценка на Путин, да го гледа като покорно псе в очите с очакване на късче салам.

Евролидерите избраха подхода на “майката на Тръмп” - знам, че той е идиот, глупак, дурачок, но той е мой син и аз си го обичам: така Тръмп е спокоен, че каквото и да направи ще го погалят по главицата, ще му кажат Много добре мойто момче, справяш се прекрасно, никога не е имало съмнение в теб!

Ненапразно и Мелони прилича толкова на майката на Тръмп!

Така че Тръмп да се чувства приласкан, оценен, похвален от евролидерите, да съхрани вярата си, че е силно, смело и неотразимо куче, нищо че е една голяма болонка.

