След колосалния позор на Тръмп на Аляска, днес сякаш бе точно този случай, когато липсата на решение, отсъствието на нещо конкретно бе най-добрият от лошите и най-лошият от добрите възможни варианти.

Европейският консилиум от лидери направи преглед на психическото, психологическото, физическото и физиологическото състояние на рижия пациент и се увери в неговата абсолютна неадекватност и нелечима безполезност.

След това консилиумът се изниза на пръсти, за да не предизвика пристъп на бяс у пациента.

Зеленски се справи перфектно със задачата да не доведе Тръмп до нервни припадъци с пяна на устата.

Какво е казал и още повече какво ще каже Тръмп от днес нататък - това е ясно, психопатът думите си мени, но делата не.

Полезна среща, която полага началото на процеса по усилия линията на прикосновение да се премести с няколко километра в едната или другата посока. Но фокусът е вече безпощадно ясен - всички ще мислят главно за тази линия. А тази линия ще раздели Украйна задълго на две. Като в Корея, само дето няма подходящ паралел или меридиан за целта.

Докато от общо-взето де факто като линия на съприкосновение тя стане донякъде де юре линия на раздела, кръвта на Украйна ще продължи да изтича.

Въпросът е кога ще се случи икономическият и финансов колапс на Русия - преди или след превръщането на линията на прикосновение в линия на раздела? Тук сенилният черен лебед с рижия перчем би могъл да помогне, но той е толкова влюбен в Путин, че няма да го направи. Не чакайте подобни действия от този американски срам. Тръмп е срамотиите на САЩ унизително разголени пред лицето на целия свят!

Така че в Белия дом, според моето моментно усещане, се случи нищо, но от сърце. И слава Богу, в края на краищата!

19.08.2025 г.