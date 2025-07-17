Много добра новина е, че група евролидери ще бъдат заедно със Зеленски в Белия дом.

Мислех си да напиша - група европейски политици, но реших, че имам право на глътка оптимизъм.

Надявам се те да се покажат най-сетне като истински евролидери - обединени, смели, със здрав гръбнак, твърдо застанали с дела и не само с думи зад Зеленски и Украйна.

Няма да си позволя да се поддам на свиващата сърцето ми тревога, че те могат да се отдадат на осанни за Тръмп и да притиснат Зеленски към неприемливи отстъпки, които да го тласнат към оставка.

Утре Европа има шанс да покаже и докаже, че позорът на Тръмп в Аляска е бил не просто звънец на будилник, а тревожен звън на камбана, която бие за всички нас - Украйна, Европа, Запада, Демократичния свят.

Утре може да бъде Ден Първи на събудила се, опомнила се, повярвала си и взела се в ръце Европа.

Ще стискам палци и ще се моля това да е така!

Дано!

Този път след Дано! ще пропусна Да, но...

Надеждата като първа глупачка умира последна!

17.07.2025 г.