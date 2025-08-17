Ще кажа нещо крайно и вероятно прозвучаващо грубо.

Мелания написала писмо на Цар Плъх за украинските деца.

На мен ми намирисва на игра със съдбата на украинските деца, на които рашистите по еничарски промиват мозъците и изтриват паметта.

Игра на доброто ченге Мелания и лошото ченге Тръмп.

А когато се опасявам, че това е игра със съдбата на укпаинските деца, ставам свръхемоционален!

Не искам да ни смятат за балъци и риби бананки!

Такова писмо може да напише съпруга на борец за граждански права, или Навальная, или Зеленская, или дори някоя нова Майка Тереза или нова Лейди Ди.

Но Мелания е първа дама на САЩ, съпруга на Тръмп! Можеше за лека нощ да му тропне с изящно краче и да поиска от него да го каже директно на Бункерния. И не само да му го каже, а да го постави директно като безусловно искане!

Вкарват ни май в сърцераздирателен мелодраматичен, миришещ на пошлост филм, в който татенцето прегръща Цар Плъх, а неговото, на татенцето, мишленце пише сълзливи писъмца на Цар Плъх.

За мен всичкото това е нелепо до цинизъм!

17.08.2025 г.