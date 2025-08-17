След умопомрачителния провал на Тръмп, показал се като малко, скимтящо от удоволствие паленце пред своя идол, пред обожавания от него Кървав диктатор, сега на Зеленски предстои изключително тежко изпитание.

Първо, защото Тръмп ненавижда Зеленски и в червата си - в абсурдна противоположност с преклонението на Тръмп пред Путин, което е в областта на психическата патология, има за него вероятно и потискани сексуални причини, резултат е от някакъв маскулинен комплекс на непълноценност, от латентна форма на мазохизъм и може да бъде обяснено достоверно само от някой нов Фройд.

Второ, защото Тръмп трябва да си го изкара на Зеленски заради унизителния позор, който Тръмп претърпя в Аляска пред очите на световното обществено мнение и защото в Аляска не бе постигнато абсолютно нищо, освен идиотска легитимизация и пошла реабилитация на Путин.

Трето, защото Тръмп ще се постарая да изпълни докрай политическото или агентурното поръчение от Путин именно Зеленски да бъде нарочен за главна причина за продължаване на Войната и показан като абсолютно недоговороспособен, като тотално безнадежден случай, чиято оставка се превръща в главно условие за каквото и да било примирие.

Четвърто, защото вече веднъж номерът на Тръмп да направи пошло шоу в Белия дом и да се опита да опозори Зеленски, мина, според Тръмп с колосален успех, така че Тръмп няма да има нищо против, а може би и възнамерява, да спретне ново и още по-унизяващо шоу, с което тотално да дискредитира Зеленски.

Срещата с Тръмп е капан за Зеленски.

Не се съмнявам, че Зеленски може да постави рижия имбецил на мястото му, но степените за свобода да направи това при него са сведени до минимум, защото залогът е Украйна. И този залог е свързан с живота на нови хиляди и хиляди украински бойци и стотици и стотици цивилни украински граждани.

