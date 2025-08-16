Освен цялата аморалност и абсурдност на станалото в Аляска;

освен че ще загинат в близките месеци поне още 15 000 украински бойци и поне още 1500 цивилни граждани в Украйна;

освен потресаващата пошлост на т.нар. "историческа среща";

освен всичко друго, за което е лесно и леко да се замисли човек,

нанесен е страшен и имащ катастрофални последици удар върху всичките науки за сигурността, външната политика, геополитиката, международните отношения!

Тези науки като правило разглеждат участниците (акторите) в процесите на международната сигурност като рационални играчи, имащи стратегии - стратегии, базирани на целите и ресурсите и на наличната информация за способностите и приоритетите на противника.

А тук всичко това отива по дяволите - има откровена сенилност, има очевидна глупост, има ескалиращ нарцисизъм, има трагична неспособност да разсъждава на един страдащ от бързо настъпваща деменция социопат (представете си го след 3-3.5 години!), по съвместителство президент на САЩ, който взима своите решения така, както му хрумне; така, както е станал с д..то нагоре; така, както му се ще, за да компенсира целокупната си импотентност и без да съзнава защо точно това му е скимнало; така, както не може да контролира мислите си и по същия начин не може да контролира физиологическото си изпускане - без рационалност, без разбиране на процесите, без стратегия, без отчитане на ресурсите, без разумни цели - само първосигнални реакции, първични инстинкти, животински импулси, безобразни параноии и фобии, ужасяващи обсесии и налудности.

Такава свинщина, такова безобразно същество не се е докопвало до върховете на голямата политика.

Тръмп е срам не само за САЩ, не само за Запада, той е срам за човешката цивилизация. Първи страшен признак за нейното израждане.

Добре дошла на психопатологията в голямата политика!

Добре дошли не на учените в нея, а на психолозите, психиатрите, психопатолозите и лекуващите болните мозъци специалисти!

Прав е мой приятел, който говори, че с Тръмп и след Тръмп можем да закрием катедрите по международни отношения, геополитика, национална сигурност и дипломация!

Светът се превзема от мерзки мизантропи-популисти, от сенилни алцхаймерни старци, от уродливи паркинсонови политикани, от лишени от емпатия социопати и от безскрупулни сребролюбци, готови да минат през трупа на човечеството, само и само всеки ден да са обект на световното внимание, непрекъснато да произвеждат някакви долнопробни новини, да разпространяват безсъвестни лъжи и да не оставят нито час без туит.

16.08.2025 г.