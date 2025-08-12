Ако не беше ужасната несправедливост спрямо Украйна на т.нар. мир, който гласи двуглавото чудовище ТръмПутин, аз щях да съм за този т.нар. мир!

Нямам търпение да видя омерзителната Русия на Путин след това!

— Тотално дебалансирана, абсурдно претъпкана с трилиони бумажки-рубли без покритие, с рецесия, хиперинфлация, стагнация и фалирали ключови отрасли и предприятия;

— Опустошени пенсионни фондове;

— Изпразнени от съдържание здравеопазване, социално подпомагане, екология, култура:

— Абсолютно технологично, с десетилетия, изоставане;

— Неподлежащи на конверсия динозавърски военни заводи;

— Емигрирали завинаги десетки хиляди интелектуалци, инженери, артисти, режисьори, IT специалисти;

— Разкъсани милиони семейни връзки;

— Превръщане на Русия, на руския език, руската култура, руснаците в мръсни международни понятия;

— 500 000 убийци, изнасилвачи, грабители, престъпници, върнапи се от украинския фронт и пристрастени патологично към насилието;

— 1 милион семейства с убит човек.

— 10 милиона семейства с тежко ранен човек.

— 40 милиона пенсионери.

— Стотици хиляди пришълци от Африка, Азия и Латинска Америка евтина и озлобена работна ръка.

Мога да продължавам!!!!

Двуглавото чудовище ТръмПутин може подло да спечели Войната, но то ще загуби катастрофално Мира след нея.

12.08.2025 г.