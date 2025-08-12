Благодарят на Тръмп. За какво?
За това, че системно обслужва, облажва, обгрижва и облизва Путин!
Стига с този рютинг, новата форма на политически петинг.
Празнодумие и самоунижение, а отсреща има все по-нагъл и все по-брутален путинг!
Главният проблем е, че колкото повече възхваляваш един нарцис, един псих, един дурак, един идиот, толкова повече той иска да бъде възхваляван!
Това е Неронов комплекс!
Рютингът не е дипломация, не е хитрост, не е тарикатлък, не е висша форма на хитро общуване със синилния имбецил! А е все повече допринасяне този имбецил да се превръща в негоден за нищо нормално, демократично, принципно, човешко негодник!
Истината трябва да се казва смело и право в очите!
Иначе ставаш съучастник.
Иначе ти правиш жалък и слюнчест рютинг, а отсреща действат чрез коварен и кошмарен путинг.
От рютинга получаваш само срам и позор, а от путинга - кръв и людоедство.
12.08.2025 г.