Благодарят на Тръмп. За какво?

За това, че системно обслужва, облажва, обгрижва и облизва Путин!

Стига с този рютинг, новата форма на политически петинг.

Празнодумие и самоунижение, а отсреща има все по-нагъл и все по-брутален путинг!

Главният проблем е, че колкото повече възхваляваш един нарцис, един псих, един дурак, един идиот, толкова повече той иска да бъде възхваляван!

Това е Неронов комплекс!

Рютингът не е дипломация, не е хитрост, не е тарикатлък, не е висша форма на хитро общуване със синилния имбецил! А е все повече допринасяне този имбецил да се превръща в негоден за нищо нормално, демократично, принципно, човешко негодник!

Истината трябва да се казва смело и право в очите!

Иначе ставаш съучастник.

Иначе ти правиш жалък и слюнчест рютинг, а отсреща действат чрез коварен и кошмарен путинг.

От рютинга получаваш само срам и позор, а от путинга - кръв и людоедство.

12.08.2025 г.