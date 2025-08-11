Тръмп ми бе ясен. От миналия ноември твърдя:
Тръмп е патология.
От Тръмп трябва да се очаква и най-неочакваното.
За Тръмп трябва да се предвижда и най-непредвидимото.
При Тръмп не трябва да ви изненадва и най-изненадващото.
С Тръмп е възможно и най-невъзможното.
В началото на втория мандат на Тръмп прогнозирах:
-- Тръмп ще си партнира с Путин, а не с ЕС.
-- Тръмп ще генерира неопределеност, неяснота, несигурност и неуправляемост в международните политически, икономически, финансови и енергийни процеси.
-- Тръмп ще обяви търговска, икономическа и финансова война с ЕС.
-- Тръмп де факто ще извади САЩ от НАТО.
-- Тръмп ще обезличи и така ще разруши ООН.
-- Тръмп ще спре помощта за Украйна.
-- Тръмп ще започне да премахва санкциите срещу Русия.
-- Тръмп ще предаде Тайван на Китай.
-- Тръмп ще организира Среща на върха с Путин и Си за подялба на света - Америките на САЩ, Европа - на Русия, Азия - на Китай.
Не се знае дали освен това Тръмп няма да въведе санкции срещу Украйна и да започне да подпомага дори военно Русия. Засега това звучи невероятно, но доскоро звучеше невероятно, че Тръмп ще пречупи гръбнака на американската демокрация.
А за мен е очевидно - Тръмп или ще пречупи този гръбнак, или ще си счупи врата. Трета алтернатива няма.
Така или иначе, руската икономика е пред колапс. Може да я спаси само Тръмп. И пътят към това спасяване е вдигането на сакнциите спрямо Русия.
За мен е несъмнено, че това е главната цел на сборището в Аляска. Кой, ако не Тръмп, може да спаси Путин от стремглав колапс на рашистката икономика!?
В Аляска едно двуглаво чудовище ТръмПутин ще разговаря само със себе си.
Резултатът от този диалогичен монолог или монологичен диалог е абсолютно предвидим.
Нещо добро няма да излезе от слели се в едно чудовище двама мерзавци.
11.08.2025 г.
ДВУГЛАВОТО ЧУДОВИЩЕ ТРЪМПУТИН
