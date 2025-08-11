Тръмп ми бе ясен. От миналия ноември твърдя:

Тръмп е патология.

От Тръмп трябва да се очаква и най-неочакваното.

За Тръмп трябва да се предвижда и най-непредвидимото.

При Тръмп не трябва да ви изненадва и най-изненадващото.

С Тръмп е възможно и най-невъзможното.

В началото на втория мандат на Тръмп прогнозирах:

-- Тръмп ще си партнира с Путин, а не с ЕС.

-- Тръмп ще генерира неопределеност, неяснота, несигурност и неуправляемост в международните политически, икономически, финансови и енергийни процеси.

-- Тръмп ще обяви търговска, икономическа и финансова война с ЕС.

-- Тръмп де факто ще извади САЩ от НАТО.

-- Тръмп ще обезличи и така ще разруши ООН.

-- Тръмп ще спре помощта за Украйна.

-- Тръмп ще започне да премахва санкциите срещу Русия.

-- Тръмп ще предаде Тайван на Китай.

-- Тръмп ще организира Среща на върха с Путин и Си за подялба на света - Америките на САЩ, Европа - на Русия, Азия - на Китай.

Не се знае дали освен това Тръмп няма да въведе санкции срещу Украйна и да започне да подпомага дори военно Русия. Засега това звучи невероятно, но доскоро звучеше невероятно, че Тръмп ще пречупи гръбнака на американската демокрация.

А за мен е очевидно - Тръмп или ще пречупи този гръбнак, или ще си счупи врата. Трета алтернатива няма.

Така или иначе, руската икономика е пред колапс. Може да я спаси само Тръмп. И пътят към това спасяване е вдигането на сакнциите спрямо Русия.

За мен е несъмнено, че това е главната цел на сборището в Аляска. Кой, ако не Тръмп, може да спаси Путин от стремглав колапс на рашистката икономика!?

В Аляска едно двуглаво чудовище ТръмПутин ще разговаря само със себе си.

Резултатът от този диалогичен монолог или монологичен диалог е абсолютно предвидим.

Нещо добро няма да излезе от слели се в едно чудовище двама мерзавци.

11.08.2025 г.