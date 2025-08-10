Аз наистина не разбирам как е възможно някой да се надява на Тръмп!

Честно да ви кажа - според мен да се надява, че идиотът Тръмп ще направи нещо добро за Украйна може само наивник, слепец, глупак или идиот.

Тръмп е пред очите ни вече толкова години.

Забравхите ли как Тръмп нарече "гениално" решението на Путин да признае независимостта на т.нар. ДНР и ЛНР - ден-два преди началото на Войната!?

Забравихте ли как в началото на Войната Тръмп аплодира действията на Путин и каза, че "Путин е умен човек, който си взема цяла държава срещу няколко долара санкции"?!

Да, идиотията, сенилността, празноглавието и празнодумието на Тръмп се засилват с възрастта. То е очевадно.

Да, Тръмп става все повече руина отвътре в сравнение с първия мандат.

Да, той вече се изпуска физиологически на публични места и има остра нужда от памперси.

Да, той изпуска безконтролно миризливи неприлични звуци в присъствието на други, дори високопоставени хора.

Да, стигна се дотам, че всички знаят, че Тръмп е смахнат и понякога угаждат на имбецилността му като му пеят осанни, гъделичкат егото и безнравственото му меко покоремие, наричат го татенце, обещават му невъзможни милиарди и дори трилиони (милиардите са билиони).

Да, това е вярно - Тръмп психологически и психически, физиологически и физически деградира.

Но!

В поведението на Тръмп повече от две десетилетия има една-единствена константа и не съм само аз, който от много месеци насам пиша и говоря това, не съм и първият който пише и говори за нея:

- Тръмп винаги, всякога, неизменно, постоянно, перманентно, непрекъснато подкрепя Путин!

Тръмп е зависим като наркоман от Путин, нужни са му все по-големи дози от наркотика Путин.

-- Дали това е някакъв обременен от сексуални отклонения, но нереализаран, ненаситен комплекс;

-- Дали то е свързано с файлове за педофилия, с които Путин разполага;

-- Дали е сниман из московските хотели-бардаци на ФСБ в брутални оргии;

-- Дали е а-съзнателна, под-съзнателна, не-съзнателна, без-съзнателна симпатия кам Путин като такъв диктатор, какъвто Тръмп иска да бъде;

-- Дали е чиста, до онкологични метастази в психиката, алчност към пари;

-- Дали мизантропите се надушват като краставите магарета...

Какво точно е не мога да кажа - вероятно е от всичко по много.

Но Тръмп е говорил хиляди идиотщини, правил е хиляди дебилщини. Няма друг човек, когото той да не е обидил. Само на Путин - никога, по никакъв начин Тръмп не е направил нищичко лошо. Тръмп постоянно обслужва, обгушва, облизва, облажава Путин.

Това е единствената константа в поведението на Тръмп.

И с тази константа Тръмп ще остане омерзителен, отвратителен, опозорен и охулен от Историята. С нея той ще бъде запомнен и намразен.

Тръмп ще бъде вечният гротесков, карикатурен, комичен, безобразен символ на най-ниското и най-низкото падение на един американски президент.

Тръмп - тази жалка епитафия за САЩ като велика суперсила.

10.08.2025 г.