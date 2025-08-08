Всъщност, това е своеобразна четирилогия на Боб Удуърд, от която, за съжаление, втората и третата книги, може би по-добрите - "Опасност" и "Ярост" - не са издадени на български език.
По повод на "Страх" бях написал преди пет години тук:
Убийствена книга!
Боб Удуърд е същият, дето закова президента Ричард Никсън с аферата "Уотъргейт" и оттогава всяка крупна политическа афера е "гейт" - вкл. и у нас - ЦУМ-гейт, Ало, Ваньо-гейт, Суджук-гейт, Чекмедже-гейт...
Книгата наистина е жестока, тя разголва ужасната истина кой днес е в Белия дом.
Пример:
Тръмп пише в туитър за съпругата на конгресмен:
"Лудата Мика с ниското IQ ... беше цялата кървава след фейслифт."
Показани са убедително аномалиите и патологиите на Тръмп, абсолютното му неразбиране как функционират международните отношения, какво е значението на стратегическите съюзи, каква е ролята на партньорите, какви черти не бива да бъдат преминавани с враговете...
Действията на Тръмп са първосигнални, пропити с лична корист, скарани със здравия разум и изключително вредни за Европа.
Тази книга завършва така:
"Но в човека Тръмп и неговия президентски мандат [адвокатът му] Дауд беше видял трагичния дефект. В политическото шикалкавене, в увъртането, отричането, постовете в туитър, замазването на положението, в кряскането "Фалшиви новини!", в недоволството, Тръмп имаше един основен проблем, който Дауд знаеше, но не успя да се накара да каже пред президента: "Ти си шибан лъжец."
За "Война" ще кажа с убеденост - тя трябва да се прочете задължително и то час по-скоро!
За да видите дефицита - трагичния дефицит на лидерство от САЩ (Байдън) и Европа (Меркел и Макрон).
За да си дадете сметка, че кръвта на Украйна изтича днес не само заради имбецилите Путин и Тръмп, а и защото Западът не бе и не е на нивото на екзистенциалната заплаха за собственото му съществуване.
И веднага ще стане ясно защо ЕС все още "финансира" Войната на Путин повече, отколкото това прави Индия. Ами защото алъш-веришът на Запада с Русия продължава.
Защото Западът сам си прави харакири заради двойни стандарти и безумна, хищна алчност за печалби с цената на всичко и на всяка цена. Сребролюбието е страшен риск за всяка цивилизация, ако измести напълно и загърби задълго ценностите и принципите...
Но тази книга е и надежда, че по-лошо от това, което се случи с пасивността на Запада, няма да има.
Наистина - когато хората на Байдън много внимават да не ядосат струпалия огромни войски и готвещ се да нападне Украйна Путин, а Европа не вярва, че Путин ще нападне Украйна - това е едно: в края на краищата, Украйна да се оправя както може, а ние ще ѝ помагаме колкото ни стиска, защото ни се стиска, свиди ни се да не си нарушим хатъра.
И съвсем друго е, когато ножът опре до кокала, а начело на САЩ е оранжев сенилен клоун... Тогава под задните ни части ще пламне яко и ще гори здраво.
Прочетете тази книга!
Тя ще ви помогне да изпитате срам за Запада.
Всичко за Запада като освестяване трябва да започне от чувството за срам - за това на какво е заприличал!
Прочетете тази книга!
За да осъзнаете, че друг Запад си нямаме. Добър, лош - това е. Даже доста лош, но един-единствен. Ще му дойде акълът, но не сега. Ала ще му дойде.
В края на краищата всичко, което Западът, което Европа прави спрямо Русия е добро и за добро. И санкциите работят, и руската икономика е пред колапс, и Украйна има оръжия, с които да се брани, и Путин така или иначе а в изолация, токсичен. Само има едно малко уточнение - това, което се прави се прави много бавно, а междувременно кръвта на Украйна изтича.
Украйна е жертвата, която Западът е прежалил, за да има време сам да се опомни и да се стегне. За да се осъзнае и да се мобилизира.
Какво да се прави... Така е при този Запад.
А както казах, друг Запад си нямаме.
Ние, простосмъртните можем да се гневим, да страдаме, да плачем с Украйна, да ни болят сърцата и душите за Украйна. Но решенията се вземат от политиците. А колко чинят тези решения и тези политици - можете да видите и от книгата на Боб Удуърд "Война".
Като я прочетете, ще изпитате силно отчаяние. Но ще си кажете - Западът ще вземе всички грешни решения и тогава ще му останат само верните решения. Поне едно от тях той ще намери.
Ако иска да го има и нататък. А той сигурно ще поиска. Най-малкото, защото му харесва да е Запад. Адски гот е да си Запад...
Така е, обаче за всичко се плаща.
Западът ще се вземе в ръце. Но най-напред ще изяде тоягите, ще изближе солта и ще плати парите.
08.08.2025 г.