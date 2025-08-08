Всъщност, това е своеобразна четирилогия на Боб Удуърд, от която, за съжаление, втората и третата книги, може би по-добрите - "Опасност" и "Ярост" - не са издадени на български език.

По повод на "Страх" бях написал преди пет години тук:

Убийствена книга!

Боб Удуърд е същият, дето закова президента Ричард Никсън с аферата "Уотъргейт" и оттогава всяка крупна политическа афера е "гейт" - вкл. и у нас - ЦУМ-гейт, Ало, Ваньо-гейт, Суджук-гейт, Чекмедже-гейт...

Книгата наистина е жестока, тя разголва ужасната истина кой днес е в Белия дом.

Пример:

Тръмп пише в туитър за съпругата на конгресмен:

"Лудата Мика с ниското IQ ... беше цялата кървава след фейслифт."

Показани са убедително аномалиите и патологиите на Тръмп, абсолютното му неразбиране как функционират международните отношения, какво е значението на стратегическите съюзи, каква е ролята на партньорите, какви черти не бива да бъдат преминавани с враговете...

Действията на Тръмп са първосигнални, пропити с лична корист, скарани със здравия разум и изключително вредни за Европа.

Тази книга завършва така:

"Но в човека Тръмп и неговия президентски мандат [адвокатът му] Дауд беше видял трагичния дефект. В политическото шикалкавене, в увъртането, отричането, постовете в туитър, замазването на положението, в кряскането "Фалшиви новини!", в недоволството, Тръмп имаше един основен проблем, който Дауд знаеше, но не успя да се накара да каже пред президента: "Ти си шибан лъжец."

За "Война" ще кажа с убеденост - тя трябва да се прочете задължително и то час по-скоро!

За да видите дефицита - трагичния дефицит на лидерство от САЩ (Байдън) и Европа (Меркел и Макрон).

За да си дадете сметка, че кръвта на Украйна изтича днес не само заради имбецилите Путин и Тръмп, а и защото Западът не бе и не е на нивото на екзистенциалната заплаха за собственото му съществуване.

И веднага ще стане ясно защо ЕС все още "финансира" Войната на Путин повече, отколкото това прави Индия. Ами защото алъш-веришът на Запада с Русия продължава.

Защото Западът сам си прави харакири заради двойни стандарти и безумна, хищна алчност за печалби с цената на всичко и на всяка цена. Сребролюбието е страшен риск за всяка цивилизация, ако измести напълно и загърби задълго ценностите и принципите...

Но тази книга е и надежда, че по-лошо от това, което се случи с пасивността на Запада, няма да има.

Наистина - когато хората на Байдън много внимават да не ядосат струпалия огромни войски и готвещ се да нападне Украйна Путин, а Европа не вярва, че Путин ще нападне Украйна - това е едно: в края на краищата, Украйна да се оправя както може, а ние ще ѝ помагаме колкото ни стиска, защото ни се стиска, свиди ни се да не си нарушим хатъра.

И съвсем друго е, когато ножът опре до кокала, а начело на САЩ е оранжев сенилен клоун... Тогава под задните ни части ще пламне яко и ще гори здраво.

Прочетете тази книга!

Тя ще ви помогне да изпитате срам за Запада.

Всичко за Запада като освестяване трябва да започне от чувството за срам - за това на какво е заприличал!

Прочетете тази книга!

За да осъзнаете, че друг Запад си нямаме. Добър, лош - това е. Даже доста лош, но един-единствен. Ще му дойде акълът, но не сега. Ала ще му дойде.

В края на краищата всичко, което Западът, което Европа прави спрямо Русия е добро и за добро. И санкциите работят, и руската икономика е пред колапс, и Украйна има оръжия, с които да се брани, и Путин така или иначе а в изолация, токсичен. Само има едно малко уточнение - това, което се прави се прави много бавно, а междувременно кръвта на Украйна изтича.

Украйна е жертвата, която Западът е прежалил, за да има време сам да се опомни и да се стегне. За да се осъзнае и да се мобилизира.

Какво да се прави... Така е при този Запад.

А както казах, друг Запад си нямаме.

Ние, простосмъртните можем да се гневим, да страдаме, да плачем с Украйна, да ни болят сърцата и душите за Украйна. Но решенията се вземат от политиците. А колко чинят тези решения и тези политици - можете да видите и от книгата на Боб Удуърд "Война".

Като я прочетете, ще изпитате силно отчаяние. Но ще си кажете - Западът ще вземе всички грешни решения и тогава ще му останат само верните решения. Поне едно от тях той ще намери.

Ако иска да го има и нататък. А той сигурно ще поиска. Най-малкото, защото му харесва да е Запад. Адски гот е да си Запад...

Така е, обаче за всичко се плаща.

Западът ще се вземе в ръце. Но най-напред ще изяде тоягите, ще изближе солта и ще плати парите.

08.08.2025 г.