Попадна ми следната статия:

"With Trump wreaking havoc, will US Democrats learn from their Biden debacle?

Washington insider journalists also have much to answer for..."

автор:

Timothy Garton Ash

["Докато Тръмп се вихри, ще си вземат ли поука демократите от фиаското с Байдън?

Журналистите от вашингтонския вътрешен кръг също имат много за какво да отговарят..."

Тимъти Гартън Аш]

Струва си да се прочете този текст - https://timothygartonash.substack.com/p/with-trump-wreaking-havoc-will-u....

Искам изрично да цитирам следното изречение от текста:

"За сравнение, лидерите на Съветския съюз, които възприемаме като въплъщение на разкапана геронтокрация, бяха – в моментите на своето не особено оплаквано оттегляне – на възраст 75 (Леонид Брежнев), 69 (Юрий Андропов) и 73 години (Константин Черненко)."

По-възрастните помним как изглеждаха ходещите трупове на съветските лидери, които буквално бяха внасяни в залата и отнасяни до трибуната.

А те тогава са били или мъничко по-възрастни от мен сега, или направо връстници (Андропов).

В днешното свръхдинамично време възрастта е порок!

Но политици над 65, дори над 70, даже над 75 повсеместно се натискат да управляват. Въпреки че не само простатата, но и сивото вещество им алармира: Изнемогвам! Не мога!

Цялата или поне по-голяма част от трагедията на държавата-чудовище Русия е, че пак я управляват геронтократи, стимулирани с виагра и ботокс, с всякакви хладилни камери за подмладяване и древни медицини за възкресяване.

В Русия на власт са хора, възпитани от съветския соц (совок) и обременени от жаждата за мъст след загубата (катастрофата) в Студената война.

Възрастта не прощава. Нелепо е президент на САЩ да се изпуска речево и физиологично публично, да става за смях и да е зависим от памперси.

Но още по-нелепо е, че не му работи мозъкът като хората, че не може да завърши започнатото изречение, че си губи мисълта, че не оценява последствията от това, което прави, че пет пари не дава за света след него.

И накрая - при нас наближават суперважни президентски избори. Ако един кандидат е например, сега на 65, то в края на мандата си ще е чукнал 70-те. И за тези 5 години възрастта ще го притисне вероятно отвсякъде - мислене, физиология, зъби, отпускане на лицеви мускули...

Много отдавна не бях ходил на публични събития, но бях преди година на представяне на книга на страхотен колега. И си излязох от залата шокиран. Идваха да се ръкуват с мен смътно познати физиономии, идентифицирах ги по усмивката и тембъра на гласа. Дадох си сметка, че към 70-те с мъжете наистина се случва нещо решително, радикално - от вързастни хора те започват да придобиват вид на старци.

Та да мислим и за нашите избори! И тук ли на пост ще отиват само старците?

Нямаме ли 40-45-50, о кей, 55 годишни динамични хора, та пак стареещи и остаряващи?

Съвсем трети въпрос е, че у нас след 1989 г. се изредиха все мъже президенти. Защо демократите да не намерят светла, енергична, многоезична, проевропейски ориентирана жена? Дето се вика - това не сме го опитвали, да го опитаме, може да е за добро...

Сигурен съм, че ще е за добро.

Вярно е, че жените са слабия пол. Но мъжете сме по-слабия.

А както казваше дъщерята на близък човек - То пък един мъже....

06.08.2025 г.