Най-напред една препоръка.

Прочетете този анализ - https://sofrep.com/news/ukraine-may-not-win-but-it-will-not-lose/?utm_so...

UKRAINE MAY NOT WIN, BUT IT WILL NOT LOSE

(Украйна може и да не победи, но няма да загуби)

Benjamin Reed

След като всички имаме мнение за всичко и след като Войната ни вълнува, трябва да се търсят обективни анализи и адекватни информации. Само така няма да бъдем като футболни агитки, а ще имаме поне донякъде обосновани мнения.

Сега към този мой статус.

Днес България в някаква степен прилича на Украйна преди 2014 г. С тази разлика, че безскрупулните, нагли, страшно опасни и безумно вредни за страната корпулентни Януковичи са двама, не един. И Майданът ни едва набира сили и е все още мирен и безкръвен. Слава Богу - засега!

Ето защо Украйна още отпреди 2014 г. и до ден днешен е спомен от Бъдещето за България.

Чрез Украйна Бъдещето чука на вратата на България. Даже рита вратата на България, кани се да нахлуе и като черен лебед да ни свари по бели гащи.

Случващото се днес в Украйна е следствие и от процесите в Украйна поне от 1991 г., та чак до 2014 г.

Разединена, стисната за гушите от проруски доброволни и доброзорни чекисти, корумпирана до ен-та степен, заслепена за рашистката заплаха, пълна с "ждуны", чакащи рашистката намеса. В такова насипно състояние Украйна бе съблазнително лесна плячка в очите на Путин.

Анализът от заглавието на препоръчания по-горе анализ не е за Украйна преди, той е за Украйна сега.

За Украйна, на която кръвта изтича.

Ще добавя само две неща и ще споделя едно несъгласие с този анализ.

Добавям следното:

1. Все повече украинци си дават сметка, че част от заграбените от чудовището Путин украински територии са загубени завинаги или поне задълго. Там всичко украинско е изкоренено, изгорено, разорано, разграбено; мъжете са избити като пратени най-напред за пушечно месо, интелигенцшията гине по тюрмите.

Множество украинци се питат - защо да умират нашите синове, бащи, съпрузи, братя за тези блата от престъпност, свлачища от хаос, ями от невъзстановимост, пещери от мразещи Украйна хора с промити мозъци и кастрирана съвест?

2. Западът си остава половинчат; една напред, две назад; дръжте ме седмина, че иначе не си знам силата; чакайте да си плюна на ръцете, па да видите тогаз!

САЩ ще станат строги към Путин с помощта за Украйна, но след 50 дни.

Европа ще въведе страшни санкции срещу Путин, но след 60 дни.

САЩ и Европа дават ли си сметка, че 50 или 60 дни - това е възможност за спокойно избиване на украинци - военни и цивилни - в разгара и до завършека на рашисткото лятно настъпление?

Несъгласието ми с препоръчания в началото добър анализ е, че и той отново плаща цената на западната идиотска заблуда, останала в наследство от перестроечните американски и европейски кремлинолози - Russia first. Сакън да не стане нещо фатално с Русия на Путин!

Няма да стане, вас ви плаши не просто страхът, а страхът от самия страх!

Западът е панически болен от Страх от самия Страх.

Загивали са империи, оцелявали са империи.

Загивали са задължително тези, които са изпитвали от един момент нататък Страх от самия Страх. Страх от екзистенциалния Страх. Страх от Онтологичния Страх. Страх от епистемологичния Страх. Страх от Мета-Страха.

И никоя Империя, изпитвала такъв Страх, не е оцелявала.

Империи са рухвали под напора на варварите.

Днес рашистите са новите варвари.

И ако Европа не се съвземе и не се вземе в ръце, тези ужасни, нечистоплътни, крадливи и алкохолизирани варвари ще препускат из Европа, ще я грабят и разорават, ще изнасилват жените и момичетата ѝ, ще избиват и поробват мъжете и момчетата ѝ.

Варварите са пред портите на Европа!

Колко още ще издържи Украйна - дава ли си отговор на този фатален въпрос Европа?

Това не е Война за Украйна и в Украйна!

Това е Война за Европа и в Европа.

23.07.2025 г.