Откъси от важната според мен статия на Phillips Payson O’Brien

"What Trump—And the U.S.—Can’t Understand About Air Strikes"

https://www.msn.com/en-us/news/world/what-trump-and-the-u-s-can-t-unders..., превод на моя ИИ, Орион)

От 2022 г. насам, лошите инструкции от Съединените щати нанасят опустошителни щети на усилията на Украйна да отблъсне руските нашественици. При администрацията на Байдън, САЩ се страхуваха от ескалация с руския президент Владимир Путин и попречиха на украинците да използват западно произведени оръжия с далечен обсег за удари по легитимни военни цели на руска територия. На практика американското вето създаде голяма защитена зона вътре в Русия и даде на руснаците свободата да планират и провеждат мащабна, разрушителна стратегическа въздушна кампания срещу Украйна.

Докато Украйна не започна да разработва свои собствени системи, тя беше почти безсилна да спре руските дронове и ракети, насочени към украински военни и цивилни цели. Вместо това украинците бяха принудени да съсредоточат ресурсите си върху кървава сухопътна война, водена в окопи и чрез дронове; въпреки големите загуби и от двете страни, боевете доведоха до минимални териториални промени.

За съжаление, нищо в скорошните действия на САЩ не показва, че лидерите на страната имат намерение да се учат от други. При министъра на отбраната Пийт Хегсет, изглежда Пентагонът е обсебен от идеята за „леталност“ – схващането, че Съединените щати печелят войните, като нанасят по-смъртоносна сила при всяко директно сражение с врага. Но въпреки че този фокус може да звучи мъжествено и свръхмилитаристично за него и за Тръмп, той може да се окаже предвестник на нови събития като ударите на Тръмп по Иран: ефектни тактически атаки, които не постигат никакви съществени стратегически цели.

Украйна направи всичко по силите си, за да промени тази динамика – като работи за разширяване на своите далекобойни способности и използва тези оръжия срещу цели в Русия. Трагедията за украинците е, че администрацията на Байдън им пречеше в продължение на три години – и бе последвана от администрация на Тръмп, която, може би заради широка симпатия към Путин, изглежда решена да позволи на Русия да победи.

05.07.2025 г.