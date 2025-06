Приятел ми прати статия

"A Modern Day Sparta: The American Gerontocracy and the National Security Implications of Elderly Rule"

("Съвременна Спарта: Американската геронтокрация и последиците за националната сигурност от управлението на възрастните“) - https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2025/06/19/a-modern-day-spar....

Явлението да управляват застаряващи, стареещи, стари, старци днес е масово. То е опасно, все по-опасно. Думата е точна - опасно!

Бъдещето на света е отдадено на капризите и импотенциите на хора, борещи се с пристъпи на деменция, паркинсон, алцфхаймер и на най-"естествена" сенилност.

Стари хора и даже старци са се вкопчили в постовете и определят с треперещи ръце и алармиращи простати съдбините на света!

И това - във времето на суперреволюционните промени в технологиите, комуникациите, анализа и синтеза на информация и при качествено различната медийна среда!

Първите политически персони на САЩ, Китай и Русия са по-възрастни от мен! А аз съм на 69.

Един мой набор обича малко нецензурно да казва, че на 69 единственото хубаво нещо е позата. Друго нищо!

Средната възраст на висшите политици в Русия е с 19 години по-висока от тази на висшите политици в Украйна - става дума за разлика в поколенията. Руските политици са формирани като личности по време на СССР, украинците - след края на СССР. това са две вселени, две ери - стара и нова, старокаменна и новотехнологична.

Средната възраст на Сената на САЩ е 63,8 години! Средната възраст! Супервисоко платен хоспис - ето на какво е заприличал изглежда Сената на САЩ!

Да, възрастта понякога не е порок, но не може доживяващи века си политици да определят в какъв свят ще живеят техните внуци!

А аз си спомням с носталгия как на един форум на НАТО през 90-те (преди 30 години!) споделих със западни политици и политолози, че в нашите страни елитите бяха радикално променени, докато при тях такава промяна изобщо нямаше! Елитите им удобно се преместиха - без катарзис и ментална рефлексия - от Студената война и от двуполюсния свят директно в новото време на силата на правото над правото на силата и на еднополюсността. А да си единствен полюс изисква качествено различно светоусещане и радикално ново възприятие на глобалните отговорности.

Но не, те си останаха същите - възпитани в условията на Студената война и болни от съветска обсесия, готови доброволно да мислят Русия за супервелика и безценно важна. И продължават да трупат години и банални речи в един коренно променен свят.

Точно те насилиха Украйна да си даде ядрените оръжия и де факто ѝ причиниха това, което днес се случва с тази прекрасна държава, чиято кръв изтича, докато демократичният свят качил се на своя първокласен Титаник размества столовете по палубата, само и само да не гледа към приближаващия се айсберг. А във Вашингтон един дебил инсталира пилони край Белия дом и циментира розовата градина на прекрасната Джаки Кенеди. При това се занимава с тези уникално важни дейности в свободното от голф и от писане на идиотски статуси в социалната си мрежа време.

Каквото и да си говорим, за Запада както винаги кат' Русия няма втора тъй могъща по отношение на ОМУ на света..

Западът така бе възпитаван, така и остарява с тази мисъл. Той е болен от сбъркана представа за Русия и с нея ще си отиде - вееднъж и вече завинаги.

А Русия е мит. Нескопосано преразказван столетие вече мит. Русия е кръгла нула. Дупка в световния геополитически геврек. Канцерогенно чудовище. Колос на глинени крака, прогнил от нисък жизнен стандарт, ужасни нехигиенни навици, с всеки втори клозет в двора. Колос алкохолизиран и шовинизиран, мразещ щастливите и трудолюбиви народи, завиждащ на всичики за всичко, способен само да граби и разрушава, разяден от имперска агресивност. И - уви! - чрез своя диктатор въртящ като верижка около пръста си Тръмп, президента на САЩ! Путин прави Тръмп смешен, прави го жалък, прави го имбецилен, прави го отвратително негоден и все повече - очевидно негодник.

Понеже и аз съм възрастен човек, ще ви кажа - днес, в този запътил се към качествено ново бъдеще свят на високите генни, медицински, информационни, комуникацинни, индустриални и космически технологии, квантовите компютри и ИИ, геронтократите и геронтофилите са вредни, противопоказани за здравето на Човечеството.

Геронтократите и геронтофилите, управлявали СССР, го пратиха в септичната яма на човечството. Ако искате да видите кой и как е обречен - погледнете му лидерите. Забележите ли старци сред тях, отпишете го!

Старците си отиват от този свят постепенно (постепенно!?) и няма да мирясат, докато не го завлекат в небитието и него със себе си.

Политици, плачещи за памперси, катетри, торбички и торбички не могат да водят света!

Не, не че не могат - както се вижда могат. Но не бива! Вече не бива. И все повече не бива.

21.06.2025 г.