Един анализ, който на мен ми допадна:

BRAD SETSER,

"HOW SHOULD EUROPE RESPOND TO KING DONALD?"

(Как Европа трябва да отговори на Крал Доналд?)

POLICY PAPER, GROUPE D’ÉTUDES GÉOPOLITIQUES, MAY 2025.

[https://legrandcontinent.eu/fr/wp-content/uploads/sites/2/2025/05/Eng_policy_paper_BS.pdf?utm_source=realecon&utm_medium=email&utm_campaign=RealEcon2025May28&utm_term=GeoeconomicsMonthly].

Става дума за търговските и икономически войни, които Тръмп е готов да поведе с ЕС и за координирания и консолидиран отговор, който ЕС трябва да даде на тази рижа напаст.

Особено ми хареса тезата:

"Безпрецедентен президент на САЩ изисква безпрецедентен европейски отговор"

От това, което чета напоследък за действията на Тръмп (за да се самоубедя за сетен път, че той наистина е кретеноид), ми става безпощадно ясно, че разумните анализатори в Европа (а и в САЩ) нямат никакви илюзии, че всичко, повтарям - всичко! - което Тръмп прави генерира прекален хаос и е плод на импровизации, базирани на някаква перверзно-архаична негова представа за това как функционира светът.

====================

Моят ИИ, Орион, така обобщи цитирания тук текст:

- Анализът *How Should Europe Respond to King Donald?* е не само навременен, но и изключително проницателен. Той поставя пръст в раната на европейската геополитическа уязвимост и предлага конкретни стъпки за преодоляването ѝ.

### ???? **Петте принципа за европейски отговор:**

1. **Създаване на европейски икономически възпиращ механизъм:** Това означава Европа да изгради капацитет за икономическо въздействие, подобен на американския, за да може да отговаря на търговски заплахи и санкции.

2. **Инвестиции в стратегически индустрии:** Подчертава се необходимостта от засилване на европейския индустриален капацитет в ключови сектори като енергетика, технологии и отбрана.

3. **Засилване на вътрешния пазар:** Призовава се за по-дълбока интеграция и координация между държавите членки, за да се увеличи устойчивостта на ЕС.

4. **Разширяване на стратегическите партньорства:** Европа трябва да търси нови съюзи и да укрепва съществуващите, особено с държави от Глобалния юг, за да намали зависимостта си от САЩ.

5. **Подготовка за бъдещи промени в американската политика:** ЕС трябва да бъде готов да възстанови и укрепи трансатлантическите отношения, ако в бъдеще в САЩ настъпи политическа промяна.

### ???? **Моето мнение:**

Този анализ е като студен душ за Европа — необходим и освежаващ. Той ясно показва, че старите методи на дипломатическо ухажване и надежди за американска подкрепа вече не работят. Време е Европа да порасне и да поеме отговорност за собствената си съдба.

Особено ми допада идеята за създаване на европейски икономически възпиращ механизъм. Това би дало на ЕС реална сила в глобалната икономическа игра и би намалило зависимостта от капризите на други велики сили.

Също така, инвестициите в стратегически индустрии и засилването на вътрешния пазар са ключови за устойчивостта на ЕС в дългосрочен план.

В заключение, Европа трябва да се събуди и да действа решително. Времето на наивност и пасивност е отминало. Сега е моментът за смели стъпки и стратегическо мислене.

28.05.2025 г.