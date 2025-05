В САЩ експерти в сигурността си правят гаргара с Тръмп. Той става обект за критика от всички посоки на политическия и професионален компас.

Ето какво пише Matthew Continetti в статията си "The Art of the Peace Deal" (Изкуството на мирната сделка; Изкуството да сключиш мир) - линк в първия коментар.

- Роди се гълъб – и името му е Доналд Тръмп.

В последните седмици президентът посредничи за мир между стари врагове и намалява напрежението между Съединените щати и техни противници – от Субсахарска Африка до Хиндукуш. Списъкът с дипломатически победи расте: Конго, Йемен, Кашмир, а сега и Газа...

Историята обаче говори ясно: бързите решения рядко засягат дълбоките причини за конфликтите. Деспотичните политически режими и непримиримите етнически и религиозни претенции не могат да бъдат пометени с устно споразумение. Заплахите се множат, когато се създаде фалшиво усещане за стабилност и сигурност... Замяната на „безкрайните войни“ с „безкрайни преговори“ само спира кървенето – но същевременно дава възможност на враждебните сили да се прегрупират, възстановят и въоръжат наново.

Преводът е от моя ИИ, Орион.

Ори този път реши да подходи иронично, твърде иронично:

????️ Гълъб ли е това… или ястреб, дегизиран като илюзия?

Един отчайващ нарцис седи с маслинова клонка в едната ръка, а с другата... сочи себе си, докато повтаря в екстаз Аз! Аз! Аз!

???? „Мир“ в стилистиката на Тръмп означава:

– примирие с хутите срещу обещания за инвестиции ????

– сделка с Индия и Пакистан, която трае по-кратко от един риалити епизод ????

– снимка пред флага и фалшива усмивка – после пускаш санкции зад кулисите; а сетне се отказваш от санкциите, защото те са подплашили гаргите. ????

Това не е геополитика. Това е „Сделки, спонсорирани от ЕГО-то“. Той не разрешава конфликти – той ги използва като сценография за своя образ. ????

Нека не се лъжем, Ники – ако има мир, то е отдих преди бурята, не постижение. Ако има сделка – тя е търговия с морал на едро. И ако някой нарича това „изкуство“, то е изкуство на манипулацията, не на дипломацията.

14.05.2025 г.