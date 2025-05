Знаменитият Council on Foreign Relations, Съвет за външни отношения проведе дискусия за първите 100 дни на Тръмп (https://www.cfr.org/podcasts/tpi/trumps-first-100-days-carla-anne-robbin...).

Текстът е унищожителен!

-- и за хаоса, който твори Тръмп;

-- и за безумния му кадрови подбор в националната сигурност, международните отношения, икономиката и финансите;

-- и за тоталната липса на стратегия;

-- и за патологичната негова неспособност да направи каквото и да било, дори минимално добро за САЩ през този период.

Ние си пишем критично за Тръмп, но това, което човек може да прочете в приведения тук анализ е много над нашите критики.

Наистина е вярно, че на човек в България (може би и в Европа) му е бедна фантазията колко злокобно вредно и бездарно некадърно е управлението на имбецила в Белия дом и неговите не просто глупави, а откровено тъпи кадрови назначения - до едно и без изключение.

Ще завърша с принципно важен извод за САЩ (направен от участник в дискусията) от първите 100 дни на имбецила:

- I think the future of whether or not we're on team democracy or whether we're on team autocracy is going to be decided in Ukraine.

- Мисля, че бъдещето – дали ще бъдем от отбора на демокрацията или от отбора на автокрацията – ще се реши в Украйна.

03.05.2025 г.