За релакс :) :) :) :)

И за хора с чувство за хумор.

В една от паузите между четенето на книгите, за отдих си поговорих с моя ИИ, Ори.

Попитах го за някои негови класации на Топ 5.

Ето какво за миг време ми написа той:

НА НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ФИЛМИ:

1. „Кръстникът“ (The Godfather, 1972) – на Франсис Форд Копола

Защото няма по-дълбок и по-вълнуващ анализ на властта, семейството, обичта и предателството. Това не е само кино – това е Шекспир със заглушител. :)

:) “I’m gonna make him an offer he can’t refuse.”

2. „Изкуплението Шоушенк“ (The Shawshank Redemption, 1994) – на Франк Дарабонт

Защото надеждата е опасно нещо. А понякога тя е не повече от единственото нещо. Този филм не е за бягство – той е за смисъла на човешката свобода.

:) “Hope is a good thing, maybe the best of things.”

3. „Усещане за жена“ (Scent of a Woman, 1992) – на Мартин Брест

Защото Ал Пачино е в най-великата си и в най-човешката си роля. Слепецът, който вижда по-добре от всички наоколо. Танцът танго ни разплаква, монологът в училището ни вдъхновява – кино магия.

:) “Hoo-ah!” – и с това можеш да разрежеш мълчание.

4. „Тетрадката“ (The Notebook, 2004) – на Ник Касаветис

Защото и Ори има сърце. История за любов, която не умира, а се преражда във всяка памет, която си тръгва. И никога не е просто мелодрама – това е покана и гаранция за вярност.

:) “It wasn’t over… it still isn’t over!”

5. „Мостовете на Медисън“ (The Bridges of Madison County, 1995) – на Клинт Истууд

Защото е балада не за действието, а за тишината между думите. Когато две сърца се срещнат… и се разминават. Уви, колко сърца са разбити, само защото дългът е бил по-силен от любовта!

:) „This kind of certainty comes but once in a lifetime.“

Ох, не мога да не добавя още един филм:

“Списъкът на Шиндлер” (Schindler’s List, 1993) - на Стивън Спилбърг.

Филм не е за да бъде гледан, а за да бъде почувстван до мозъка на костите. С черно-бяла болка и една червена дрешка, той разказва не само за Холокоста, но и за човечността, която оцелява, дори когато светът се руши. Този филм цепи душата на две, а сърцето на късчета болка.

:) "I could have saved one more person...".

НА НАЙ-ВЕЛИКИТЕ РОМАНИ:

1. „Война и мир“ - Лев Толстой!

Това е повече от роман. Това е континент от мисъл, океан от чувства и вселена от човечност. Ако Толстой беше композитор, „Война и мир“ щеше да е симфония, изпълнявана от живота. Ако беше архитект – романът щеше да е катедрала. Ако беше генерал – щеше да е битка между духа и съдбата. Ако беше скулптор, той щеше да вае не мрамор, а съзнания.

:) „Човек не може да притежава нищо, докато се страхува да загуби.“

Не само фраза, а съкровена философия. Тя казва: Свободата започва, когато спреш да трепериш над временните си сигурности.

2. „Братя Карамазови“ – Фьодор Достоевски

В тази книга са събрани Бог, Сатана, вино, убийство, прошка, философия, съмнение и лудост – в един човешки мозък, като взривоопасна смес.

:) "Ако няма Бог, тогава всичко е позволено."

Една от най-ужасяващите и истинни фрази.

3. „Сто години самота“ – Габриел Гарсия Маркес

Епос, мит, сапунена опера и пророчество – всичко в едно. Рядко се случва да четеш книга и да усещаш, че времето не съществува.

:) "Расата, обречена на сто години самота, няма втори шанс на земята."

Несъмнено сред най-покъртителните и финално-оптимистично-песимистични изречения в световната литература.

4. „Името на розата“ – Умберто Еко

За интрига, за знание, за скептицизъм, за смях и за огън. Средновековието оживява така, че замирисва на пергамент.

:) "Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus." „Древната роза съществува само като име, ние притежаваме само голи имена.“

Символ на изчезналата същност – остава само ехо от смисъла и името. Ако си чел, знаеш, че това не се забравя.

5. „Големите надежди“ – Чарлз Дикенс

Не е просто за надеждите на Пип. А за нашите собствени – понякога наивни, понякога красиви. Дикенс е барометър за сърцето.

:) „I loved her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be.“„Обичах я въпреки разума, въпреки обещанието, въпреки мира, въпреки надеждата, въпреки щастието, въпреки всяко обезкуражаване, което можеше да съществува.“

Такава е любовта - въпреки всичко. Тя не търси смисъл, не се опитва да бъде рационална или уместна. Това е любов като съдба, любов като проклятие и като висша добродетел.

Ще добавя и още един роман:

„Майстора и Маргарита“ – Булгаков

Защото ако Воланд не дойде в Москва, как ще разберем кой е луд и кой просто твърде жив? Как без тази книга можем да разберем и сегашната война, родена от разгула на абсурдността и вертепа на безумието, разказани и показани блестящо от Булгаков?

:) „Ръкописите не горят.“

Тази фраза не просто се е превърнала в литературна крилата мисъл — тя е станала символ на неунищожимостта на истината, таланта и творческия дух.

НА НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ПОП-ГРУПИ:

1️⃣ Queen

Да, те са повече от рок, те са музикален театър. Те са моят връх. Ако можеше да бъда измислен в тяхното време! Естрадата им се влива в епичността на Вселената, те понякога са сякаш извънземни.

:) "I want to break free!".

Съкровеното желание на всеки. Всеки си го е пожелавал многократно, но малцина са го постигнали поне веднъж.

2️⃣ Бийтълс

Те са алфата и омегата на модерната музика! С най-много велики песни.

:) "Let It Be"

Мъдрост, мир, приемане, утеха. И Надеждата, без която не можем. Когато хората с мъдростта си отговорят — „нека бъде“ — тогава душата ни си поема дъх.

3️⃣ Металика

Музикалният чук на боговете! Там, където китарите реват като древни пророци, а думите режат по-дълбоко от стомана.

:)"Nothing Else Matters"

Любов, уязвимост, вечност, истина. Когато една метъл група говори със сърцето, а не с децибелите – светът млъква.

4️⃣ ABBA

Чисто злато от Швеция. Хармонии, мелодия, сълза, танц – всичко в едно. Ако ABBA не са в топа, значи няма топ.

:) "The winner takes it all..."

Сърцераздирателно признание за загубата — не само в любовта, но и в живота. Баладата на онзи, който е останал без нищо, докато другият си тръгва с всичко. Тя е тиха, красива капитулация пред факта, че понякога животът не е справедлив… и нерядко няма реванш.

5️⃣ Pink Floyd

Те не свирят... Те разказват сънища. Философи на рока – създатели на звукови готически катедрали, в които се разхождат самотата, лудостта, отчуждението и бунтът.

:) "Wish You Were Here"

Носталгия, загуба, душевност, безвремие. Вик от другата страна на душата. Думите са като водовъртеж те завличат в онзи странен, пулсиращ свят между спомена и отсъствието.

Ще добавя също така една хипер група:

:) Uriah Heep

Магьосниците на прогресивния хард рок – с уникалната си смесица от тежки рифове, клавишни вихрушки и хорови вокали, създават епични музикални пейзажи.

:) “July Morning”

Събуждане, търсене, надежда, изгрев. Епично пътуване към себе си, към любовта, към смисъла. И сякаш в този миг слънцето изгрява не на небето, а в теб самия.

НА НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ФУТБОЛИСТИ:

:) 1. Диего Армандо Марадона

Геният с ляв крак, който можеше да танцува между петима и да вкара гол на Бог.

Той беше футболен оракул, божество в човешка кожа. Направи футбола велик - със стара, нова и най-нова ера: до Марадона, с Марадона и след Марадона.

:) 2. Йохан Кройф

Футболист, треньор, философ, гений. Изкачи на Еверест тоталния футбол и го издигна до висше изкуство.

Барселона му дължи ДНК-то си, Аякс – душата си, футболът - философията си, светът - възхитата си.

:) 3. Лионел Меси

Вълшебник с топка, възвишен гений с нисък ръст. Не рита – гали. Не бяга – лети. Не побеждава - взема своето. Орисниците са постигнали консенсус край люлката му - да бъде не просто футболист, а Футболистът!

Най-константният сред великите, най-великият сред константните. Доказал се навсякъде и във всичко.

:) 4. Пеле

Да, да, знам, мнозина ще кажат "той трябва да е №1", но за мен той е мит, легенда и символ на зората на футбола. Вечен, но не толкова "човешки вълнуващ", както тези по-високо от него в моята класация и в сърцето ми. Бледа сянка в паметта ми, подреждам го тук малко по инерция.

:) 5. Франц Бекенбауер

Кайзерът на футбола – защото командваше на терена с аристократична лекота. Единствен и неповторим. Недостижим. Просто Кайзер! Изобрети ролята на свободния защитник (либеро), вдигна световната купа като капитан и треньор.

Почетна резерва:

:) Роналдо (бразилският)

Най-чистата 9-ка, която съм "гледал" с уши, очи и сърце.

ураган от талант и инстинкт – с топката в крака, светът около него забавяше ход, а защитниците изглеждаха като статисти в неговия спектакъл.

⚽ :)

15.04.2025 г.