(https://theamericanenterprise.com/the-russian-paradox-so-much-education-...):

"The Russian Paradox: So Much Education, So Little Human Capital"

или

"Руският парадокс: Толкова много образование, толкова малко човешки капитал"

Синтез от статията:

Nicholas Eberstadt рисува унила и притеснителна картина на съвременна Русия – нация с високи нива на образование, но с шокиращо ниска продуктивност и с влошени демографски и здравни показатели.

???? **Същността на парадокса:**

Образователното ниво на руснаците е сравнимо с това на развитите европейски държави, но общественото здраве, продължителността на живота и иновационната продукция са на равнища, характерни за развиващите се страни или дори по-ниски. Особено мъжете имат шокиращо висока смъртност – от сърдечно-съдови заболявания, самоубийства, отравяния и огнестрелни инциденти.

Впрочем, един от най-шокиращите аспекти в анализа на Николас Ебърщат – и един от най-добре документираните симптоми на "разпада на човешкия капитал" в Русия и именно силно съкратената продължителност на живота на мъжете в Русия.

???? **Фактите, които звучат като предупреждение:**

– Очакваната продължителност на живота на мъжете в Русия от 15-годишна възраст е съпоставима с тази в Хаити – най-бедната страна в Западното полукълбо.

– Почти половината от страните, включени в класацията на най-слабо развитите държави (LDC), имат по-висока продължителност на живота от Русия.

– Това се случва в страна с европейски демографски профил и средно образование от 12.4 години – колкото в повечето членки на ОИСР.

– Според СЗО и други здравни източници, мъжете в Русия умират масово от:

- сърдечно-съдови заболявания (инфаркти, инсулти)

- самоубийства

- отравяния (вкл. с алкохол)

- инциденти (много често свързани с насилие или рисково поведение)

???? Това не е просто криза на здравната система. Това е колапс на културата на живота.

???? А най-тъжното е, че:

– това не са болести на бедността, както в страни с ниски доходи,

– а са болести на отчаянието, дезориентацията, социалния разпад.

Nicholas Eberstadt го казва с академична хладина, но посланието е огнено:

> „Русия не просто губи своето население – тя губи смисъла да живее.“

Можем да търсим корените – в алкохолизацията, в културата на мъжествена безнадеждност, в разпада на медицината, в липсата на вяра в бъдещето…

Но ефектът е трагичен: една велика страна със забележително образовани хора умира отвътре, а не от външен натиск.

???? **Симптоми на провала:**

– Ниска продуктивност в икономиката на знанието

– Мизерни нива на патенти и иновации спрямо броя висшисти

– Слаб износ на услуги, където се търгува чисто човешки капитал

– По-лоши здравни показатели, отколкото в много бедни страни

– Демографски колапс и тежко изтичане на мозъци след 2022 г.

???? **Какво стои зад този парадокс?**

– Системни дефицити в общественото здраве

– Невъзможност образованието да се трансформира в иновация

– Социална дезинтеграция и упадък на гражданските добродетели

– Политически режим, който задушава свободната мисъл и предприемачество

???? **Значение за сигурността и геополитиката:**

Авторът подчертава, че този парадокс трябва да се взема предвид в стратегически план – защото Русия, въпреки числеността и образованието, не е икономически гигант, какъвто мнозина се страхуват, че е. Но това не я прави по-малко опасна – понякога именно парадоксалните, слабите отвътре режими са най-непредвидими и агресивни навън.

???? **Заслужава ли си четенето?**

Определено. Това е не просто академичен анализ, а сигнал за цяла парадигма – как образованието без свобода, здраве и иновация може да се окаже куха обвивка. И как хуманният капитал не се мери само в дипломи, а в възможности, които обществото дава на индивида да бъде полезен и здрав.