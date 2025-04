Чух как вече в два подкаста двама видни икономисти сравниха наддаването и надцакването с митата между Тръмп и Си като играта „Страхливец“ (Chicken).

Названието на тази игра може да се преведе и така - „Кой е страхливецът?”.

Chicken game (англ. chicken ‘пиле, страхливец’) – „Игра на пиле“, игра „Кой е пилето? („Кой е шубелията?“).

Да поясня.

Американският икономист, носител на Нобелова награда за 2005 г. и виден специалист в областта на международните отношения и националната сигурност Томас Шелинг (Thomas Schelling, 1921 – 2016) привежда примера как след Втората световна война американските младежи се развличат с „Играта на пиле“. Двама от тях карат с висока скорост камиони (или коли, мотори) един срещу друг и този, който първи завие и се отклони от пътя, той е „пиле“, т.е. страхливец. За другия тази вечер е най-щастливата, защото всички момичета танцуват с него и го гледат с възторжени очи.

Аз в своите анализи на международното положение :) също използвам Chicken game. Но когато става дума за имбецила в Белия дом, бих дал пример с друг неин вариант.

В американския филм „Бунтовник без кауза“ (Rebel Without a Cause, 1955) с безвременно загиналия изключително талантлив актьор Джеймс Дийн (James Dean, 1931 – 1955)

[гледайте го в прекрасния филм по Джон Стайнбек „На изток от рая“ (East of Eden, 1955)]

в главната роля на объркания, но честен, принципен и смел Джеймс „Джим“, „Джимбо“ Старк, играта „Chicken“ има по-различен вид.

Двама младежи по даден сигнал тръгват със своите коли с максимална скорост към ръба на скалата, надвесила се над морето, и първият, който скочи от колата си е страхливец (той е пилето). Джимбо изскача от колата в последния момент, а неговият опонент Бъз Гендърсън не успява, оплита се в коланите и кабелите на колата си, отлита в пропастта и загива.

Ето това ще се случи с Тръмп (а значи и със САЩ) при безумното противопоставяне със Си (т.е. с Китай) – той няма да успее да скочи, защото ще се заплете в коланите и кабелите в купето на огромната си, но със силно понижена маневреност кола (американската икономика).

Защото колкото по-огромно е едно тяло и колкото по-висока скорост развие, толкова по-трудно му е да маневрира и още по-трудно му е да спре.

Тръмп ще отиде в пропастта.

А ако не бъде отстранен от власт, в пропастта ще отиде и американската икономика.

Във филма „Бунтовник без кауза“ опонентът на самоубиеца се спасява.

При идиотиите на имбецила в Белия дом, шансовете за спасение на света и световната икономика са далеч по-малки. Но те в никакъв случай не са равни на нула.

Ще завърша с това, което повтарям поне от последните американски избори

„Или САЩ, или Тръмп“.

Американското общество извърши колосално и непростимо престъпление, давайки президентския пост на Тръмп. Сега то има само един поправителен изпит, един поправителен избор:

Да махне (или премахне) Тръмп.

10.04.2025 г.