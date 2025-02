Чета във ФБ:

French conservative media Le Point reports that Trump will join Putin in Moscow for the May 9 parade.

Аз го прогнозирах преди повече от седмица поне.

Тръмп е толкова прозрачен в идиотията си…

Днес си писах с приятел в САЩ. Казах му все същото, което пиша тук - Тръмп хвърчи надолу по пързалката на позора и при това падение набира скорост, която гони скоростта на светлината!

В САЩ са възможни всякакви събития, дори гражданска война като в един неотдавна гледан филм. Ето защо аз се притеснявам вече за своите приятели и познати българи в САЩ!

Ако шайката от рижия фюрер, райхсканцлера, шефа на гестапото, гьобелсчетата и гаулайтерите продължи да превзема САЩ, то след като мине Нощта на дългите ножове срещу Мъск-арИте, след неизбежната Кристална нощ,

в САЩ може до настъпи диссинергия между хаос в управлението и анархия в обществените отношения.

Империите се сгромолясват бързо!

Разбира се, алтертативата е Тръмп да си счупи врата.

Преди месец писах Въпросът е Кой кого?! Америка - Тръмп или Тръмп - Америка. Няма И-И, има само Или-Или.

Ако победи Тръмп, разпадът на СССР и двете чеченски войни, междуетническите разпри в Баку и Ферганската долина, насилието в Тбилиси могат да се окажат малка нощна музика в сравнение с това, което би могло да избухне в САЩ, тръгнат ли вълните от афроамериканци и латиноси!

Тръмп си играе с огъня и може да подпали САЩ.

Ето затова допускам той да си счупи врата. И за ужас свой се улавям, че даже го искам. Този свят не сме го намерили на улицата, за да ни го унищожи един сенилен психопат!

Проблемът е, че за САЩ Тръмп не е болестта, а нейният най-отвратителен симптом (да се самоцитирам отреди четири месеца).

Затова на САЩ им предстои след Тръмп - ако се справят с него и шайката му - мъчителната химиотерапия на катарзиса…

21.02.2025 г.