Когато пиша, че според мен едни от най-големите заплахи за това, което представлява Западът – наред с агресията на метастазите на Злото - са двойните стандарти и хедонизмът, лицемерието и егоизмът, алчността и самодоволството, често ме нападат онези, за които Западът е прав дори тогава, когато греши.

Наистина е жалко, че Западът вече не е такъв, какъвто беше и все още не е такъв, какъвто трябва да бъде.

Два пъти повече е жалко, защото това е, което имаме като Запад – друг Запад си нямаме и скоро няма да имаме.

Само един пример.































Харари се съгласява в книгата му „21 урока за 21 век“ негативното, което казва за Путин да бъде премахнато и там да излезе негативно за Тръмп.

(Обърнете внимание какво е названието на главата, в която е подмяната: POST-TRUTH. Same fake news lasts for ever !!)

Освен това Харари се съгласява написаното от него за нахлуването в Украйна, окупирането и анексирането на Крим от Путин да се замени с милата и нежна дума „присъединяване“ на Крим към Русия.

Показателно е, че Харари много добре разбира, че това не е никак невинна подмяна на думи, а наливане на вода в мелницата на рашистката пропаганда. Затова той първоначално упорито, лъжейки, отрича, че се е съгласил на подмяната. Едва по-късно, когато разобличаването набира ход, той „чистосърдечно“ си признава, че сам е направил подмяната.

03.12.2024 г.