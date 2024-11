Колега в Науката за сигурността ми прати

Брошура "In case of crisis or war" (В случай на криза или война),

подготвена за гражданите на Швеция от

Swedish Civil Contingencies Agency

(Шведската агенция за граждански извънредни ситуации).

https://rib.msb.se/filer/pdf/30874.pdf

Швеция в никакъв случай не е единствената европейска държава, която се старае да подготви своите граждани за различни извънредни, деструктивни, анормални и военни сценарии.

А България?

В България висшите политици участват в една безкрайна игра "Пускам, пускам кърпа" - игра на избори и на избирания на председател на парламента. Не, че не е важно, но става абсурдно.

Процедурни схватки по време на чума - казано по-мелодраматично.

Облаците над Европа се сгъстяват, повява хлад, от които тръпки би трябвало да ни побиват.

Светкавици просветват тревожно на нашия национален небосклон.

Както викаше баба ми (стара-майка):

- Който не разбира светкавицата, го треска гърмът!

Да прочетем шведската брошура - кратка е и се разбира лесно, има за целта гугъл транслейтър или ИИ.

И тогава ще си дадем сметка, че гражданите на България нямат никаква готовност да действат (и оцеляват) в извънредна, критична, ненормална, катастрофична ситуация.

Да не говорим за мащабна диверсия, бомбардировка, въоръжена атака или ... специална военна операция.

Никой не учи гражданите какво да правят, с какво да се запасят, с кого да комуникират и къде да се крият в случай на нужда.

В допълнение на това по-горе - писах вече и ще го повторя:

Нека се замислим -

имаме ли бомбоубежища;

имаме ли противогази;

имаме ли държавен резерв в случай на военно или друго извънредно положение;

имаме ли въоръжени сили, които ще се бият за България, а няма да посрещат с хляб и сол на Орлов мост рашистките орди;

имаме ли специални служби, които не са пробити откъм рашистките си аналози и хомолози;

имаме ли имунна система - сиреч система за национална сигурност;

имаме ли нагласата да не се огъваме при първите нападения,

имале ли решимостта да се сражаваме при първите окупирани територии.

Нещо повече - имаме ли закони, които да помогнат на държавата ни да премине от мирно към военно управление...

Ако си мислите, че имаме Държава, наистина прочетете шведската брошура. Тогава ще разберете, че Държава де факто нямаме.

Механичен сбор от разни структури, консуматори на ресурси и пристан на раздута администрация де юре имаме.

Но като система от институции, които управляват страната, защитават я, подготвят я за възможни изпитания, имат визия и стратегия в сегашната рискова и силно уязвима международна среда за сигурност - ние сме куцо пиле.

А в националната сигурност две максими не работят по никакъв начин:

1. На нас това не може да ни се случи!

2. Куцото пиле и Господ го пази!

Както казах наскоро, винаги трябва да помним, че:

Който се пази и Господ го пази.

На всички останали Господ не обръща внимание. Ако ти сам се оставяш на произвола на Съдбата, не чакай от Господ помощ. Той е свърхзаета личност и за такива безхаберници към собственото си оцеляване няма време и сили.

23.11.2024 г.