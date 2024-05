След колосалната трагедия на 11 септември 2001 г., в САЩ бе проведено специално професионално, експертно, междуинституционално и високо компетентно разследване, главното съдържание на което бе публикувано в твърде обемист том

"The 9/11 Commission Report".

(Моя позната скоро след това ми подари този том!)

Наред с огромните грешки и нелепите пропуски в оценката на риска, в комуникациите между структурите от Системата за национална сигурност, във високомерието на политиците и в пожелателното мислене на разузнавачите в САЩ, основен и забележителен извод на Доклада бе:

"The most important failure was one of imagination. We do not believe leaders understood the gravity of the threat."

В мой превод:

"Най-важният провал беше този на въображението. Ние не вярваме, че лидерите са разбирали сериозността на заплахата."

Днес историята се повтаря, грешката се повтаря, слабостта се повтаря, провалът се повтаря!

Лидерите на Запада не разбират сериозността на заплахата!!!!

Те патологично не разбират сериозността на заплахата, която държавата-чудовище Русия на Путин представлява за Европа, за Запада, за Демократичния свят и за България, да - и за България.

Ако Атлантическата цивилизация No. 2 последва съдбата на Атлантическата цивилизация No. 1 (тази на Атлантида и атлантите), то този път това ще бъде не от природни катаклизми, а от геостратегическо късогледство, от геополитическа кокоша слепота, от непростима заблуда, от абсрудна илюзия и преди всичко от престъпно неразбиране на сериозността на заплахата!

07.05.2024 г.