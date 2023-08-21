20 август, Вирусът: Дни 1256-1262

Равносметката до Ден 1262 на вируса:

1310238 официално установени заразени, 38445 починали.

2023 година

14.08.-20.08. 53 42 37 31 40 13 3 общо 219

07.08.-13.08. 49 37 35 36 31 15 5 общо 208

31.07.-06.08. 32 28 27 36 37 11 0 общо 171

24.07.-30.07. 30 15 28 10 17 6 6 общо 112

17.07.-23.07. 33 26 12 27 16 4 9 общо 127

10.07.-16.07. 26 25 24 22 24 12 5 общо 138

03.07.-09.07. 56 29 31 19 14 15 6 общо 170

26.06.-02.07. 51 50 35 24 27 8 8 общо 203

19.06.-25.06. 69 60 40 42 39 16 10 общо 276

12.06.-18.06. 102 80 61 64 46 19 10 общо 382

05.06.-11.06. 113 77 60 66 52 34 17 общо 419

29.05.-04.06. 150 100 77 81 92 23 20 общо 543

22.05.-28.05. 173 122 33 108 84 42 19 общо 581

15.05.-21.05. 166 155 135 120 110 39 27 общо 752

08.05.-14.05. 58 222 149 86 136 31 13 общо 695

01.05.-07.05. 43 300 182 155 134 40 36 общо 890

24.04.-30.04. 278 185 170 119 178 40 30 общо 1000

17.04.-23.04. 63 295 263 213 206 52 54 общо 1146

10.04.-16.04. 248 192 179 151 73 76 58 общо 977

03.04.-09.04. 270 131 210 142 164 46 44 общо 1007

27.03.-02.04. 255 145 133 135 139 59 52 общо 918

20.03.-26.03. 200 166 150 133 148 57 40 общо 894

13.03.-19.03. 167 149 112 113 79 60 31 общо 711

06.03.-12.03. 181 115 93 72 107 34 33 общо 635

27.02.-05.03. 105 80 60 68 25 31 25 общо 394

20.02.-26.02. 99 81 70 83 81 28 26 общо 468

13.02.-19.02. 88 51 62 48 45 25 11 общо 330

06.02.-12.02. 57 47 47 41 40 25 16 общо 273

30.01.-05.02. 91 60 60 38 39 22 12 общо 322

23.01.-29.01. 116 95 53 47 60 13 20 общо 404

16.01.-22.01. 166 157 129 93 121 30 23 общо 719

09.01.-15.01. 230 193 128 137 121 46 36 общо 891

02.01.-08.01. 74 301 253 191 173 74 45 общо 1111

2022 година

26.12.-01.01. 89 98 73 286 199 71 46 общо 862

19.12.-25.12. 284 169 181 147 180 80 61 общо 1102

12.12.-18.12. 343 219 211 184 215 56 46 общо 1274

05.12.-11.12. 295 208 204 186 199 68 59 общо 1219

28.11.-04.12. 288 163 221 153 185 58 41 общо 1109

21.11.-27.11. 397 210 252 198 183 50 46 общо 1336

14.11.-20.11. 479 305 262 220 275 84 51 общо 1676

07.11.-13.11. 672 360 467 305 308 131 77 общо 2320

31.10.-06.11. 846 513 409 580 424 147 97 общо 3016

24.10.-30.10. 1145 665 619 577 593 180 121 общо 3900

17.10.-23.10. 1147 787 630 586 718 220 167 общо 4255

10.10.-16.10. 1414 909 885 779 783 195 289 общо 5254

03.10.-09.10. 1339 937 721 685 697 288 212 общо 4879

26.09.-02.10. 1127 883 769 752 801 298 179 общо 4809

19.09.-25.09. 946 618 539 162 748 269 188 общо 3470

12.09.-18.09. 852 654 544 377 704 198 140 общо 3469

05.09.-11.09. 724 461 747 550 563 257 165 общо 3467

29.08.-04.09. 1403 860 777 747 672 226 178 общо 4863

22.08.-28.08. 1750 1150 968 903 851 299 189 общо 6110

15.08.-21.08. 1864 1350 1189 1087 1141 420 290 общо 7341

08.08.-14.08. 2318 1636 1429 1274 1024 818 355 общо 9854

01.08.-07.08. 2610 1951 1701 1496 1566 663 411 общо 10398

25.07.-31.07. 2987 2191 1944 1770 1702 722 479 общо 11795

18.07.-24.07. 2292 1862 1644 1640 1777 822 489 общо 10526

11.07.-17.07. 1308 1139 1021 1107 1113 552 417 общо 6657

04.07.-10.07. 942 866 643 842 1005 361 256 общо 4915

27.06.-03.07. 595 549 532 472 538 314 183 общо 3183

20.06.-26.06. 381 310 336 320 254 240 123 общо 1964

13.06.-19.06. 246 167 152 240 208 121 92 общо 1226

06.06.-12.06. 292 168 160 113 188 82 42 общо 1045

30.05.-05.06. 253 182 189 182 189 80 49 общо 1124

23.05.-29.05. 293 100 316 236 168 133 73 общо 1319

16.05.-22.05. 362 457 275 262 239 92 96 общо 1783

09.05.-15.05. 624 422 359 332 313 153 126 общо 2329

02.05.-08.05. 228 720 435 439 156 201 151 общо 2330

25.04.-01.05. 337 1140 741 588 491 263 242 общо 3802

18.04.-24.04. 895 669 609 631 287 354 237 общо 3682

11.04.-17.04. 871 886 647 550 609 254 222 общо 4039

04.04.-10.04. 1180 839 726 683 715 321 265 общо 4729

28.03.-03.04. 1442 1698 1176 1143 1033 497 226 общо 7215

21.03.-27.03. 1960 1943 1552 1424 1333 704 362 общо 9278

14.03.-20.03. 2433 2393 1949 1720 1601 919 472 общо 11487

07.03.-13.03. 2462 2180 1920 1693 1635 960 523 общо 11373

28.02.-06.03. 2759 2641 2274 1104 2125 1388 515 общо 12806

21.02.-27.02. 4845 4667 3411 2854 2903 1468 724 общо 20872

14.02.-20.02. 6130 6589 5023 4626 4616 2605 1235 общо 30824

07.02.-13.02. 8012 8140 7263 6278 6531 3625 1539 общо 41388

31.01.-06.02. 10151 11143 9152 8142 8116 4737 2181 общо 53622

24.01.-30.01. 11049 12399 9916 9874 9871 5875 2602 общо 61586

17.01.-23.01. 9996 11181 10160 8932 9874 6630 2847 общо 59620

10.01.-16.01. 6761 7062 5703 7034 6863 4389 2379 общо 40191

03.01.-09.01. 1918 6252 6766 5525 5524 3176 1716 общо 30877

2021 година

27.12.-02.01. 1278 1235 3449 3616 2810 1076 1356 общо 14820

20.12.-26.12. 2001 1883 1463 1966 1033 743 838 общо 9927

13.12.-19.12. 1959 2004 1725 1443 1614 904 456 общо 10105

06.12.-12.12. 2426 2299 1652 1827 1719 1073 532 общо 11528

29.11.-05.12. 3020 2681 2105 2018 2289 985 706 общо 13804

22.11.-28.11. 3462 3233 2569 2370 2488 1218 728 общо 16068

15.11.-21.11. 3223 3869 2839 2785 2737 1455 733 общо 17641

08.11.-14.11. 5286 4955 3853 3207 3146 1610 828 общо 22885

01.11.-07.11. 6007 5863 4922 4662 4734 2826 1256 общо 30270

25.10.-31.10. 5863 6816 5643 5178 5256 2836 1457 общо 33049

18.10.-24.10. 4979 4957 4522 4816 4826 3354 1370 общо 28824

11.10.-17.10. 3471 3469 3327 3183 3440 1867 1000 общо 19757

04.10.-10.10. 2806 2866 2542 2302 2485 1246 621 общо 14868

27.09.-03.10. 2536 2573 2142 2050 2091 1228 513 общо 13133

20.09.-26.09. 2360 2192 850 1835 1904 1038 496 общо 10675

13.09.-19.09. 1998 2029 1862 1724 1892 951 458 общо 10914

06.09.-12.09. 677 2005 1956 1629 1626 909 437 общо 9239

30.08.-05.09. 2090 2053 1745 1564 1640 854 488 общо 10434

23.08.-29.08. 1891 1911 1601 1733 1713 1004 451 общо 10304

16.08.-22.08. 1301 1405 1387 1371 1368 845 384 общо 8061

09.08.-15.08. 774 805 782 882 1047 623 272 общо 5185

02.08.-08.08. 393 462 429 500 549 392 176 общо 2901

26.07.-01.08. 193 200 216 231 346 182 94 общо 1462

19.07.-25.07. 113 145 96 121 135 54 57 общо 721

12.07.-18.07. 83 74 84 94 76 57 35 общо 503

05.07.-11.07. 98 87 60 55 61 32 16 общо 409

28.06.-04.07. 115 105 78 73 81 51 19 общо 522

21.06.-27.06. 120 94 93 62 86 28 16 общо 499

14.06.-20.06. 157 161 95 110 105 41 27 общо 696

07.06.-13.06. 208 178 131 100 123 81 42 общо 863

31.05.-06.06. 303 236 197 170 157 89 47 общо 1199

24.05.-30.05. 81 406 393 293 287 115 53 общо 1628

17.05.-23.05. 677 457 361 368 362 148 81 общо 2454

10.05.-16.05. 1078 877 657 506 518 203 151 общо 3990

03.05.-09.05. 631 367 1635 545 1123 466 241 общо 5008

26.04.-02.05. 1759 1850 1382 1237 652 466 348 общо 7694

19.04.-25.04. 2434 2096 2002 1681 1708 798 400 общо 11119

12.04.-18.04. 3122 2944 2517 2185 2126 1076 418 общо 14388

05.04.-11.04. 3860 4004 3556 2957 2803 1352 462 общо 18994

29.03.-04.04. 4497 5176 4207 3694 4013 1919 740 общо 24246

22.03.-28.03. 4467 4851 4375 3988 4129 2537 983 общо 25330

15.03.-21.03. 4637 4374 4201 4008 4162 2541 943 общо 24866

08.03.-14.03. 2995 3502 2774 3121 3159 2019 679 общо 18249

01.03.-07.03. 2588 2403 1154 2198 3004 1426 497 общо 13270

22.02.-28.02. 1925 1800 1733 1822 1681 1079 322 общо 10362

15.02.-21.02. 1068 1349 1246 1086 1463 548 227 общо 6987

08.02.-14.02. 1115 1212 913 1070 966 506 163 общо 5945

01.02.-07.02. 832 967 719 883 910 493 182 общо 4986

25.01.-31.01. 772 827 598 560 695 349 130 общо 3931

18.01.-24.01. 570 544 482 455 566 266 121 общо 3004

11.01.-17.01. 620 750 535 535 552 233 77 общо 3302

04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460

2020 година

28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308

21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521

14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746

07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028

30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935

23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666

16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569

09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091

02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091

26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180

19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386

12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

05.10.-11.10. 283 436 437 516 612 448 83 общо 2815

28.09.-04.10. 216 276 286 263 240 182 69 общо 1532

21.09.-27.09. 151 109 160 290 255 169 58 общо 1192

14.09.-20.09. 143 155 174 154 189 86 44 общо 945

07.09.-13.09. 57 167 122 163 201 92 27 общо 829

31.08.-06.09. 76 188 163 158 179 96 39 общо 899

24.08.-30.08. 99 203 162 157 157 99 26 общо 903

17.08.-23.08. 135 169 151 142 169 96 60 общо 922

10.08.-16.08. 116 210 171 176 174 90 32 общо 969

03.08.-09.08. 204 255 303 297 195 134 53 общо 1441

27.07.-02.08. 194 250 284 265 270 146 119 общо 1528

20.07.-26.07. 196 325 330 269 270 189 115 общо 1694

13.07.-19.07. 159 234 232 267 298 196 95 общо 1481

06.07.-12.07. 174 188 240 330 292 211 77 общо 1512

29.06.-05.07. 140 158 165 161 182 180 63 общо 1049

22.06.-28.06. 79 130 128 166 105 112 66 общо 786

15.06.-21.06. 51 112 89 132 81 117 33 общо 615

08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563

01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208

25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86

18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196

11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254

04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349

27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284

20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433

13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239

06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122

30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186

23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167

За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 2.5% и 4.8%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 3.0% и 5.5%; 0.0% и 4.8%; 1.1% и 2.9%; 1.1% и 3.5%; 1.4% и 4.0%; 1.3% и 5.2%.

За тази седмица имаме също така:

--- 2 нови починали от вируса!

(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 1, 0, 2, 3, 5, 6).

Така починалите от вируса станаха 38445.

--- С 9 души се увеличи броят на хоспитализираните в болници.

(през предната седмица имахме намаление с 4 души, миналите седмици имахме увеличение с 11, 2 души, 1 човек, през предходните седмици имахме намаление с 17, 41 души);

Така хоспитализираните в болница станаха 121.

11 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици максимумите са 10, 10, 12, 10, 14, 20 души).

9 е през тази седмица минимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици минимумите са 8, 9, 10, 10, 10, 16 души).

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 53.9%; 51.4%; 40.6%; 50.0%; 53.9%; 80.0% (от 5 човека).

Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 27.0%; 22.5%; 0.0%; 0.0%; 11.2%; 30.8%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 75.0%; 62.5%; 50.0%; 66.7%; 50.0%; 60.0%.

Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 25.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 100.0% (1 човек); 0.0%; 0.0%; 50.0%; (от 2 души) 100.0% (1 човек); 25.0%.

Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

--- 3 нови заразни медицински работници!

(през предните седмици те бяха съответно общо 1, 3, 0, 0, 1, 9 души);

Така заразените медицински работници станаха 26537.

В София новозаразените се увеличиха за тази седмица с 42 души и станаха 339121. За миналите седмици те се увеличаваха с 31, 17, 17, 12, 35, 41 души.

През тази седмица се имунизираха 44 души и така те станаха общо 4613477 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи съответно с 56, 52, 41, 43, 42, 44 души.

През тази седмица първа доза си поставиха 7 души. През миналите седмици те бяха съответно 14, 10, 0, 0, 0, 0 души.

Лицата със завършен ваксинационен курс се увеличиха с 1 души и така те станаха общо 2077799 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 5, 5, 11, 6, 8, 17 души.

Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 35 души и станаха общо 946109 души, като поставилите си бустер с адаптираната ваксина станаха общо 73539 души (а вече всички, които си поставят бустерна доза го правят с адаптираната ваксина). През миналите седмици увеличението им бе съответно с 37, 35, 30, 37, 34, 27 души.

Първите понеделници по брой новозаразени:

1. 24 януари`22 – 11049.

2. 31 януари`22 – 10151.

3. 17 януари`22 – 9996.

4. 07 февруари`22 – 8012.

5. 10 януари`22 – 6761.

6. 14 февруари`22 – 6130.

7. 01 ноември`21 – 6007.

8. 25 октомври`21 – 5863.

…

160. 14 август`23 – 53.

165. 07 август`23 – 49.

168. 31 юли`23 – 32.

169. 24 юли`23 – 30.

Първите вторници по брой новозаразени:

1. 25 януари`22 – 12399.

2. 18 януари`22 – 11181.

3. 01 февруари`22 – 11143.

4. 08 февруари`22 – 8140.

5. 11 януари`22 – 7062.

6. 26 октомври`21 – 6816.

7. 15 февруари`22 – 6589.

8. 04 януари`22 – 6252.

…

165. 15 август`23 – 42.

167. 08 август`23 – 37.

170. 01 август`23 – 28.

177. 25 юли`23 – 15.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:

1. 24.01.-30.01.`22: 23448; общо 61586.

2. 31.01.-06.02.`22: 21294; общо 53622.

3. 17.01.-23.01.`22: 21177; общо 59620.

4. 07.02.-13.02.`22: 16152; общо 41388.

5. 10.01.-16.01.`22: 13823; общо 40191.

6. 14.02.-20.02.`22: 12719; общо 30824.

7. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.

8. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.

…

164. 14.08.-20.08.`23: 95.

167. 07.08.-13.08.`23: 86; общо 208.

170. 31.07.-06.08.`23: 60; общо 171.

173. 24.07.-30.07.`23: 45; общо 112.

Първите срéди по брой новозаразени:

1. 19 януари`22 – 10160.

2. 26 януари`22 – 9916.

3. 02 февруари`22 – 9152.

4. 09 февруари`22 – 7263.

5. 05 януари`22 – 6766.

6. 12 януари`22 – 5703.

7. 27 октомври`21 – 5643.

8. 16 февруари`22 – 5023.

…

175. 16 август`23 – 37.

167. 09 август`23 – 35.

171. 26 юли`23 – 28.

172. 02 август`23 – 27.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:

1. 24.01.-30.01.`22: 33364; общо 61586.

2. 17.01.-23.01.`22: 31337; общо 59620.

3. 31.01.-06.02.`22: 30446; общо 53622.

4. 07.02.-13.02.`22: 23415; общо 41388.

5. 10.01.-16.01.`22: 19526; общо 40191.

6. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.

7. 14.02.-20.02.`22: 17742; общо 30824.

8. 14.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.

…

164. 14.08.-20.08.`23: 132.

166. 07.08.-13.08.`23: 121; общо 208.

170. 31.07.-06.08.`23: 87; общо 171.

172. 24.07.-30.07.`23: 73; общо 112.

Първите четвъртъци по брой новозаразени:

1. 27 януари`22 – 9874.

2. 20 януари`22 – 8932.

3. 03 февруари`22 – 8142.

4. 13 януари`22 – 7034.

5. 10 февруари`22 – 6278.

6. 06 януари`22 – 5525.

7. 28 октомври`21 – 5178.

8. 21 октомври`21 – 4816.

…

168. 10 август`23 – 36.

168. 03 август`23 – 36.

170. 17 август`23 – 31.

177. 27 юли`23 – 10.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:

1. 24.01.-30.01.`22: 43238; общо 61586.

2. 17.01.-23.01.`22: 40269; общо 59620.

3. 31.01.-06.02.`22: 38588; общо 53622.

4. 07.02.-13.02.`22: 29693; общо 41388.

5. 10.01.-16.01.`22: 26560; общо 40191.

6. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.

7. 14.02.-20.02.`22: 22368; общо 30824.

8. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.

…

167. 14.08.-20.08.`23: 163.

168. 07.08.-13.08.`23: 157; общо 208.

170. 31.07.-06.08.`23: 123; общо 171.

175. 24.07.-30.07.`23: 83; общо 112.

Първите петъци по брой новозаразени:

1. 21 януари`22 – 9874.

2. 28 януари`22 – 9871.

3. 04 февруари`22 – 8116.

4. 14 януари`22 – 6863.

5. 11 февруари`22 – 6531.

6. 07 януари`22 – 5524.

7. 29 октомври`21 – 5256.

8. 22 октомври`21 – 4826.

…

161. 18 август`23 – 40.

166. 04 август`23 – 37.

169. 11 август`23 – 31.

174. 28 юли`23 – 17.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:

1. 24.01.-30.01`22: 53109; общо 61586.

2. 17.01.-23.01`22: 50143; общо 59620.

3. 31.01.-06.02`22: 46704; общо 53622.

4. 07.02.-13.02`22: 36224; общо 41388 .

5. 10.01.-16.01`22: 33423; общо 40191.

6. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.

7. 14.02.-20.02`22: 26984; общо 30824.

8. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.

…

161. 14.08.-20.08.`23: 203.

164. 07.08.-13.08.`23: 188; общо 208.

167. 31.07.-06.08.`23: 160; общо 171.

175. 24.07.-30.07.`23: 100; общо 112.

Първите съботи по брой новозаразени:

1. 22 януари`22 – 6630.

2. 29 януари`22 – 5875.

3. 05 февруари`22 – 4737.

4. 15 януари`22 – 4389.

5. 12 февруари`22 – 3625.

6. 23 октомври`21 – 3354.

7. 08 януари`22 – 3176.

8. 30 октомври`21 – 2836.

…

170. 12 август`23 – 15.

173. 19 август`23 – 13.

175. 05 август`23 – 11.

177. 29 юли`23 – 6.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:

1. 24.01.-30.01`22: 58984; общо 61586.

2. 17.01.-23.01`22: 56773; общо 59620.

3. 31.01.-06.02`22: 51441; общо 53622.

4. 07.02.-13.02`22: 39849; общо 41388.

5. 10.01.-16.01`22: 37812; общо 40191.

6. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.

7. 14.02.-20.02`22: 29589; общо 30824.

8. 03.01.-09.01`22: 29161; общо 30877.

…

164. 14.08.-20.08.`23: 216.

166. 07.08.-13.08.`23: 203; общо 208.

170. 31.07.-06.08.`23: 171; общо 171.

176. 24.07.-30.07.`23: 106; общо 112.

Първите недели по брой новозаразени:

1. 23 януари`22 – 2847.

2. 30 януари`22 – 2602.

3. 16 януари`22 – 2379.

4. 06 февруари`22 – 2181.

5. 09 януари`22 – 1716.

6. 13 февруари`22 – 1539.

7. 31 октомври`21 – 1457.

8. 24 октомври`21 – 1370.

…

173. 30 юли`23 – 6.

175. 13 август`23 – 5.

177. 20 август`23 – 3.

178. 06 август`23 – 0.

Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:

1. 24.01.-30.01`22: 61586.

2. 17.01.-23.01`22: 59620.

3. 31.01.-06.02`22: 53622.

4. 07.02.-13.02`22: 41388.

5. 10.01.-16.01`22: 40191.

6. 24.10.-31.10`21: 33049.

7. 03.01.-09.01`22: 30877.

8. 14.02.-20.02`22: 30824.

…

165. 14.08.-20.08.`23: 219.

166. 07.08.-13.08.`23: 208.

172. 31.07.-06.08.`23: 171.

177. 24.07.-30.07.`23: 112.

Рекордите за отделните дни от седмицата:

За понеделниците рекордът е 11049 – на 24 януари`22.

За вторниците рекордът е 12399 – на 25 януари`22.

За срèдите рекордът е 10160 – на 19 януари`22.

За четвъртъците рекордът е 9874 – на 27 януари`22.

За петъците рекордът е 9874 – на 21 януари`22.

За съботите рекордът е 6630 – на 22 януари`22.

За неделите рекордът е 2847 – на 23 януари`22.

Най-малките данни за заразени през отделните дни от седмицата:

За понеделниците най-малко заразените са 10 – на 25 май`20.

За вторниците най-малко заразените са 12 – на 24 март`20.

За срèдите най-малко заразените са 12 – на 19 юли`23.

За четвъртъците най-малко заразените са 8 – на 28 май`20.

За петъците най-малко заразените са 14 – на 10 април`20, 29 май`20 и 07 юли`23.

За съботите най-малко заразените са 4 – на 22 юли`23.

За неделите най-малко заразените са 0 – на 06 август`23.

Седмицата с най-много заразени е 24.01.-30.01`22 – 61586.

Седмицата с най-малко заразени е 25.05.-31.05`20 – 86.

21.08.2023 г.