Демокрацията започна с ясно очертани разделителни линии:

СДС vs. БСП (к)

Шокова терапия vs. Постепенен преход;

Частна собственост vs. Държавна собственост;

Пазарна икономика vs. Планова икономика;

Заклеймяване на ДС vs. ДС е работила за държавността.

Всеки четеше политически програми и се знаеше коя политическа сила за какво е.

После дойде добрият дядо от Мадрид.

Той каза: Стига с политическата конфронтация!

И уби политическото.

Вече никой не пишеше и не четеше политически програми.

Само някои партии държаха на политическата си идентичност.

Това доведе до затихване на техните функции.

Неизбежно се стигна до ББ и Герб - хищна машина за власт и пари чрез власт.

Сега навлязохме в нова фаза.

На прагматизма.

Вече никакви политически ценности не са важни - няма ляво, няма дясно, важното е котката да лови мишки.

Важното е да се спре краденето. Пък дори и от крадялите и ненакрали се.

Разделението не е на наши и ваши съмишленици, а на наши и ваши хора (кандидати).

Нашият кандидат е целият в бяло.

Вашият кандидат е омърсен до ушите.

Водещ критерий за оценка на човека е личният му успех.

Успелият човек е добър човек, точният човек на точното място в точното време.

Най-яростно срещу довчерашните им ценности са техните досегашни непоколебими стожери.

Аз съм само наблюдател.

Стоя и наблюдавам.

Седя и си казвам личното, никого неангажиращо мнение.

Други амбиции нямам.

За мен е човешки любопитно и научно интересно развитието на този процес - на пълно пренебрежение към ценностите.

В личен план съм се базирал винаги на свои (добри или не, обаче мои си) ценности.

Но допускам, че може да се живее и без ценности.

Както се казва - експериментът е започнал.

Все някога, рано или късно, може би по-скоро рано, отколкото късно, ще видим неговите резултати.

19.07.2023 г.