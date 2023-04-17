16 април, Вирусът: Дни 1130-1136

Равносметката до Ден 1136 на вируса:

1302204 официално установени заразени, 38288 починали.

2023 година

10.04.-16.04. 248 192 179 151 73 76 58 общо 977

03.04.-09.04. 270 131 210 142 164 46 44 общо 1007

27.03.-02.04. 255 145 133 135 139 59 52 общо 918

20.03.-26.03. 200 166 150 133 148 57 40 общо 894

13.03.-19.03. 167 149 112 113 79 60 31 общо 711

06.03.-12.03. 181 115 93 72 107 34 33 общо 635

27.02.-05.03. 105 80 60 68 25 31 25 общо 394

20.02.-26.02. 99 81 70 83 81 28 26 общо 468

13.02.-19.02. 88 51 62 48 45 25 11 общо 330

06.02.-12.02. 57 47 47 41 40 25 16 общо 273

30.01.-05.02. 91 60 60 38 39 22 12 общо 322

23.01.-29.01. 116 95 53 47 60 13 20 общо 404

16.01.-22.01. 166 157 129 93 121 30 23 общо 719

09.01.-15.01. 230 193 128 137 121 46 36 общо 891

02.01.-08.01. 74 301 253 191 173 74 45 общо 1111

2022 година

26.12.-01.01. 89 98 73 286 199 71 46 общо 862

19.12.-25.12. 284 169 181 147 180 80 61 общо 1102

12.12.-18.12. 343 219 211 184 215 56 46 общо 1274

05.12.-11.12. 295 208 204 186 199 68 59 общо 1219

28.11.-04.12. 288 163 221 153 185 58 41 общо 1109

21.11.-27.11. 397 210 252 198 183 50 46 общо 1336

14.11.-20.11. 479 305 262 220 275 84 51 общо 1676

07.11.-13.11. 672 360 467 305 308 131 77 общо 2320

31.10.-06.11. 846 513 409 580 424 147 97 общо 3016

24.10.-30.10. 1145 665 619 577 593 180 121 общо 3900

17.10.-23.10. 1147 787 630 586 718 220 167 общо 4255

10.10.-16.10. 1414 909 885 779 783 195 289 общо 5254

03.10.-09.10. 1339 937 721 685 697 288 212 общо 4879

26.09.-02.10. 1127 883 769 752 801 298 179 общо 4809

19.09.-25.09. 946 618 539 162 748 269 188 общо 3470

12.09.-18.09. 852 654 544 377 704 198 140 общо 3469

05.09.-11.09. 724 461 747 550 563 257 165 общо 3467

29.08.-04.09. 1403 860 777 747 672 226 178 общо 4863

22.08.-28.08. 1750 1150 968 903 851 299 189 общо 6110

15.08.-21.08. 1864 1350 1189 1087 1141 420 290 общо 7341

08.08.-14.08. 2318 1636 1429 1274 1024 818 355 общо 9854

01.08.-07.08. 2610 1951 1701 1496 1566 663 411 общо 10398

25.07.-31.07. 2987 2191 1944 1770 1702 722 479 общо 11795

18.07.-24.07. 2292 1862 1644 1640 1777 822 489 общо 10526

11.07.-17.07. 1308 1139 1021 1107 1113 552 417 общо 6657

04.07.-10.07. 942 866 643 842 1005 361 256 общо 4915

27.06.-03.07. 595 549 532 472 538 314 183 общо 3183

20.06.-26.06. 381 310 336 320 254 240 123 общо 1964

13.06.-19.06. 246 167 152 240 208 121 92 общо 1226

06.06.-12.06. 292 168 160 113 188 82 42 общо 1045

30.05.-05.06. 253 182 189 182 189 80 49 общо 1124

23.05.-29.05. 293 100 316 236 168 133 73 общо 1319

16.05.-22.05. 362 457 275 262 239 92 96 общо 1783

09.05.-15.05. 624 422 359 332 313 153 126 общо 2329

02.05.-08.05. 228 720 435 439 156 201 151 общо 2330

25.04.-01.05. 337 1140 741 588 491 263 242 общо 3802

18.04.-24.04. 895 669 609 631 287 354 237 общо 3682

11.04.-17.04. 871 886 647 550 609 254 222 общо 4039

04.04.-10.04. 1180 839 726 683 715 321 265 общо 4729

28.03.-03.04. 1442 1698 1176 1143 1033 497 226 общо 7215

21.03.-27.03. 1960 1943 1552 1424 1333 704 362 общо 9278

14.03.-20.03. 2433 2393 1949 1720 1601 919 472 общо 11487

07.03.-13.03. 2462 2180 1920 1693 1635 960 523 общо 11373

28.02.-06.03. 2759 2641 2274 1104 2125 1388 515 общо 12806

21.02.-27.02. 4845 4667 3411 2854 2903 1468 724 общо 20872

14.02.-20.02. 6130 6589 5023 4626 4616 2605 1235 общо 30824

07.02.-13.02. 8012 8140 7263 6278 6531 3625 1539 общо 41388

31.01.-06.02. 10151 11143 9152 8142 8116 4737 2181 общо 53622

24.01.-30.01. 11049 12399 9916 9874 9871 5875 2602 общо 61586

17.01.-23.01. 9996 11181 10160 8932 9874 6630 2847 общо 59620

10.01.-16.01. 6761 7062 5703 7034 6863 4389 2379 общо 40191

03.01.-09.01. 1918 6252 6766 5525 5524 3176 1716 общо 30877

2021 година

27.12.-02.01. 1278 1235 3449 3616 2810 1076 1356 общо 14820

20.12.-26.12. 2001 1883 1463 1966 1033 743 838 общо 9927

13.12.-19.12. 1959 2004 1725 1443 1614 904 456 общо 10105

06.12.-12.12. 2426 2299 1652 1827 1719 1073 532 общо 11528

29.11.-05.12. 3020 2681 2105 2018 2289 985 706 общо 13804

22.11.-28.11. 3462 3233 2569 2370 2488 1218 728 общо 16068

15.11.-21.11. 3223 3869 2839 2785 2737 1455 733 общо 17641

08.11.-14.11. 5286 4955 3853 3207 3146 1610 828 общо 22885

01.11.-07.11. 6007 5863 4922 4662 4734 2826 1256 общо 30270

25.10.-31.10. 5863 6816 5643 5178 5256 2836 1457 общо 33049

18.10.-24.10. 4979 4957 4522 4816 4826 3354 1370 общо 28824

11.10.-17.10. 3471 3469 3327 3183 3440 1867 1000 общо 19757

04.10.-10.10. 2806 2866 2542 2302 2485 1246 621 общо 14868

27.09.-03.10. 2536 2573 2142 2050 2091 1228 513 общо 13133

20.09.-26.09. 2360 2192 850 1835 1904 1038 496 общо 10675

13.09.-19.09. 1998 2029 1862 1724 1892 951 458 общо 10914

06.09.-12.09. 677 2005 1956 1629 1626 909 437 общо 9239

30.08.-05.09. 2090 2053 1745 1564 1640 854 488 общо 10434

23.08.-29.08. 1891 1911 1601 1733 1713 1004 451 общо 10304

16.08.-22.08. 1301 1405 1387 1371 1368 845 384 общо 8061

09.08.-15.08. 774 805 782 882 1047 623 272 общо 5185

02.08.-08.08. 393 462 429 500 549 392 176 общо 2901

26.07.-01.08. 193 200 216 231 346 182 94 общо 1462

19.07.-25.07. 113 145 96 121 135 54 57 общо 721

12.07.-18.07. 83 74 84 94 76 57 35 общо 503

05.07.-11.07. 98 87 60 55 61 32 16 общо 409

28.06.-04.07. 115 105 78 73 81 51 19 общо 522

21.06.-27.06. 120 94 93 62 86 28 16 общо 499

14.06.-20.06. 157 161 95 110 105 41 27 общо 696

07.06.-13.06. 208 178 131 100 123 81 42 общо 863

31.05.-06.06. 303 236 197 170 157 89 47 общо 1199

24.05.-30.05. 81 406 393 293 287 115 53 общо 1628

17.05.-23.05. 677 457 361 368 362 148 81 общо 2454

10.05.-16.05. 1078 877 657 506 518 203 151 общо 3990

03.05.-09.05. 631 367 1635 545 1123 466 241 общо 5008

26.04.-02.05. 1759 1850 1382 1237 652 466 348 общо 7694

19.04.-25.04. 2434 2096 2002 1681 1708 798 400 общо 11119

12.04.-18.04. 3122 2944 2517 2185 2126 1076 418 общо 14388

05.04.-11.04. 3860 4004 3556 2957 2803 1352 462 общо 18994

29.03.-04.04. 4497 5176 4207 3694 4013 1919 740 общо 24246

22.03.-28.03. 4467 4851 4375 3988 4129 2537 983 общо 25330

15.03.-21.03. 4637 4374 4201 4008 4162 2541 943 общо 24866

08.03.-14.03. 2995 3502 2774 3121 3159 2019 679 общо 18249

01.03.-07.03. 2588 2403 1154 2198 3004 1426 497 общо 13270

22.02.-28.02. 1925 1800 1733 1822 1681 1079 322 общо 10362

15.02.-21.02. 1068 1349 1246 1086 1463 548 227 общо 6987

08.02.-14.02. 1115 1212 913 1070 966 506 163 общо 5945

01.02.-07.02. 832 967 719 883 910 493 182 общо 4986

25.01.-31.01. 772 827 598 560 695 349 130 общо 3931

18.01.-24.01. 570 544 482 455 566 266 121 общо 3004

11.01.-17.01. 620 750 535 535 552 233 77 общо 3302

04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460

2020 година

28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308

21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521

14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746

07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028

30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935

23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666

16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569

09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091

02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091

26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180

19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386

12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

05.10.-11.10. 283 436 437 516 612 448 83 общо 2815

28.09.-04.10. 216 276 286 263 240 182 69 общо 1532

21.09.-27.09. 151 109 160 290 255 169 58 общо 1192

14.09.-20.09. 143 155 174 154 189 86 44 общо 945

07.09.-13.09. 57 167 122 163 201 92 27 общо 829

31.08.-06.09. 76 188 163 158 179 96 39 общо 899

24.08.-30.08. 99 203 162 157 157 99 26 общо 903

17.08.-23.08. 135 169 151 142 169 96 60 общо 922

10.08.-16.08. 116 210 171 176 174 90 32 общо 969

03.08.-09.08. 204 255 303 297 195 134 53 общо 1441

27.07.-02.08. 194 250 284 265 270 146 119 общо 1528

20.07.-26.07. 196 325 330 269 270 189 115 общо 1694

13.07.-19.07. 159 234 232 267 298 196 95 общо 1481

06.07.-12.07. 174 188 240 330 292 211 77 общо 1512

29.06.-05.07. 140 158 165 161 182 180 63 общо 1049

22.06.-28.06. 79 130 128 166 105 112 66 общо 786

15.06.-21.06. 51 112 89 132 81 117 33 общо 615

08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563

01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208

25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86

18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196

11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254

04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349

27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284

20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433

13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239

06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122

30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186

23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167

За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 6.7% и 15.9%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 5.3% и 7.6%; 5.6% и 11.6%; 5.0% и 8.4%; 3.6% и 7.2%; 3.0% и 5.7%; 2.2% и 4.7%.

За тази седмица имаме също така:

--- 11 нови починали от вируса!

(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 16, 13, 12, 5, 12, 8).

Така починалите от вируса станаха 38288.

--- С 9 души се увеличи броят на хоспитализираните в болници.

(през миналите седмици имахме увеличение с 8, 56, 11, 16, 3, 19 души);

Така хоспитализираните в болница станаха 346.

41 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения, водещи битка за живота (предните седмици максимумите са 39, 35, 28, 31, 27, 27 души).

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 47.5%; 47.2%; 57.7%; 50.0%; 53.1% (от 113 души); 47.0%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 60.0% (от 10 души); 47.5%; 44.4.0%; 39.5%; 55.0% (от 20 души); 100.0% (0т 2 души).

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 100.0% (от 5 души!); 100.0% (от 1 човек); 100.0% (от 1 човек); 100.0% (от 1 човек); 0.0%; 100.0% (от 2 души).

--- 15 нови заразени медицински работници!

(през предните седмици те бяха съответно общо 22, 18, 10, 7, 10, 2 души);

Така заразените медицински работници станаха 26432.

В София новозаразените се увеличиха за тази седмица с 261 души и станаха 337390. За миналите седмици те се увеличаваха с 311, 306, 298, 263, 171, 138 души.

През тази седмица се имунизираха 296 души и така те станаха общо 4611374 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи съответно с 371, 345, 360, 561, 513, 304 души.

През тази седмица първа доза си поставиха 31 души. През миналите седмици те бяха съответно 33, 46, 28, 40, 23, 27 души.

Лицата със завършен ваксинационен курс се увеличиха с 123 души и така те станаха общо 2076903 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 150, 146, 120, 137, 129, 103 души.

Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 142 души и станаха общо 945017 души, като поставилите си бустер с адаптираната ваксина станаха общо 72447 души (а вече всички, които си поставят бустерна доза го правят с адаптираната ваксина). През миналите седмици увеличението им бе съответно с 188, 153, 212, 384, 260, 174 души.

Първите понеделници по брой новозаразени:

1. 24 януари`22 – 11049.

2. 31 януари`22 – 10151.

3. 17 януари`22 – 9996.

4. 07 февруари`22 – 8012.

5. 10 януари`22 – 6761.

6. 14 февруари`22 – 6130.

7. 01 ноември`21 – 6007.

8. 25 октомври`21 – 5863.

…

105. 03 април`23 – 270.

107. 27 март`23 – 255.

109. 10 април`23 – 248.

115. 20 март`23 – 200.

Първите вторници по брой новозаразени:

1. 25 януари`22 – 12399.

2. 18 януари`22 – 11181.

3. 01 февруари`22 – 11143.

4. 08 февруари`22 – 8140.

5. 11 януари`22 – 7062.

6. 26 октомври`21 – 6816.

7. 15 февруари`22 – 6589.

8. 04 януари`22 – 6252.

…

113. 11 април`23 – 192.

123. 21 март`23 – 166.

130. 28 март`23 – 145.

132. 04 април`23 – 131.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:

1. 24.01.-30.01.`22: 23448; общо 61586.

2. 31.01.-06.02.`22: 21294; общо 53622.

3. 17.01.-23.01.`22: 21177; общо 59620.

4. 07.02.-13.02.`22: 16152; общо 41388.

5. 10.01.-16.01.`22: 13823; общо 40191.

6. 14.02.-20.02.`22: 12719; общо 30824.

7. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.

8. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.

…

109. 10.04.-16.04.`23: 440.

115. 03.04.-09.04.`23: 401; общо 1007.

115. 27.03.-02.04.`23: 400; общо 918.

121. 20.03.-26.03.`23: 366; общо 894.

Първите срéди по брой новозаразени:

1. 19 януари`22 – 10160.

2. 26 януари`22 – 9916.

3. 02 февруари`22 – 9152.

4. 09 февруари`22 – 7263.

5. 05 януари`22 – 6766.

6. 12 януари`22 – 5703.

7. 27 октомври`21 – 5643.

8. 16 февруари`22 – 5023.

…

111. 05 април`23 – 210.

116. 12 април`23 – 179.

126. 22 март`23 – 150.

128. 29 март`23 – 133.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:

1. 24.01.-30.01.`22: 33364; общо 61586.

2. 17.01.-23.01.`22: 31337; общо 59620.

3. 31.01.-06.02.`22: 30446; общо 53622.

4. 07.02.-13.02.`22: 23415; общо 41388.

5. 10.01.-16.01.`22: 19526; общо 40191.

6. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.

7. 14.02.-20.02.`22: 17742; общо 30824.

8. 14.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.

…

113. 10.04.-16.04.`23: 619.

114. 03.04.-09.04.`23: 611; общо 1007.

118. 27.03.-02.04.`23: 533; общо 918.

119. 20.03.-26.03.`23: 516; общо 894.

Първите четвъртъци по брой новозаразени:

1. 27 януари`22 – 9874.

2. 20 януари`22 – 8932.

3. 03 февруари`22 – 8142.

4. 13 януари`22 – 7034.

5. 10 февруари`22 – 6278.

6. 06 януари`22 – 5525.

7. 28 октомври`21 – 5178.

8. 21 октомври`21 – 4816.

…

124. 13 април`23 – 151.

126. 06 април`23 – 142.

128. 30 март`23 – 135.

130. 23 март`23 – 133.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:

1. 24.01.-30.01.`22: 43238; общо 61586.

2. 17.01.-23.01.`22: 40269; общо 59620.

3. 31.01.-06.02.`22: 38588; общо 53622.

4. 07.02.-13.02.`22: 29693; общо 41388.

5. 10.01.-16.01.`22: 26560; общо 40191.

6. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.

7. 14.02.-20.02.`22: 22368; общо 30824.

8. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.

…

114. 10.04.-16.04.`23: 770.

116. 03.04.-09.04.`23: 753; общо 1007.

120. 27.03.-02.04.`23: 668; общо 918.

122. 20.03.-26.03.`23: 649; общо 894.

Първите петъци по брой новозаразени:

1. 21 януари`22 – 9874.

2. 28 януари`22 – 9871.

3. 04 февруари`22 – 8116.

4. 14 януари`22 – 6863.

5. 11 февруари`22 – 6531.

6. 07 януари`22 – 5524.

7. 29 октомври`21 – 5256.

8. 22 октомври`21 – 4826.

…

124. 07 април`23 – 164.

127. 24 март`23 – 148.

128. 31 март`23 – 139.

143. 14 април`23 – 73.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:

1. 24.01.-30.01`22: 53109; общо 61586.

2. 17.01.-23.01`22: 50143; общо 59620.

3. 31.01.-06.02`22: 46704; общо 53622.

4. 07.02.-13.02`22: 36224; общо 41388 .

5. 10.01.-16.01`22: 33423; общо 40191.

6. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.

7. 14.02.-20.02`22: 26984; общо 30824.

8. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.

…

115. 03.04.-09.04.`23: 917; общо 1007.

121. 10.04.-16.04.`23: 843.

128. 27.03.-02.04.`23: 807; общо 918.

129. 20.03.-26.03.`23: 797; общо 894.

Първите съботи по брой новозаразени:

1. 22 януари`22 – 6630.

2. 29 януари`22 – 5875.

3. 05 февруари`22 – 4737.

4. 15 януари`22 – 4389.

5. 12 февруари`22 – 3625.

6. 23 октомври`21 – 3354.

7. 08 януари`22 – 3176.

8. 30 октомври`21 – 2836.

…

123. 15 април`23 – 76.

129. 01 април`23 – 59.

131. 25 март`23 – 57.

137. 08 април`23 – 46.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:

1. 24.01.-30.01`22: 58984; общо 61586.

2. 17.01.-23.01`22: 56773; общо 59620.

3. 31.01.-06.02`22: 51441; общо 53622.

4. 07.02.-13.02`22: 39849; общо 41388.

5. 10.01.-16.01`22: 37812; общо 40191.

6. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.

7. 14.02.-20.02`22: 29589; общо 30824.

8. 03.01.-09.01`22: 29161; общо 30877.

…

120. 03.04.-09.04.`23: 963; общо 1007.

123. 10.04.-16.04.`23: 919.

127. 27.03.-02.04.`23: 866; общо 918.

128. 20.03.-26.03.`23: 854; общо 894.

Първите недели по брой новозаразени:

1. 23 януари`22 – 2847.

2. 30 януари`22 – 2602.

3. 16 януари`22 – 2379.

4. 06 февруари`22 – 2181.

5. 09 януари`22 – 1716.

6. 13 февруари`22 – 1539.

7. 31 октомври`21 – 1457.

8. 24 октомври`21 – 1370.

…

111. 16 април`23 – 58.

118. 02 април`23 – 52.

123. 09 април`23 – 44.

129. 26 март`23 – 40.

Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:

1. 24.01.-30.01`22: 61586.

2. 17.01.-23.01`22: 59620.

3. 31.01.-06.02`22: 53622.

4. 07.02.-13.02`22: 41388.

5. 10.01.-16.01`22: 40191.

6. 24.10.-31.10`21: 33049.

7. 03.01.-09.01`22: 30877.

8. 14.02.-20.02`22: 30824.

…

118. 03.04.-09.04.`23: 1007.

119. 10.04.-16.04.`23: 977.

127. 27.03.-02.04.`23: 918.

135. 20.03.-26.03.`23: 894.

Рекордите за отделните дни от седмицата:

За понеделниците рекордът е 11049 – на 24 януари`22.

За вторниците рекордът е 12399 – на 25 януари`22.

За срèдите рекордът е 10160 – на 19 януари`22.

За четвъртъците рекордът е 9874 – на 27 януари`22.

За петъците рекордът е 9874 – на 21 януари`22.

За съботите рекордът е 6630 – на 22 януари`22.

За неделите рекордът е 2847 – на 23 януари`22.

Най-малките данни за заразени през отделните дни от седмицата:

За понеделниците най-малко заразените са 10 – на 25 май`20.

За вторниците най-малко заразените са 12 – на 24 март`20.

За срèдите най-малко заразените са 17 – на 27 май`20.

За четвъртъците най-малко заразените са 8 – на 28 май`20.

За петъците най-малко заразените са 14 – на 10 април и 29 май`20.

За съботите най-малко заразените са 13 – на 28 януари`23.

За неделите най-малко заразените са 6 – на 24 и 31 май`20.

Седмицата с най-много заразени е 24.01.-30.01`22 – 61586.

Седмицата с най-малко заразени е 25.05.-31.05`20 – 86.

17.04.2023 г.