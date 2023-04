Ново доказателство на моята теза, че отвсякъде - отляво и отдясно, от Запад и от Изток, започва масово контранастъпление срещу украинското контранастъпление е статията на

Richard Haass и Charles Kupchan

"The West Needs a New Strategy in Ukraine.A Plan for Getting From the Battlefield to the Negotiating Table"

във Foreign Affairs.

Огромна част от Запада са искрено и истински уплашени от възможността Украйна да нанесе катастрофален удар на рашистите и така да притисне Путин до стената и да го сгащи в ъгъла - нещо от което Западът се страхува от самото начало на Войната, дори от 2014 г. и даже от още по-рано, от много по-рано.

За набиращото сила контранастъпление срещу украинското контранастъпление бия постоянна тревога. От досегашния световен ред печелят почти всички ключови фактори и на Запад, и на Изток. Главно защото той е сделка на Запада с Русия на Путин - енергийни суровини срещу затваряне на очите за вътрешната политика на кремълския диктатор.

Победоносното украинско контранастъпление ще сложи едра и категорична точка на този досегашен световен ред.

Хаас и Купчан не са случайни личности.

Council on Foreign Relations не е случайна институция.

Foreign Affairs не е случайно издание.

Всичките те - заедно и поотделно - са реликти от Студената война, адепти на досегашния геополитически модел. Те са част от чембърлейнския Запад.

Този самодоволен, хедонистичен, триумфалистки и не-визионерски чембърлейнски Запад продължава да разглежда Войната на Путин срещу Украйна като ексцесия, като аномалия. Не, те дълбоко грешат. Тази Война е погребален звън на досегашния изчерпан световен ред.

И е време за нов световен ред!

Този нов световен ред ще бъде обърнат към Бъдещето и ще даде удивителни нови шансове на човешката цивилизация само ако Украйна спечели тази Война.

Хаас, Купчан и онези като тях на Запад са деца на досегашния световен ред, те се страхуват от Промяната. И са кост в нейното гърло.

14-04.2023 г.