Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от моите научни виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.



ЕТЮД 7. ИНТЕГРИРАНЕ НА БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИГУРНОСТТА, НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА И РИСКА



Показано е интегрирането на научните категории от релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха („ПРОЗа“), допълнените дефиниции по Франк Найт, когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд и допълнените „лебеди“ по Насим Талеб.



На детайлен анализ на това интегриране е посветена следната моя монография:

Николай Слатински. Рискът – новото име на Сигурността. София: Изток-Запад, 2019.





Пояснение за улеснение:

За по-пълноценно разглеждане на всяка от включените в текста таблици, можете да кликнете върху нея.



I.

Насим Талеб (1960) въвежда понятието „черен лебед“ – събитие, което, както той пише, притежава следните три качества:

(1) то е рязко отдалечена стойност, тъй като е разположено извън сферата на обичайните очаквания, понеже нищо в миналото не е било в състояние убедително да ни насочи към възможността то да се случи;

(2) ефектът му е огромен;

(3) въпреки статуса му на рязко отдалечена стойност, човешката ни природа ни принуждава да скалъпваме обяснения за възникването на това събитие след факта и по този начин да го превръщаме в обяснимо и предвидимо [1].



По-накратко и за да внесем допълнителна яснота, можем да кажем, че „черен лебед“ е събитие, което:

(1) се случва изключително рядко;

(2) случването му не следва от нормалната логика на процеса; и

(3) ако се случи, ефектът от него е огромен.



Нека добавим и следното разсъждение на Насим Талеб:

„Някои събития могат да са редки и значими, но донякъде предвидими… Те са „приблизителни черни лебеди“... Тези събития са редки, но очаквани. Наричам този особен род сиви лебеди Манделбротова случайност… Сивият лебед на [френския и американски математик Беноа] Манделброт [(1924 – 2010)] – черен лебед, чието съществуване можем да предположим в някаква степен – земе¬тресение, бестселър на книжния пазар, срив на фондовата борса, но чиито свойства не сме в състояние да си пред¬ставим напълно, нито да направим точни изчисления [2].



Според Насим Талеб, следователно, има следните видове (категории) „лебеди“:

› Чести и предвидими, очаквани събития – „бели лебеди“.

› Редки и (донякъде) предвидими, очаквани събития – „сиви лебеди“;

› Редки и непредвидими, неочаквани събития – „черни лебеди“.



Ако

класифицираме „лебедите“ по две двойки параметри:

(1) чести събития или редки събития;

(2) (донякъде) предвидими събития или непредвидими събития;

и ако

построим таблица 2 х 2 с тези две двойки параметри,

то

може да има четири типа „лебеди“ – чести и (донякъде) предвидими събития; редки и (донякъде) предвидими събития; чести и непредвидими събития; редки и непредвидими събития.

Нанасяйки в тази таблица „лебедите“ на Насим Талеб, ще установим, че една от „кутийките“ остава празна, незапълнена!















Таблица 1. „Лебедите“ по Насим Талеб



Странно, но се оказва, че Насим Талеб някак пропуска, просто не забелязва единия от тези типове „лебеди“ – чести и непредвидими събития!

Но в природата – в това сме категорично убедени – няма и не може да има празни „кутийки“. Ако някоя „кутийка“ е празна, то е или защото тя все още не е била изучавана, или защото е била до този момент смятана за незначителна.



Пред нас съвсем естествено възникна въпросът:

Какви „лебеди“ са четвъртият тип събития – чести и (донякъде) непредвидими, неочаквани?



Ние ще характеризираме подобни събития като „сребристи лебеди“ (Таблица 2):

› Чести и (донякъде) непредвидими, неочаквани събития – „сребристи лебеди“.















Таблица 2. Допълнените „лебеди“ по Насим Талеб





II.

Преди време министърът на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд (1932 – 2021, най-младият на този пост, 1975 – 1977, както и най-възрастният на този пост, 2001 – 2006) предупреди, че в днешното силно динамично време ние трябва да разглеждаме и обмисляме четири типа когнитивни (свързани със знанието) величини (предизвикателства, рискове, опасности и заплахи) [3]:

› известните известни (known knowns) – които знаем, че знаем;

› известните неизвестни (known unknowns) – които знаем, че не знаем;

› неизвестните известни (unknown knowns) – които не знаем, че знаем;

› неизвестните неизвестни (unknown unknowns) – които не знаем, че не знаем.



Нито един от тези четири типа величини не бива да бъде подценяван, но особено труден за прогнозиране е четвъртият тип величини – неизвестните неизвестни (unknown unknowns).

Управлението на сигурността (лична, общностна, корпоративна, национална, международна) в духа на споменатата теза на Доналд Ръмсфелд все повече е като стрелба със завързани очи по движеща се мишена (т.е. неизвестните неизвестни). На първо време трябва да стопираме мишената (т.е. неизвестните известни) или да свалим превръзката от очите (т.е. известните неизвестни). Но вече безвъзратно е отминало времето, когато можехме като правило да стреляме по неподвижна мишена и без превръзка на очите (т.е. известните известни).



Би могло да се обобщи, че един от основните въпроси за (в) Рисковото общество, Обществото на рисковете е в какъв род критични ситуации ще се оказваме:

• дали на неизвестните неизвестни – ситуации, когато „нашият образ за реалността престава да важи, но ние не го знаем” и този тип ситуации Насим Талеб нарича „платоновска [от Платон] гънка“ [4];

• дали на известните неизвестни – ситуации, когато нашият образ за реалността престава да важи, но ние го знаем;

• дали на неизвестните известни – ситуации, когато нашият образ за реалността не престава да важи, но ние не го знаем.

• дали на известните известни – ситуации, когато нашият образ за реалността не престава да важи и ние го знаем.

Всъщност, последният тип ситуации, както се каза, все по-рядко ще се осъществяват.



Несъмнено, за да се справяме с качествено новите задачи и проблеми, пред които все по-често ще се изправяме, ние трябва да развиваме и качествено нови умения и капацитет.

Работата е там, че макар в Рисковото общество традиционните рискове ще продължават да ни съпътстват, на преден план все повече ще излизат нетрадиционни, понякога дори неизвестни рискове, които са не само непознати (unknown), но и непознаваеми (unknowable) [5]. В този смисъл Рисковото общество е общество (и) на неизвестните неизвестни (unknown unknowns) рискове.

Впрочем, вероятно далеч по-правилно е да се каже, че неизвестните неизвестни рискове са даже не толкова рискове, колкото предизвикателства (или поне граничат с тях), на които трябва да дадем поне отчасти верни отговори и така да ги „ограничим“ до известните неизвестни рискове или до неизвестните известни рискове.



Нашият свят е взаимно обвързан и взаимно зависим. В този смисъл и понятията (научните категории) са взаимно обвързани и взаимно зависими. Затова е толкова важно да бъдат прокарани линиите, които донякъде ги свързват, а оттам нататък ги разграничават.

Нека сега се замислим за общото между „лебедите“ по Насим Талеб и когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд. Макар тези „лебеди“ и тези величини да не се припокриват напълно (а това по принцип не е възможно), в немалка степен между тях има нещо общо, което би могло да се формулира така (Таблица 3):

• „Белите лебеди“ (чести и предвидими/очаквани събития) са сходни в немалка степен с известните известни.

• „Сребристите лебеди“ (чести и непредвидими/неочаквани събития) са сходни в немалка степен с неизвестните известни.

• „Сивите лебеди“ (редки и предвидими/очаквани събития) са сходни в немалка степен с известните неизвестни.

• „Черните лебеди“ (редки и непредвидими/неочаквани събития) са сходни в немалка степен с неизвестните неизвестни.

















Таблица 3. Връзка между допълнените „лебеди“ по Насим Талеб и когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд





III.

Видният американски икономист Франк Найт (1885 – 1972) публикува книгата „Риск, неопределеност и печалба“ (Risk, Uncertainty, and Profit), оставила забележителна следа в икономиката и управлението на риска.

Според Найт, когато неопределеността е измерима (measurable uncertainty), тя е риск, а когато неопределеността е неизмерима (unmeasurable uncertainty), тя си остава неопределеност, uncertainty [6]. Това схващане е утвърдено в икономическата литература със статут на класическо разбиране.

Или както пише Насим Талеб, когато вероятността може да се изчисли, тогава е риск; когато тя не може да се изчисли, е неопределеност [7].



И така, следвайки Франк Найт, практическата разлика между риск и неопределеност, е, че при риск е известно разпределението на възможния резултат в група от случаи (чрез изчисление a priori или от статистика от минал опит), докато при неопределеност това не е вярно, а по принцип причината е, че тогава е невъзможно да се образува група от случаи като резултат, тъй като ситуацията, в която се намираме е до голяма степен уникална [8].

Както смята Антъни Гидънс, разграничението между риск и неопределеност, направено от Франк Найт като бъдещи вероятности, които могат да бъдат изчислени и такива, които не могат да бъдат изчислени, „не издържа на критика“, защото помежду им „има прекалено много междинни размити зони“, така че няма „строга разлика между риск и неопределеност“ [9].



Да поразсъждаваме още малко над класическото разделение на Франк Найт между риска като измерима неопределеност и неопределеността като неизмерима неопределеност, както и над дълбокия, малко неочакван, оригинален негов поглед върху самата неопределеност.

Ще отбележим с известно съжаление, че при превода на български език на „uncertainty“ се използва като правило „несигурност“. Но това е „несигурност“ в смисъла на „неопределеност“ („неяснота“, „неизвестност“), т.е. като противоположното на „certainty“, а не като противоположното на „security“. Точно така „certainty“ най-често се превежда като „сигурност“, ала „сигурност“ в смисъла на „определеност“ („яснота“, „известност“), а не в смисъла на фундаменталната категория „сигурност“, т.е. „security“!



Следват някои преводи от английски на български език на certainty и uncertainty:

Certainty – 1. сигурност, увереност, убеденост; 2. сигурност, неминуемост, неизбежност; 3. сигурен/несъмнен факт; 4. сигурност, осигуреност, обезпеченост; 5. безспорност, неоспоримост, несъмненост; 6. достоверност [10].

Uncertainty – 1. несигурност, неувереност; 2. съмнение, съмнителност; 3. непостоянство, променчивост, неустановеност [11].



Да повторим отново – по логиката на Франк Найт неопределеността (uncertainty) се разделя на измерима неопределеност (риск) и неизмерима неопределеност (неопределеност).



А какво да кажем за определеността (certainty)?

Ами тя също може да се раздели на измерима определеност (measurable certainty) и неизмерима определеност (unmeasurable certainty).

И както неизмеримата неопределеност (unmeasurable uncertainty) по Франк Найт е именно неопределеност (uncertainty), точно така измеримата определеност (measurable certainty) е именно определеност (certainty).



Веднага възниква въпросът:

А какво точно е неизмеримата определеност (unmeasurable certainty)?

Нашият отговор е, че това е несигурност (в смисъл на insecurity).



С други думи, по нашата логика, определеността (certainty) се разделя на измерима определеност (определеност) и неизмерима определеност (несигурност).



Да обобщим още веднъж:



● По логиката на Франк Найт:

› Ако неопределеността не може да бъде измерена, тя трябва да бъде разглеждана като неопределеност.

› Ако неопределеността може да бъде измерена, тя трябва да бъде разглеждана като риск.



● По нашата логика:

› Ако определеността не може да бъде измерена, тя трябва да бъде разглеждана като несигурност.

› Ако определеността може да бъде измерена, тя трябва да бъде разглеждана като определеност.



Пояснение:

Да предположим, че има затворена, непрозрачна урна с общо 100 топки – червени и черни.



• В единия случай нека на всеки 3 червени топки има по 1 черна, т.е. в урната има 75 червени топки и 25 черни топки.

На двама играчи им е казано, че в урната има червени и черни топки и те трябва да изтеглят по една червена топка.

Нека първият играч знае броя на топките от всеки цвят. Ситуацията, в която се намира този играч е на РИСК (т.е. измерима неопределеност) – вероятността той да изтегли червена топка е 3/4.

Нека вторият играч не знае броя на топките от всеки цвят. Ситуацията, в която се намира този играч е на НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (т.е. неизмерима неопределеност).



• Нека сега имаме друг случай, при която всички топки са червени.

И отново на двама играчи им е казано, че в урната има червени и черни топки и те трябва да изтеглят по една червена топка.

Нека първият играч знае, че всички топки са червени. Ситуацията, в която се намира този играч е на ОПРЕДЕЛЕНОСТ (т.е. измерима определеност) – вероятността той да изтегли червена топка е 1.

Нека вторият играч не знае, че всички топки са червени, а знае само, че всички топки са от един и същи цвят. Ситуацията, в която се намира този играч е на НЕСИГУРНОСТ (т.е. неизмерима определеност).



Да разгледаме общия случай, когато топките в урната са на брой N, тогава вариантите са два:



1) някаква комбинация от червени и черни топки, например L червени топки, като 0 < L < N и, съоответно, M черни топки, M = N – L, като 0 < M < N и L + M = N.

Тогава вероятността p да бъде изтеглена червена топка е p = L/N, а вероятността q да бъде изтеглена черна топка е q = M/N = 1 – p, като 0 < р < 1 и 0 < q < 1, а р + q = 1.

Ако играчът не знае какво е съдържанието на урната, той е в ситуация на НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ – не може да изчисли вероятността да изтегли червена топка (или черна топка).

Ако играчът знае какво е съдържанието на урната, той е в ситуация на РИСК – знае, че вероятността да изтегли червена топка е р, а вероятността да изтегли черна топка е q.

И така, неопределеност и риск има при вероятности р и q по-големи от 0 и по-малки от 1.



2) всички топки са от един цвят – или червени, или черни; тук вероятността р да бъде изтеглена червена топка е или 1 (ако всички топки са червени), или 0 (ако всички топки са черни), съответно вероятността q да бъде изтеглена черна топка е или 0 (ако всички топки са червени), или 1 (ако всички топки са черни).

Ако играчът не знае какви топки има в урната, но знае, че всички те са от един и същи цвят, той е в ситуация на НЕСИГУРНОСТ – той ще изтегли червена топка (ако всички топки са червени) или черна топка (ако всички топки са черни).

Ако играчът знае какво е съдържанието на урната, той е в ситуация на ОПРЕДЕЛЕНОСТ – знае, че вероятността да изтегли червена топка е 1, а вероятността да изтегли черна топка е 0 (ако всички топки са червени), или съответно, вероятността да изтегли червена топка е 0, а вероятността да изтегли черна топка е 1 (ако всички топки са черни) .

И така, несигурност и определеност има при вероятности р равна на 1 и q равна на 0 или р равна на 0 и q равна на 1.



В този пример можем да установим следните взаимовръзки (Таблица 4):

› измеримост (measurable) – играчът знае какво е съотношението на топките;

› неизмеримост (unmeasurable) – играчът не знае какво е съотношението на топките;

› определеност (certainty) – наблюдателят знае каква топка ще бъде изтеглена;

› неопределеност (uncertainty) – наблюдателят не знае каква топка ще бъде изтеглена.

















Таблица 4. Взаимовръзки между основните условия и понятия в примера с урната и топките в нея





Сега вече можем да приведем класификацията на понятията определеност (certainty) и неопределеност (uncertainty) по отношение на тяхната измеримост (measurable) и неизмеримост (unmeasurable) – вж. Таблица 5:

• измерима определеност (measurable certainty) – определеност (certainty).

• неизмерима определеност (unmeasurable certainty) – несигурност (insecurity).

• измерима неопределеност (measurable uncertainty) – риск (risk).

• неизмерима неопределеност (unmeasurable uncertainty) – неопределеност (uncertainty).

















Таблица 5. Допълнение на дефинициите по Франк Найт за риск и неопределеност

Заб. И в двете таблици най-долният ред е в съответствие с дефинициите по Франк Найт





С този комплекс дефиниции на понятията, да се върнем към четирите вида когнитивни величини по Доналд Ръмсфелд – известните известни (known knowns), известните неизвестни (known unknowns), неизвестните известни (unknown knowns) и неизвестните неизвестни (unknown unknowns).

















Таблица 6. Когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд





Германските учени Кристофер Даазе (1962) и Оливер Кеслер (1973) дават следното разяснение за тези величини (вж. и Таблица 7):

„Има знание (или незнание) за нещата; и знание (или незнание) за начините за идентифициране на нещата.

Първото се отнася до феномените (явленията от реалността), които ние можем да знаем или да не знаем, като по този начин имаме или нямаме феноменологично или фактическо знание [знание за нещата].

Второто се отнася до епистемологичния статус на това знание – ние можем да познаваме или да не познаваме методите за събиране на това знание [методологично знание, знание за начините/методите за идентифициране на нещата]...

→ Ние можем да имаме надеждни методи за идентифициране на наблюдаемите факти, като по този начин произвеждаме известните известни (known knowns).

→ Ние можем да имаме някои методи за работа с феномени (явления), за които не сме на 100% сигурни, като по този начин създаваме известните неизвестни (known unknowns).

→ Ние можем да приемем, че има ситуации, при които фактическото знание е достъпно по принцип, но не се използва, защото се игнорира или потиска – неизвестните известни (unknown knowns).

→ Ние трябва да приемем, че може да има неща, за които не сме си и представяли и нямаме методи за тяхното предугаждане – това са неизвестните неизвестни (unknown unknowns)“ [12].

И така, методите са първата дума (известните/неизвестните), а фактите – втората дума (известни/неизвестни):

→ Когато имаме надеждни методи за идентифициране на наблюдаемите факти, това са известните известни.

→ Когато имаме надеждни методи за идентифициране на ненаблюдаемите факти, това са известните неизвестни.

→ Когато нямаме надеждни методи за идентифициране на наблюдаемите факти, това са неизвестните известни.

→ Когато нямаме надежди методи за идентифициране на ненаблюдаемите факти, това са неизвестните неизвестни.



С приемлива степен на условност и с допустимо ниво на приближение, изводите от анализа на Даазе и Кеслер могат да бъдат обобщени така (Таблица 7):

→ Заплаха (threat) – това са известните известни.

→ Риск (risk) – това са известните неизвестни.

→ Неведение (ignorance) – това са неизвестните известни.

→ Бедствие (disaster) – това са неизвестните неизвестни.

















Таблица 7. Знание (емпирично и методологично) и базисни понятия [13]





Пробивът с допълването на дефинициите по Франк Найт позволява да обвържем четирите вида когнитивни величини по Доналд Ръмсфелд в обща класификация в съответствие с понятията определеност (certainty) и неопределеност (uncertainty) и измеримост (measurable) и неизмеримост (unmeasurable) (Таблица 8):

• измерима определеност (measurable certainty) – известните известни (known knowns).

• неизмерима определеност (unmeasurable certainty) – неизвестните известни (unknown knowns).

• измерима неопределеност (measurable uncertainty) – известните неизвестни (known unknowns).

• неизмерима неопределеност (unmeasurable uncertainty) – неизвестните неизвестни (unknown unknowns).

















Таблица 8. Връзка между допълнените дефиниции по Франк Найт и когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд





Използвайки примера, с който илюстрирахме четирите вида когнитивни величини по Доналд Ръмсфелд – за стрелба със/без превръзка на очите по недвижеща се/движеща се мишена, то може да се каже следното (Таблица 9):

• Стрелба без превръзка на очите, по стопирана мишена – известните известни.

• Стрелба без превръзка на очите, по движеща се мишена – известните неизвестни.

• Стрелба с превръзка на очите, по стопирана мишена – неизвестните известни.

• Стрелба с превръзка на очите, по движеща се мишена – неизвестните неизвестни.



Това ще рече, че методите или начините на действие са първата част (по-точно първата дума) в четирите вида когнитивни величини по Доналд Ръмсфелд (стрелба без превръзка или с превръзка), а ситуациите или фактите са втората част (по-точно втората дума) в тези величини (мишената стопирана или движеща се).

Казано другояче, с превръзката е свързана първата дума и нейните опции са „няма я“, това е прилагателното „известните“ и „има я“, това е прилагателното „неизвестните“; а с мишената е свързана втората дума и нейните опции са „стопирана“, това е съществителното „известни“ и „движеща се“, това е съществителното „неизвестни“.

















Таблица 9. Връзка между допълнените дефиниции по Франк Найт и илюстрираните чрез примера за стрелба по мишена когнитивни величини по Доналд Ръмсфелд





Нека се замислим над това, което ни дават Таблица 5 и Таблица 8:

• Измеримата определеност е от една страна определеност, а от друга страна тя е известните известни.

• Неизмеримата определеност е от една страна несигурност, а от друга страна тя е неизвестните известни.

• Измеримата неопределеност е от една страна риск, а от друга страна тя е известните неизвестни.

• Неизмеримата неопределеност е от една страна неопределеност, а от друга страна тя е неизвестните неизвестни.



Какво означава това, как да го разбираме, как да го осъзнаваме, какъв е смисълът от тези разсъждения, не са ли те жонглиране с думи или абракадабра?

Не, не са жонглиране с думи, не са абракадабра.

Таблица 5 е отражение на и едновременно с това тя самата отразява степента на неопределеност на света и по-скоро, на конкретната ситуация, в която се намираме. Ние сме потопени в този обективно съществуващ свят, той във всяка конкретна ситуация е извън нас, съществува независимо от нашите знания и възприятия за него. Тук става дума за онтология, за онтологическото измерение на нашето съществуване и това как ние възприемаме реалностите на света и тяхното влияние и въздействие върху нас.

В този смисъл Таблица 5 ни разкрива много съществена част от обективността на съществуващото, тя ни дава четирите обективни феномена от допълнените дефиниции по Франк Найт – определеност, несигурност, риск, неопределеност, които имат онтологичен статус, съществуват независимо от нашите схващания, от нашите претенции за знание, от нашите субективни преценки какво са те и колко вероятно е да се реализират.



В същото време Таблица 8 е отражение на и едновременно с това тя самата отразява степента на нашето знание за света и по-скоро, за конкретната ситуация, в която се намираме. Да, ние сме потопени в обективно съществуващия свят, но във всяка конкретна ситуация се стремим чрез нашите възприятия и аналитични способности да получим колкото се може повече знания за него. Тук става дума за епистемология, за епистемологическото измерение на нашето съществуване и това как ние възприемаме реалностите на света и тяхното влияние и въздействие върху нас.

В този смисъл Таблица 8 ни разкрива много съществена част от субективността на нашето отношение към съществуващото, тя ни дава четирите субективни феномена от когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд – известните известни, неизвестните известни, известните неизвестни, неизвестните неизвестни, които имат епистемологичен статус, отразяват нашето, в една или друга степен, непълно знание за съществуващото, за света като цяло и конкретната ситуация в частност.



Допълването на дефинициите по Франк Найт и обвързването им с когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд позволява още един терминологичен, по-скоро категориален пробив.

Осмеляваме се да твърдим, че това е изключително важен категориален пробив!



Но преди това да припомним, че в Етюд 4 бе показано, че четирите базисни категории предизвикателство, риск, опасност, заплаха могат да бъдат подредени в една релация, която се изразява чрез акронима „ПРОЗа“.

И ето, оказва се, че разсъждения, аналогични на горните важат и по отношение на тези четири базисни категории, като така също ги обвързват в обща класификация както с понятията определеност (certainty) и неопределеност (uncertainty), така и с понятията измеримост (measurable) и неизмеримост (unmeasurable) – вж. Таблица 10 и Таблица 11.



Що се отнася до обвързването на четирите базисни категории предизвикателство, риск, опасност, заплаха с дефинициите по Франк Найт, то ние имаме (Таблица 10):

• измерима определеност (measurable certainty) – заплаха (threat).

• неизмерима определеност (unmeasurable certainty) – опасност (danger).

• измерима неопределеност (measurable uncertainty) – риск (risk).

• неизмерима неопределеност (unmeasurable uncertainty) – предизвикателство (challenge).

















Таблица 10. Връзка между категориите от релацията „ПРОЗа“ (предизвикателство, риск, опасност, заплаха) и допълнените дефиниции по Франк Найт





А що се отнася до обвързването на четирите базисни понятия предизвикателство, риск, опасност, заплаха с когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд, то в сила са и следните обвързаности (Таблица 11):

• заплаха (threat) – известните известни (known knowns).

• опасност (danger) – неизвестните известни (unknown knowns).

• риск (risk) – известните неизвестни (known unknowns).

• предизвикателство (challenge) – неизвестните неизвестни (unknown unknowns).

















Таблица 11. Връзка между категориите от релацията „ПРОЗа“ (предизвикателство, риск, опасност, заплаха) и когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд





Отново е необходимо да внеса пояснения, за да помогнем на читателя да излезе невредим от обилността на различни понятия и връзки помежду им.

Това се налага най-малкото защото, ако сравним Таблица 5 и Таблица 10, излиза, че съгласно тях:

• Измеримата определеност е от една страна определеност, а от друга страна тя е заплаха.

• Неизмеримата определеност е от една страна несигурност, а от друга страна тя е опасност.

• Измеримата неопределеност е от една страна риск, а от друга страна тя също е риск.

• Неизмеримата неопределеност е от една страна неопределеност, а от друга страна тя е предизвикателство.



Не можем да не се запитаме: А как да разбираме всичкото това?

Ами ето как.



Таблица 5, както казахме, е отражение на и едновременно с това тя отразява степента на неопределеност на света и по-скоро на конкретната ситуация, в която се намираме. Тя по своята онтологична същност и следователно от онтологична гледна точка дава това, което светът като цяло и преди всичко конкретната ситуация ни носи. С други думи, носи ни един от възможните четири обективни феномена от допълнените дефиниции по Франк Найт – определеност, несигурност, риск, неопределеност, – които имат онтологичен статус.

Но ние – като функция на обективно съществуващия извън нас свят, преди всичко като функция на конкретната ситуация, на базата на непълното наше знание за обективната реалност, – субективизираме, т.е. опитваме се, стремим се, склонни сме да възприемаме субективно това, което тази реалност ни носи – през призмата на, с помощта на, посредством, чрез категориите от релацията „ПРОЗа“ – предизвикателство, риск, опасност, заплаха.

Ето къде е разгадката на онтологичната уникалност на феномена риск! Ето го ключът към Рисковото общество като едно от измеренията на епохалната, радикална трансформация, която нашият свят преживява!



Рискът е пресечна точка на това, което ни носи светът (и най-вече конкретната ситуация) и на това как ние възприемаме, това, което светът ни носи.

Всъщност тук става дума за съвпадение, за едновременно и разтърсващо, и закономерно съвпадение.

Това, което ни носи светът е риск, възприеман като измерима неопределеност и същевременно ние възприемаме измеримата неопределеност именно като риск!

Рискът символизира и представлява единство на това, което светът ни носи, и как ние възприемаме това, което светът ни носи!



Онтологичното, онова, което е извън нас, т.е. което светът ни носи, съвпада с онова, което е в нас, с нашето отношение към случващото се, с нашето отношение към това, което светът ни носи. И те влизат в резонанс, предизвикват силно вибриране на цялата наша същност, настояват за проактивно поведение, за действие, което да не позволи на евентуалната беда да възникне, защото възникне ли дори като зародиш, като мъничко предизвестие за беда, като смътно очертание на беда, тя много бързо може да доведе до катастрофа.



Да посочим отново и отново уникалността на научната категория „риск“ – тя е съвпадението между това, което светът ни носи, и нашето възприятие за това, което светът ни носи!



Още нещо – излиза, че съгласно Таблица 8 и Таблица 11:

• Известните известни са от една страна определеност, а от друга страна те са заплаха.

• Неизвестните известни са от една страна несигурност, а от друга страна те са опасност.

• Известните неизвестни са една страна риск, а от друга страна те също са риск.

• Неизвестните неизвестни са една страна неопределеност, а от друга страна те са предизвикателство.



И отново възниква въпросът: А как да разбираме всичкото това?

Ами ето как.



Таблица 8, както бе казано вече, е отражение на и едновременно с това тя отразява степента на нашето знание за света и по-скоро, за конкретната ситуация, в която се намираме. Тя по своята епистемологична същност и следователно от епистемологична гледна точка, дава това как ние с нашето винаги в една или друга степен непълно знание за съществуващото, за света като цяло и за конкретната ситуация в частност възприемаме тези реалности на света и тяхното влияние и въздействие върху нас. С други думи, опознаваме света в рамките на един от възможните четири субективни феномена от когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд – известните известни, неизвестните известни, известните неизвестни, неизвестните неизвестни, – които имат епистемологичен статус.

Но ние – разчитайки на нашето субективно непълно знание за света и преди всичко за конкретната ситуация, на базата на осъзнаването на нашето субективно отношение към независимата и извън нас съществуващата реалност, – обективизираме, т.е. опитваме се, стремим се, склонни сме възприемаме обективно, това, което знаем за реалността, през призмата на, с помощта на, посредством, чрез понятията от релацията „ПРОЗа“ – предизвикателство, риск, опасност, заплаха.

Ето отново къде е разгадката на епистемологичната уникалност на феномена риск! Ето го отново ключът към Рисковото общество като едно от измеренията на епохалната, радикална трансформация, която нашият свят преживява!



Рискът е пресечната точка на това, което ние знаем за света (и най-вече за конкретната ситуация) и на това как ние възприемаме това, което знаем за света.

Всъщност тук става дума за съвпадение, за едновременно и разтърсващо, и закономерно съвпадение.

Това, което знаем за света е риск, възприеман като измерима неопределеност и същевременно ние възприемаме измеримата неопределеност именно като риск!

Рискът символизира и представлява единство на това, което знаем за света и как ние възприемаме това, което знаем за света!



Епистемологичното, онова, което е извън нас, т.е. което знаем за света, съвпада с онова, което е в нас, с нашето отношение към случващото се, към това, което знаем за света. И те влизат в резонанс, предизвикват силно вибриране на цялата ни същност, настояват за проактивно поведение, за действие, което да не позволи на евентуалната беда да възникне, защото възникне ли дори като зародиш, като мъничко предизвестие за беда, като смътно очертание на беда, тя много бързо може да доведе до катастрофа.



Да посочим отново уникалността на научната категория риск – тя е съвпадението между това, което знаем за света и нашето възприятие за това, което ние знаем за света!



IV.

Остана само обвързването на допълнените „лебеди“ по Насим Талеб с когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд, допълнените дефиниции по Франк Найт и научните категории от релацията ПРОЗа.



Можем с висока степен на достоверност да проведем следната систематизация, базирана на следните принадлежности към един и същи клас (т.е. относителни сходства):

















Таблица 12. Обвързване на научните категории от релацията „ПРОЗа“ (предизвикателство, риск, опасност, заплаха), допълнените дефиниции по Франк Найт, когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд и допълнените лебеди по Насим Талеб









Литература:

1. Талеб, Насим Никълъс. Черният лебед. Въздействието на слабо възможното в живота и на пазара. С.: Инфодар, 2009, 13 - 14.

2. Талеб, Насим Никълъс, ibidem, стp. 76, 435.

3. Ikenberry, John G. America's Imperial Ambition. – In: Foreign Affairs, 2002, Vol. 81, No. 5, рр. 44 – 60, p. 50.

4. Талеб, Насим Никълъс, ibid., стp. 53.

5. Bracken, Paul, Ian Bremmer, David Gordon. Introduction. – In: Bracken, Paul, Ian Bremmer, David Gordon (eds.). Managing Strategic Surprise. Lessons from Risk Management and Risk Assessment. Cambridge, UK: Cambridge University Press 2008, 1 – 15, p. 8.

6. Knight, Frank H. Risk, Uncertainty and Profit. New York, NY: Sentry Press, 1921, Reprint New York, NY: Augustus M. Kelley, Bookseller, 1964, р. 233.

7. Талеб, Насим Никълъс, ibid., с. 193.

8. Knight, Frank H., ibid., р. 233.

9. Pierson, Christopher. Conversation with Anthony Giddens. Making Sense of Modernity. Cambridge, UK: Polity Press, 1998, р. 105.

10. http://www.ezikov.com/translate/certainty.

11. http://www.ezikov.com/translate/uncertainty.

12. Daase, Christopher, Oliver Kessler. Knowns and Unknowns in the `War on Terror': Uncertainty and the Political Construction of Danger. – In: Security Dialogue, December 2007, No. 38, рр. 411 – 434, р. 413 – 414.

13. Daase, Christopher, Oliver Kessler, ibidem, p. 413 – 415.





