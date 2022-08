Който проявява интерес към моите статуси или сайта ми, знае за дългогодишната битка, която като пръв наивник и последен романтик водя с плагиатството и плагиатите.

Да, напоследък има известни пробиви, в резултат на неколцина донкихоти като мен и, мога да го кажа, включително като резултат от моите усилия.

Не сме много системно опитващите се да ударят през нечистите и нечестиви ръчички платиатите, но то е вероятно защото за обществото това не е кауза, която заслужава внимание, а и защото подобна битка отнема време, нерви, усилия, спокойствие и отваря нови фронтове. Сиреч, създава нови и нови неприятности.

Тези, които не са запознати със състоянието на плагиатството у нас, си нямат и най-бегла представа какви са неговите мащаби. Тези мащаби са колосални! Това е един от по-по-най-основните начини да се "прави" наука в страната ни! А плагиатите са легион!

Но има в преписваческия легион отделни имена на персони, които минават всички разумни граници на "стандартното" плагиатство.

Преди няколко месеца писах тук за една такова персона, чията дисертация е буквално 100% плагиатствана. И какво?? Тази персона е непотопяема, тя се кипри по телевизиите, бута се за пореден властови пост и пет пари не дава, дето е доказана с националан оценка, че е плагиат в абсолютно големи размери.

Забелязъл съм - колко по-голям като откраднат обем научни текстове е един плагиат, толкова по-голямо перде, толкова по-голям непукист е той! Ама това е толкоз просто и логично! Кой би си позволил да плагиатства в особено големи размери, ако не е тотално перде и абсолютен непукист?

И все пак - сред всички на мен известни ми плагиати има един, който, извинете за това, което ще кажа, е гений сред плагиатите! Той е ненадминат. Той може да плете мрежи от зависимости чрез плагиатство; умее да прониква във висши учебни заведения, да покварява млади и амбициозни кариеристи, да влиза под кожата на ректори на висши учебни заведения - пример съм давал с омайването и въвличането в плагиатски практики на бивш началник на Военна академия.

Този гений на плагиатството у нас взривява всички мои представи за титаничност на деструктивните усилия в науката..

Ако не ставаше дума за порочни практики, аз щях да се възхищавам от него. Да беше насочил своята неуморимост към позитивни дела, той щеше да се увенчае с безсмъртна слава. Неговата енергия е неизчерпаема. Жалко, че тя не може да се впрегне за използване в днешната енергийна ситуация в страната, тогава не би ни потрябвал никакъв природен газ в каквато и да било агрегатна форма!

И така, по-долу следва суперобемно мое становище, депозирано в Министерството на образованието и науката за практиките на плагиатство на една (за мен) одиозна персона - Венелин Терзиев.

Няма друг начин това становище да стане обществено досотяние, затова прибягвам до подобно негово обнародване.

ДО КОМИСИЯТА

ПО АКАДЕМИЧНА ЕТИКА

КЪМ МИНИСТЪРА НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Становище

От професор доктор Николай Димитров Слатински

научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“

(Национална и международна сигурност),

в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”,

професионално направление 9.1 „Национална сигурност”

Относно: Проверка по сигнал с вх. № 94-2126/05.05.2022 г. от професор Стойко Димитров Стойков, назначена със заповед №РД09-3298/13.06.2022 г. на министъра на образованието и науката, по отношение на плагиатство, извършено от Венелин Кръстев Терзиев в дисертационния труд на тема „Модели за повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба в динамична социална среда“, за придобиване на научната степен „доктор на науките“, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Отбрана и сигурност)“, Национален военен университет „В. Левски“, Факултет „Общовойскови“, Велико Търново, 2014.

Становището е изготвено във връзка с Протокол № 74/01.07.2022 г. на Комисията по академична етика, определящ ме за арбитър по проверка на сигнала на проф. Стойко Стойков, назначена с цитираната заповед на министъра на образованието и науката.

Уважаеми, господин председател и членове на Комисията по академична етика към Министъра на образованието и науката,

Българската наука страда от сериозна, ескалираща с обхвата и последствията болест – плагиатството. Плагиатството се превръща в един от главните начини за „правене“ на наука у нас и пораженията, които то нанася са все по-тежки и все по-трудно излечими.

За част от научните труженици, които категорично не приемат плагиатството и се опитват да му противостоят, Венелин Терзиев, обектът на тази проверка за плагиатство, е до болка познат. Многократно са изнасяни факти, че за него плагиатството е способ за съществуване и преуспяване както в науката, така и при прокарване на лични интереси, в изплитането на мрежи от зависимости, които са покварили няколко от българските висши учебни заведения. В този смисъл настоящата проверка, която между впрочем е поредната проверка за плагиатство на Венелин Терзиев, е колкото логична, толкова и закъсняла, защото неговото плагиатство вече е нанесло трудно поправими щети. Около Венелин Терзиев се е формирала група от користни и кариеристично устремени хора, които следват неговите методи и понякога дори го задминават в плагиатството, освен ако и в това им плагиатство не е замесена неговата особа в качеството на техен ментор или научен ръководител. Да припомня само безпрецедентното 100%-но плагиатство в дисертацията на Даниела Везиева, в чиято проверка аз бях непосредствено ангажиран.

Аз съм писал редовно за плагиатството на Венелин Терзиев! Ето няколко примера.

1. https://nslatinski.org/?q=bg/node/2890

Професорите Венелин Терзиев, Ваня Банабакова и Свилен Стефанов плагиатстват от мен в публикацията си „LEVELS OF SECURITY AND POSTMODERN SOCIETY“ (PDF) LEVELS OF SECURITY AND POSTMODERN SOCIETY (researchgate.net).

2. https://nslatinski.org/?q=bg/node/2901

В статията си „NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA“, (PDF) National Security of the Republic of Bulgaria | published in SSRN Electronic Journal (researchgate.net) от мен са плагиатствали проф. Венелин Терзиев [отново той!], доцент Николай Ничев, д-р Стефан Банков, студент в Югозападния университет, Благоевград.

3. https://nslatinski.org/?q=bg/node/2905

Проведено е сравнение на два текста.

Текст А: Водещ сред авторите е проф. Венелин Терзиев (кой, ако не той!?). Другите автори са Нели Бенчева, Теодора Стоева, Милена Тепавичарова, Екатерина Арабска -https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3158425.

Текст Б: Република България, Министерство на труда и социалната политика

НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА СОФИЯ, 2011 г.

https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4414.

Изводът: Текст А е едно мащабно и напълно съзнателно плагиатстване от Текст Б.

4. https://nslatinski.org/?q=bg/node/2906

Текст А: Венелин Терзиев, „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА НАСЪРЧАВАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА АКТИВНОСТ И РЕГУЛИРАНЕТО НА СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ АКТИВНИ ПОЛИТИКИ“, Дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките”, Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление: 3.8. Икономика, Научна специалност: „Социално осигуряване”, 2015, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР ЦЕНОВ” ГР.СВИЩОВ.

Текст Б: „Конвергентна програма на Република България 2014-2017“, София, Април 2014 г., МФ, https://ec.europa.eu/…/file_import/cp2014_bulgaria_bg_0.pdf.

Същата история на стахановско, откровено плагиатстване на Текст А от Текст Б...

Ако се разгледат и другите публикации на моя сайт, може да се види, че едно име се повтаря систематично – на все обекта на това Становище Венелин Терзиев. Той не само прибягва до съмнителни „научни“ практики, но и с лека ръка внедрява тези практики в начина на „правене“ на наука от хората, които обучава и ръководи в научно отношение.

Към плагиатство в особено големи размери прибягва не само научно ръководената от Венелин Терзиев спомената негова докторантка Даниела Везиева, но и други негови докторанти – Христо Бонев, Марин Георгиев, Драгомир Кръстев и др. Принципният, порядъчен и честен научен ръководител не може да толерира плагиатството на своите докторанти! Не може ли? Венелин Терзиев показва, че може. Но не бива. Ала как да не бива, след като самият научен ръководител прави същото. В толкова сериозни мащаби.

Във връзка с написаното по-горе става пределно ясно защо се съгласих да приема предложението да дам своето професионално Становище – доколко в дисертацията на Венелин Терзиев се допускат примери (при това очевидни и безспорни) на плагиатство.

Плагиатите у нас достигат високо ниво на плагиатстване, като „професионално“ и с удивителна ловкост и несъмнено умение успяват да замитат следи, да хвърлят пясък в очите на читателя, да го заблуждават, че написаното е оригинален продукт на тяхната научна, креативна мисъл. Пристъпвайки към написване на Становището, аз трябваше да извърша известно насилие върху самия себе си, за да прочета внимателно и ред по ред дисертацията на Венелин Терзиев. Казвам „насилие“, доколкото Становището не е Рецензия на съдържанието. Ако се налагаше да напиша рецензия, аз не бих (в никакъв случай не бих) проявил подобно повърхностно отношение и добродушие, каквото са проявили рецензентите на дисертационния труд и щях да дам изключително критична и, предполагам, отрицателна рецензия на труда. Мисля така, защото докато се опитвах да открия всички следи и доказателства за плагиатство, аз постоянно изпитвах силната досада, че чета разработка, която претендира за т.нар. голяма докторска дисертация, а всъщност се намира някъде под или максимум около нивото на т.нар. малка докторска (по-рано – кандидатска) дисертация. Повтарям, че за мен бе особено важно да успея да вникна в детайли в дисертацията на г-н Венелин Терзиев и да отсея, максимално ясно, житото от плявата, да видя какво в тази дисертация е негово и какво е било преписано.

Осъществяването на тази задача се оказа много по-лесно и доста по-леко, отколкото очаквах. Опасявах се, че първо, много публикации, които Венелин Терзиев е използвал през 2014 г. (преди 8 години) не са качени в интернет и това би направило неговото плагиатстване трудно за доказване; и второ, че той е взел всякакви мерки, за да направи плагиатството невъзможно за откриване. Не бях прав. Повечето от първоизточниците бяха установени от автора на сигнала проф. Стойков (огромна благодарност и искрено признание за неговия труд!), а заедно с това Венелин Терзиев не се бе опитал прекалено усърдно да заличи следите на присвояването на чуждите научни разработки. Очевидно той така разбира „правенето“ на наука: да компилира в големи размери научни трудове, които не му принадлежат, а нерядко прави това буквално, едно към едно. Предполагам, че безнаказаността на подобни действия е притъпила вниманието му и в голяма степен е изключила неговия инстинкт за самосъхранение, изневерило му е чувството за мяра.

Венелин Терзиев е усърдствал в две посоки. От една страна е използвал все повече и по-често функцията копи-пейст и то в значителни мащаби; а от друга страна той не се колебае да приписва като свои големи части от публикации и дори целите публикаци, в които има един или поне един съавтор, без по никакъв начин да указва, че материалът, който представя като свой, принадлежи и на друг автор или на други автори, а за такива „дребни“ неща като разделителни протоколи изглежда при него изобщо не става дума. Ето защо плагиатстването и (да го наречем неточно така) автоплагиатстването при него въздействат на читателя стресиращо и неизбежно пораждат доста отрицателни емоции.

Накратко да поясня логиката, от която се опитах да се ръководя за Становището си.

Първо, имаме две научни публикации А и Б. Ако научната публикация А е излязла и е станала общодостъпен факт преди научната публикация Б, то авторът на научната публикация Б би могъл и на теория, и на практика да е прочел научната публикация А. В този случай, при близки, дори идентични съдържания в двете научни публикации, може с основание да се направи извод, че авторът на научната публикация Б е ползвал научната публикация А и е заимствал от нея. Ето защо не може да се смята, че научната публикация Б е негово оригинално произведение. Още повече когато се установява, че има копи-пействане в особено големи размери. Тогава явно става дума за плагиатство.

Второ, нека някаква публикация има поне един съавтор. Когато липсват изрични указания (напр. чрез съответен разделителен протокол) какви части от тази публикация са дело на всеки от съавторите, то е логично да се предполага, че отделните съавтори имат относително равни върху цялата публикация и по никакъв начин единият от тези съавтори не би могъл да използва съответната публикация като само и единствено своя. Дори наричано твърде обтекаемо „автоплагиатство“, подобно поведение спрямо текста и такова отношение към съавторите представлява – според мен – форма на плагиатство.

Трето, използването на значителни като обем и множество като страници текстове от дадена публикация без анализ, без коментар, а като интегрална част от публикацията на автора, не би могло да се разглежда по никакъв друг начин, освен като плагиатство в особено големи размери и не би трябвало по какъвто и да било начин да се оправдава.

Четвърто, т.нар. „голяма докторска дисертация“ несъмнено предполага значителна степен на научна оригиналност и високо ниво на самостоятелност в анализа и изводите на автора. „Голяма докторска дисертация“, която се състои предимно от компилация на официални документи, чужди публикации, публикации с един или повече съавтори (да не говорим, че съавторството често е перверзна форма на зависимост на дадени хора от стоящ над тях в административно или научно отношение човек, вписван задължително, макар и формално като автор – стара като света или поне от времето на соца практика), която съдържа известни и банални твърдения и вписани главно за обем разсъждения, не само много трудно може да бъде наречена самостоятелен и оригинален научен труд, но изобщо не би трябвало, не би било редно и не е оправдано да се приема за такъв труд.

Неотделима част от Становището е следният файл, свързан с дисертационния труд:

Slatinski_Terziev_Plagiat_Disertacia.pdf – файлът съдържа сравняване на текста на дисертационния труд на Венелин Трезиев с източниците, от които текстът е бил взет.

Към Становището има три приложения за публикации, от които Венелин Терзиев е плагиатствал в особено големи размери – размери, които аз определям като шокиращи:

Prilozhenie_Plagiatstvo_ot_kniga_na_Doncho_Gradev.pdf

Prilozhenie_Plagiatstvo_ot_disertacia_na_Snezhana_Koleva.pdf

Prilozhenie_Plagiatstvo_ot_uvodna_statia_na_Georgi_Dimov.pdf.

При проследяването на файла Slatinski_Terziev_Plagiat_Disertacia.pdf се вижда с невъоръжено око, че има голямо припокриване на дисертационния труд с източниците.

Понякога толкова буквално и небрежно е използвана функцията копи-пейст, че са запазени правописните грешки на първоизточника – напр. Чинтлов, вместо Чинтулов.

Аз не мога да го докажа, но, осмисляйки дисертацията на Венелин Терзиев и като проследявам текстовете, от които е копи-пействано, оставам с усещане, че той не си е направил труда да вникне по-внимателно в това, което използва и понякога написаното (преписаното) се намира в противоречие с казаното малко по-рано. Понеже съм прочел редица негови публикации излезли и след дисертационния труд, имам за себе си ясна представа как той схваща „правенето“ на наука, как се отнася към научната коректност, доколко цени творческата етика в гонитбата на нови и нови научни степени и звания, в преследването на нови и нови бройки повтарящи се и множейки се научни публикации.

Съдейки от начина, по който функционира безспорно уникалната му система, чиято (ако бе за добро и за развитие на науката) същност можех да определя като гениална, оплитаща нови и нови желаещи да получат така заветното „д-р“ пред името си, без да минават по същия път на тежка и изнурителна, денонощна и пълна с лишения работа, извършвана от „будалите“, от почтените млади научни работници, аз си давам сметка, че ако в дисертационния труд на Венелин Терзиев имаше известно умерено количество – да се изразя така – стандартно плагиатстване (пределно отчетливо осъзнавам какъв оксиморон е това), ако той се бе постарал да го направи чрез опита и ловкостта на други доказани плагиати, щеше да ми се наложи да се ровя дълго в разработките му, да правя съпоставки, спекулации, предположения и констатации за съвпадения или възникващи впечатления за заимстване от други автори. Тогава щях, както му е редът, да отбележа крайно внимателно и изчерпателно къде и какво е идентично или навява подозрения за присвояване на чужди идеи, дори на чужд труд и къде има фрапиращо като количество и качество автоплагиатство, да не говорим за игнорирането на приносите на съавтори чрез присвояване на цялата публикация. Щях да насоча вниманието си и върху опитите чрез формално цитиране в списъка с използваната литература, на непринадлежащи на автора произведения, от които в неговия текст е вмъкнал огромни по обема си части, да се замаскира откровеното, понякога достигащо до разтърсващи мащаби плагиатстване.

Всичкото това общо-взето не си струваше усилията и си загуби в огромна степен смисъла, защото Венелин Терзиев от началото и до самия ѝ край „пълни“ дисертацията си с копи-пействане от най-различни места, като практически нито веднъж или поне твърде рядко използва нещо, даже един отделен абзац от публикация, която да е била написана лично и еднолично от него! Аз не можах да срещна поне малко убедителен и убеждаващ ме пример за включване на текст от негова и само негова статия. Какви ли изводи, тогава мога да направя, различни от заключението, че дисертацията е плагиат? Как да махна с ръка, как да си изкривя съвестта, че тук не става дума за плагиатстване?

За да бъда разбран правилно и да не бъда обвинен в преднамереност, нека да поясня още веднъж – известни части от дисертацията (ако не са взети от официални текстове или текстове на други автори) могат да бъдат открити и в публикации, в които има друг съавтор (някои публикации са с повече от един съавтор). Създадена е вече споменатата плетеница от публикации и съавтори (част от които повече приличат на шерпи, които, бе казано вече – добавят прагматично Венелин Терзиев за съавтор поради някаква своя изгода). Без да мога да го докажа, а и не искам да си правя труда (макар че ако си го направя сигурно бих очертал поне приблизително ползваната схема), като че ли някъде съществува огромен файл с извадки от нормативни, стратегически или други ключови документи; от файла се вземат отделни части, които се подреждат по някаква логика; веща или не чак пък толкова веща ръка „съшива“ отделните части и по този начин се компилира поредната публикация. Странно ли е тогава, че с подобни методи на работа Венелин Терзиев за десетина години съ-участва в написването на стотици публикации!

Съгласно чл. 6, ал. 3 на Закона за развитието на академичния състав в Република България (или ЗРАСРБ), дисертационният труд трябва „да съдържа научни или научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката“; също така дисертационният труд „трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания“. Аз не можах да открия съответствие на изискванията на ЗРАСРБ с това, което ни предлага като дисертационен труд Венелин Терзиев, защото и при най-внимателен прочит и след детайлното проучване на дисертационния му труд, така и не намерих за себе си (според моите лични разбирания за наука и научно творчество) нито достатъчно качество на дисертацията като оригиналност, нито достатъчно количество на дисертацията като самостоятелност, за да мога да я приема като едновременно и в много удовлетворителна степен оригинален, и относително значим самостоятелен труд.

Запознат съм със стандартната компютърна проверка чрез система за откриване на плагиатство, която е установила, че при обем от 434 страници, дисертационният труд на Венелин Терзиев съдържа преписани (плагиатствани) от други автори и източници 221 страници. А значи всички форми на плагиатство засягат 51% от дисертационния труд. От тях същинското плагиатство е 148 страници или 35%, а автоплагиатството е 73 страници или 16%. При моята детайлна проверка, осъществена след най-старателен, буквално ред по ред прочит, аз установих, че дисертационният труд съдържа преписани (плагиатствани) от други автори и източници 384 страници, т.е. съгласно моя прочит и калкулации, всички форми на плагиатство засягат 88% от дисертационния труд, от тях същинското плагитаство е 256 страници или 59%, а автоплагиатството е 128 страници или 29%. Процентите на плагиатството и автоплагиатството могат да нараснат и още повече, доколкото както компютърната система, така и аз не сме могли да открием в интернет пространството част от ползваните източници. Те вероятно не са качени там.

Ще отбележа, че приведените от мен 88% са близки до процента, указан в Отчета от проверка на плагиатство, удостоверил, че дисертацията съдържа 80% плагиатство.

За стила и методите на Венелин Терзиев говорят и следните нелицеприятни факти, изнесени в сигнала на проф. Стойко Стойков до министъра на образованието и науката:

▪ Дисертацията е „защитена“ отново като Дисертация, но вече под наименованието: „Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики“, в процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.8. Икономика в Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов, 2015 г.

▪ Дисертацията е преиздадена, но вече под друго наименование: „Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба“, Русе, Изд-во Примакс-Русе, 2014, стр. 438, ISBN 978-954-8675-88-8.

▪ Дсертацията е представена и като Монография № 2 за участието в конкурса за професор в професионално направление 9.1., роведен в НВУ „В. Левски“, 02.08.2016 г.

▪ Дисертацията е преиздадена и под наименованието: „Opportunities for improving the efficiency of the social adaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria“: - Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 272, ISBN 978-5-00068-402-3. – 2015.

▪ Дисертацията е представена също като Монография № 4 за участието в конкурса за професор в професионално направление 5.7. във Русенския университет – 09.2015 г.

▪ Дисертацията е представена и като Монография № 9 за участието в конкурса за професор в професионално направление 3.7. този път във ВУТП – София – 02.2017 г.

¬ Дейността на Венелин Терзиев има много повече измерения и последствия, а за да бъде тя такава и с подобни последствия, допринасят както процесите в нашата държава през последното десетилетие, така и общата, твърде противоречива ситуация в науката и висшето образование след като бяха приети новите закони и правилници в тези две критично значими за България сфери: наука и висше образование. Без задълбочаването на корупцията и конфликтите на интереси, без връзкарството, шуробаджаначеството и непотизма в нашата страна, без огромните проблеми и „сиви зони“, породени от новата нормативна уредба и без създаването на обвързвания и зависимости, не биха били възможни в този мащаб и не биха могли да вземат такива огромни размери и да нанесат такива сериозни щети всички тези практики на злоупотреба с науката за лична изгода.

Венелин Терзиев успява с настойчивост, отлично обмислени действия, несъмнена харизма и хитрост да проникне надълбоко в системата на функциониране на различни висши учебни заведения. Там той е толериран в просто недопустима степен от техните ръководства, внедрил се е в някои от катедрите им, оплел е в мрежите си ръководители на катедри и преподаватели. Тези ръководители на катедри и отделните преподаватели не могат да се разглеждат едва ли не като някакви невинни жертви на умението му да изплита мрежи от свързаности и зависимости. За мен е несъмнено, че тези хора са се превърнали осъзнато, доброволно и користно в негови съучастници. Те са позволили чрез тях той да използва даденото висше учебно заведение и съответните катедри като „ковачница“ за научни степени и звания по формални и като цяло спазвани процедури. Да, в общи линии (но единствено в общи линии) процедурите са спазвани, но съвсем формално, т.е. като форма и в минимална степен като изисквания на документооборота, но не по същество, така както би трябвало да се анализират и оценяват предоставените научни трудове и полаганите изпити. Отсъстват съдържателни дискусии в катедрите и научните журита, всичко е било претупвано, разглеждано повърхностно и в изпълнение на установката – да се случи точно това, което е било планирано. Да се спазят – пак ще го кажа, само формалните изисквания, за да върви процесът колкото се може по-бързо.

Благодарение на ловкостта и на умението на Венелин Терзиев да изплита мрежи от користно заинтересовани лица, той в поредното висше учебно заведение с лекота става персона, която може да гарантира на всеки кандидат – дошъл отвън или преподаващ там – бърза и успешна защита на дисертация или хабилитация. Като е абсолютно без значение каква част от предоставените научни трудове са негово (на кандидата) дело. Не е ясно срещу какво в материално или в друго отношение, но е установим факт, че на кандидата са предоставяни в голяма степен вече написани и дори вече защитавани на друго място разработки, не се е поемал риск от провал, защото, дискусиите в катедрите и журитата са били повърхностни, рецензиите са положителни и всичко е било въпрос на формална процедура, която да бъде извървяна до край, при това нерядко колкото се може по-експедитивно. Смущаващо за авторитета и достойнството на преподавателите в катедрите и на членовете на научните журита е отношението им към това, за което те са гласували и давали положителни оценки! Решенията са предварително съгласувани и от тези учени и преподаватели се е искало тези решения да бъдат утвърдени от тях.

В същото време не бива да се пропуска печалният факт, че подобно отношение към защитите и хабилитациите се налага като практика въобще в страната ни след като бяха ликвидирани научните съвети и не съществува институция с правомощията на ВАК.

Трябва да се посочи, че лицата, на които със своите контакти и позиции Венелин Терзиев осигурява успешни защити и хабилитации, на практика преминават през същия процес, който той реализира многократно и за себе си, като защитава на различни места сходни научни трудове, в които процентите на заимстване и-или на авто-плагиатство са значителни и лесно установими чрез проверки със съответните компютърни програми.

Методите, с които Венелин Терзиев действа са едни и същи навсякъде, където му позволяват ключови фактори в научното и-или в административното ръководство. Тези методи са оптимално отработени и са изключително ефективни. С малки изключения, всеки един, влязъл веднъж в схемата на Венелин Терзиев и обвързал се трайно с него, е постигнал своята цел, вероятно на някаква цена. Венелин Терзиев е можел да разреши проблема на всеки желаещ да се защити или хабилитира. Той ми прилича на добрата фея от приказките, която може да реши всеки проблем и да „защити“ всяка дисертация.

Затова не е чудно ако Венелин Терзиев има база от заготовки, които мултиплицира – целите или различни части от тях – в различни дисертации и хабилитациони трудове, а най-малкото – в множеството научни публикации, в които той неизменно е съавтор, при това изписван пръв сред авторите. Работи се с готови текстове, понякога останали като цяло непроменени в процеса от зачисляване в докторантура до успешната защита.

Това не е нито първият, нито последният път когато в България се използва схема, чрез която множество хора с власт, влияние или пари станаха малки и големи доктори, доценти и професори. В страната има обширно поле за изява на черноработници, които подготвят „научните трудове“ за защита или хабилитация – или срещу заплащане, или по „задължение“ – като зависими от лицата, които те научно обслужват по този начин.

С активната дейност на Венелин Терзиев се е създала атмосфера, при която са снети всякакви задръжки и се е смятало, че в съответното висше учебно заведение може да се защити абсолютно всичко. Създадена е била безотказно работеща машина по уреждане на всякакви защити. В научните журита участват практически едни и същи хора, което показва безотказна система за вземане на решения. Венелин Терзиев има свръхучастие в научни журита. Той е успял да изплете достатъчно тесни връзки, за да е неизменно в множество журита, а това е свързано и с несъмнени финансови интереси. Създало се е впечатлението, че без него не може да мине нито една процедура. Той е не само сивият кардинал в сянка, но е и съвсем на открито – всеяден и всеприсъстващ. Научните му ръководства са много, но като правило с още един научен ръководител и се базират на подготвени предварително текстове, с автоплагиатства и чрез откровени плагиатства.

Венелин Терзиев си присвоява чужди работи, в които няма никакъв или има твърде минимален принос. Той „приватизира“ текстове на свои съавтори, на свои докторанти. Когато не плагиатства, той се занимава с откровено автоплагиатство, заимствайки вече използвани при защити или за научни публикации свои текстове и подготвя чрез тях дисертации или научни публикации с нови заглавия и частично променено съдържание.

Да го подчертая отново и отново: Венелин Терзиев действа по един и същи начин и при свои дисертации и хабилитационни трудове, и при дисертации на свои докторанти.

Различни части от различни публикации, както негови (автоплагиатство в особено големи размери), така и от чужди автори (плагиатство в още по-големи размери), се включват в неговите или на неговите докторанти дисертации, често едно към едно, а понякога с огромни обеми и по този начин се защитават в различни университети, за различни научни степени! При тези методи на работа има преплитане на отделни части от дисертациите; понякога е трудно (няма го в интернет) да се открие първоизточникът.

Венелин Терзиев е превърнал своята научна дейност, както и научната дейност на свързани с него лица, в процес на автоплагиатство и плагиатство. Автоплагиатството и плагиатството са в такива размери, че не е възможно да се прецени какъв е личният научен принос на Венелин Терзиев или на неговите „съавтори“. Обичайна практика е да се взема публикация с едни автори (неизменно сред тях е Венелин Терзиев) и тя да се публикува отново, вече с други автори (пак неизменно сред тях е Венелин Терзиев).

По-рано подчертах, че моето Становище няма да бъде Рецензия на дисертацията на Венелин Терзиев, и затова няма да изразявам научно обоснованото си мнение, че макар тази дисертация да цели придобиване на научна степен „доктор на науките“, в областта на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, тя, може би не толкова като тема, колкото като съдържание и реализация на началните цели, е относително слабо свързана с националната сигурност.

Сега, обаче, ще се спра на нещо друго: на най-фрапиращите примери за откровено и несъмнено за абсолютно недопустимо плагиатство в дисертацията на Венелин Терзиев.

Ще започна с потресаващия факт, че 42 страници (страници 172-213) от Втора глава на дисертацията са буквално и нахално, няма да се поколебая да употребя много силна и нанаучна дума – нагло преписани от книгата на видния български учен Дончо Градев “Социална адаптация на личността“, С.: Военно издателство, 1976 г. Достатъчно е да се сравнят дисертацията на Венелин Терзиев и приложения към това Становище файл:

Prilozhenie_Plagiatstvo_ot_kniga_na_Doncho_Gradev.pdf.

Тук става дума наистина за брутално и за безнравствено плагиатство, извършено от страници 7-72 на тази силна и с ярко научно съдържание книга на проф. Дончо Градев! В моята научна практика не съм срещал често примери на такова варварско заграбване на огромен обем от чужда публикация, при това добре известна на научната общност!

Как да не задам въпроса: Що за научно жури е оценявало дисертацията на Венелин Терзиев? То вън от съмнение се е опозорило... И понеже ще приведа още примери на шокиращо плагиатство в дисертацията, ето състава на научното жури и рецензентите. Председател на научното жури: полковник доцент доктор инженер Христо Атанасов Атанасов. Рецензенти: професор доктор на икономическите науки Севдалина Илиева Димитрова; професор доктор на икономическите науки Владимир Томов Владимиров; професор доктор инженер Георги Василев Камарашев. Членове на научното жури са: професор доктор на икономическите науки Христо Маринов Иванов; подполковник доцент доктор Николай Бонев Ничев; както и доцент доктор Бояна Боянова Димитрова.

Не мога да не смятам, че плагиатството в колосални размери от книга на виден наш учен от ранга на проф. Дончо Градев (книгата не е качена в интернет), не е изолиран случай. Ето защо си запазвам правото да предолагам, че има и други подобни случаи на плагиатство, които не могат да се установят, защото първоизточникът не е в интернет.

Следващият случай на невероятно плагиатство в дисертацията на Венелин Терзиев (страници 404-414) е буквалното преписване от чужда дисертация – тази на Снежана Михайлова Колева, „Моделиране на процесите по набиране и подбор на персонал в организацията“ – за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление (по отрасли)“ професионално направление 3.8. Икономика (икономика и управление). Вижте за целта следния файл:

Prilozhenie_Plagiatstvo_ot_disertacia_na_Snezhana_Koleva.pdf.

От Автореферата са преписани страници 16-23, а в дисертацията преписаният текст е между страници 78-115. Тук важното е не само плагиатството само по себе си, а това какво е плагиатствано? Венелин Терзиев предлага като свой „Математически модел за оценка на компетенциите за подбор за свободна длъжностна позиция като част от програма за социална адаптация на освободените от военна служба военнослужещи“. Но това всъщност е едно към едно предложеният от Снежана Колева „Математически модел за набиране и подбор на персонала в организацията. Методология при набиране и подбор на персонал“. Нека да се замислим – има математически модел, разработен в една дисертация, тази на Снежана Колева. Да, ама не, както казваше един политически коментатор – Венелин Терзиев си присвоява този модел и ни го представя като свой!

Ще приведа и невъобразимото плагиатство от страна на Венелин Терзиев, при което той си присвоява значителна част публикацията (страници 7-18) на декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент Георги Димов „Предизвикателства пред политиката за сигурност и отбрана в съвременната среда за сигурност“,. При това става дума не за каква да е публикация, а за такава, която открива Годишника на този факултет, т.е. тя има принципно значение! В моята дългогодишна практика не съм се срещал с подобна нахална безскрупулност, която говори за превърнала се в друго „Аз“ безотговорност! Вижте приложения файл:

Prilozhenie_Plagiatstvo_ot_uvodna_statia_na_Georgi_Dimov.pdf.

И накрая в тази поредица от примери за удивително по мащаба и безпардонността си плагиатство е безпрецедентният факт, когато в т.нар. „голяма докторска дисертация“ авторът преписва от студентски реферат, при това от два такива реферата! Такова чудо едва ли някъде е виждано, дори рефератите на студентите да са наистина много добри.

На основание на написаното досега, и при най-силно желание да изкажа мнение, с което да омаловажа практиките, свързани с плагиатството в дисертацията на Венелин Терзиев, не мога да го направя! За мен посвещаването на науката винаги е било израз на чувство за мисия. И като научен работник, и като университетски преподавател знам колко е трудно да се занимава с наука човек в България през последното (особено през последното) десетилетие. Ето защо неизменно съм подкрепял всеки, който с цената на много лишения избира да поеме по това изпълнено с проблеми и тревоги поприще. Но тук случаят е коренно различен. Аз не виждам друг избор, освен да назова плагиата плагиат. При това става дума не просто за учен, допуснал инцидентно и еднократно да прибегне до плагиатство, а за човек, който е превърнал плагиатството в основен начин да пробива напред и нагоре в науката, да покварява млади и амбициозни кариеристи, да изкушава колеги с възможността да постигнат нещо в науката не с цената на „кървав“ труд и лишения, а по пътя на най-малкото съпротивление и с неописуемо по мащабите си плагиатство. Моето заключение се базира на окончателните и напълно мотивирани в своята правота изводи, че както в своята (анализираната от мен) дисертация, така също и в цялостното си присъствие в науката, Венелин Терзиев прибягва без колебание и без съмнение към плагиатство в безусловно драстични размери. Неговото плагиатство ме шокира с мащаба и обхвата си. Аз не бих могъл да имам друго убеждение освен това – съдържанието на дисертационния труд на Венелин Терзиев не ми оставя абсолютно никакъв избор. Тук, заставам категорично зад думите си, няма какво да се тълкува, не е нужна специална везна, с която да се отмерва количеството и качеството на неговото плагиатстване. Количеството на плагиатстването клони към големи числа, а качеството му – към малки величини. Никога не съм предполагал, че може да се прави подобно научно бракониерство и ако аз не го бях констатирал чрез сравнение на дисертацията с първоизточниците, нямаше да мога да повярвам, че това плагиатстване е възможно.

Анализирайки дисертацията на Венелин Терзиев адекватният, правилният, верният, точният извод е: тя е продукт на несъмнено плагиатство в особено големи размери.

В защита на това Становище, ще си позволя да напомня, че плагиатство, според §1, т.7 на Допълнителните разпоредби в ЗРАСРБ, е „представяне за собствени на трудове, които изцяло или частично са написани или създадени от другиго, или използването на публикувани от другиго научни резултати, без позоваване или цитиране в процедурите за придобиване на научни степени или за заемане на академични длъжности“. Така че дори в някои случаи, след буквално копи-пействане на цели (и то нерядко по няколко) страници от даден чужд текст или документ, да е указано, от кумова срама, кой текст или документ е използван, не е дадена възможност на читателя да разбере, че това не е преразказ на чужд текст, че не се включва едно към едно немалка част от чужд текст (липсват кавички), а читателят, остава с убеждението, че пасажът е написан от автора.

Давам си ясна сметка, че при такова мое становище някой би могъл да ме заподозре в крайно негативно отношение към Венелин Терзиев и да ме обвини в прекалено силно пристрастие в негов ущърб. Ала аз не съм имал и няма да имам нищо общо с него, ние с него не се познаваме лично. Ако Становището ми има силна отрицателна окраска, то е защото то не би могло да бъде друго – дори при моето кредо да оставям другите да живеят така, както те намерят най-добре, както им позволяват тяхната съвест и тяхното схващане за порядъчност. В своя вече дълъг научен живот, аз за първи път виждам човек, който не само във въпросната дисертация, но и въобще като учен, не се свени да „твори“ с използване и компилиране на чужди текстове, да плагиатства без задръжки. Казват, че Стилът – това е човекът. Но в този случай Плагиатството – това е ученият.

Опитвайки се да си обясня защо Венелин Терзиев не е разгърнал по друг начин и с други средства своите способности и още повече претенции за универсализъм и да го кажа така – за енциклопедизъм, аз правя за себе си извода, че той се е поддал на едно прекалено наивно самозаблуждение, че компилирането на текстове от документи или публикации от други автори е всъщност начинът, по който днес у нас „се прави“ наука. Той е видял, че този начин на процедиране действа, носи съответните желани плодове. А щом така може за другите, то как да искаме от него да не си каже, че може и за него?!

Моето разбиране като учен и моята съвест като гражданин ме карат да твърдя, че Венелин Терзиев е присвоил чужди документи и текстове, т.е. чужди произведения на науката, представяйки ги най-умишлено за собствени, чрез некоректно или съзнателно отсъствие на цитиране. За мен плагиатството (независимо от количеството и качеството му) е „смъртен грях“ за всеки научен работник. И това, че плагиатството остава досега безнаказано; това, че „така правят всички“, не може да служи за оправдание. Особено когато то е в такива значителни размери, каквото е в разработките на Венелин Терзиев.

Гр. София, 04.08.2022 г. проф. д-р Николай Слатински



08.08.2022 г.