От Украйна моя позната, рускоезична украинска гражданка, украински патриот, ми изпрати това стихотворение, написано от неин приятел.
Стихотворението е прекрасна илюстрация как войната на рашизма срещу Украйна обедини гражданите на Украйна - украинци, руснаци, рускоезични украинци, украинскоезични руснаци, българи, гърци, татари, беларуси, поляци и много други народности, в единна и непобедима украинска нация!
Ах, ако можеше да бъдем единна нация и ние, вместо да се опозоряваме като едно от най-путинофилските, най-разединените, най-ретроградните и най-реакционните племена сред всички европейски народи!
***
Моя страна выживет! Выстоит!
Заново из руин и огня
Камень за камнем выстроит
Жизнь нового дня!
Трудно слова подбираются
В этот нелегкий час…
Но знаю – война кончается,
Украинцы, с победой нас!
Пускай еще будет длиться,
Но близок тот самый день,
Когда Бог своей десницей
Солнцем разгонит тень!
Перелистните страницу –
Историю пишут те,
Кто в Украины границе
Двери открыл мечте!
Мечте о той жизни новой,
За которую ты дралась
И сражалась с суровой злобой,
Но врагу так и не сдалась!
Тебе, моя Украина,
Много пришлось пережить -
Плевали в лицо и спину,
Хотели тебя придушить…
И сердце хотели с кровью
Вырвать кремлевские псы,
Но зло в войне с любовью
Повержено за часы.
Разбита российская нечисть,
Туда и дорога им!
Время живых излечит,
О павших же мы скорбим…
Героев своих оплачем,
Их подвигу нет цены!
Украинцам там много значат
Их дочери и сыны!
За каждую убиенную душу
Молитвами вознесись
Наш крик, что покой нарушит,
Летя в голубую высь!
О, Богородица-матерь,
Спаси их об этом дне!
Мы молим о каждом солдате,
Павшим в этой войне…
Павшим за свободу и веру
Веру каждого из нас в то,
Что отныне земную сферу
Не превратят в решето.
Украина сегодня в тренде!
Кто в мире не знает нас?
Мы стали подобны легенде -
В дорогу и в добрый час!
Мы заново жизнь отстроим
Из пепла и из руин…
Научимся и освоим,
Народ наш теперь един!
И пусть ещё будет много
Тяжестей и невзгод -
У нас нет другой дороги,
Вперед и только вперед!
Украина, в тебя я верю!
Ты, как и прежде жива!
«Конец кремлевскому зверю!» -
Пусть разнесет молва!
И каждый пусть точно знает –
Мы мирные, но нас не тронь!
В наших сердцах полыхает
Свободы бессмертный огонь!
Моя страна выживет! Выстоит!
Заново из руин и огня
Камень за камнем выстроит
Жизнь нового дня!
Трудно слова подбираются
В этот нелегкий час…
Но знаю – война кончается
Украинцы, с победой нас!
17.05.2022