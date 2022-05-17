От Украйна моя позната, рускоезична украинска гражданка, украински патриот, ми изпрати това стихотворение, написано от неин приятел.

Стихотворението е прекрасна илюстрация как войната на рашизма срещу Украйна обедини гражданите на Украйна - украинци, руснаци, рускоезични украинци, украинскоезични руснаци, българи, гърци, татари, беларуси, поляци и много други народности, в единна и непобедима украинска нация!

Ах, ако можеше да бъдем единна нация и ние, вместо да се опозоряваме като едно от най-путинофилските, най-разединените, най-ретроградните и най-реакционните племена сред всички европейски народи!

***

Моя страна выживет! Выстоит!

Заново из руин и огня

Камень за камнем выстроит

Жизнь нового дня!

Трудно слова подбираются

В этот нелегкий час…

Но знаю – война кончается,

Украинцы, с победой нас!

Пускай еще будет длиться,

Но близок тот самый день,

Когда Бог своей десницей

Солнцем разгонит тень!

Перелистните страницу –

Историю пишут те,

Кто в Украины границе

Двери открыл мечте!

Мечте о той жизни новой,

За которую ты дралась

И сражалась с суровой злобой,

Но врагу так и не сдалась!

Тебе, моя Украина,

Много пришлось пережить -

Плевали в лицо и спину,

Хотели тебя придушить…

И сердце хотели с кровью

Вырвать кремлевские псы,

Но зло в войне с любовью

Повержено за часы.

Разбита российская нечисть,

Туда и дорога им!

Время живых излечит,

О павших же мы скорбим…

Героев своих оплачем,

Их подвигу нет цены!

Украинцам там много значат

Их дочери и сыны!

За каждую убиенную душу

Молитвами вознесись

Наш крик, что покой нарушит,

Летя в голубую высь!

О, Богородица-матерь,

Спаси их об этом дне!

Мы молим о каждом солдате,

Павшим в этой войне…

Павшим за свободу и веру

Веру каждого из нас в то,

Что отныне земную сферу

Не превратят в решето.

Украина сегодня в тренде!

Кто в мире не знает нас?

Мы стали подобны легенде -

В дорогу и в добрый час!

Мы заново жизнь отстроим

Из пепла и из руин…

Научимся и освоим,

Народ наш теперь един!

И пусть ещё будет много

Тяжестей и невзгод -

У нас нет другой дороги,

Вперед и только вперед!

Украина, в тебя я верю!

Ты, как и прежде жива!

«Конец кремлевскому зверю!» -

Пусть разнесет молва!

И каждый пусть точно знает –

Мы мирные, но нас не тронь!

В наших сердцах полыхает

Свободы бессмертный огонь!

Моя страна выживет! Выстоит!

Заново из руин и огня

Камень за камнем выстроит

Жизнь нового дня!

Трудно слова подбираются

В этот нелегкий час…

Но знаю – война кончается

Украинцы, с победой нас!

17.05.2022