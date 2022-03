1 евро = 145 рубли

1 рубла = 0.0069 евро

Бедните руснаци, този безумец ще им причини такива икономически и финансови щети, че в Русия, не дай Боже, може да се стигне до граждански размирици.

Част от персонала на Goldman's в Русия се мести в Дубай.

PwC and KPMG напускат Русия.

Netflix спира всякаква дейност в Русия.

TikTok прекратява всякакъв livestreaming в ьрусия.

China's UnionPay след Visa и Mastercard спира операциите си в Русия.

AmEx прекратява операциите си в Русия и Беларус.

so halted operations in Russia and Belarus.

Списъкът може да продължи до 1001. До 10001...

Аэрофлот трябва или да експроприира взетите на лизинг от западни компании самолети, или да ги върне час по-скоро, с което ще се разпадне весь гражданский флот!

07.03.2022 г.