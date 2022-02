Имам няколко въпроса:

1. Въпросното лице Венелин Терзиев, както се оказва, не е служител на Военна академия от 1 януари 2022 г., но до 1 януари 2022 г., следователно, е бил служител на Военна академия - защо това не е споменато в приложеното тук съобщение?

2. Лицето Венелин Терзиев вече не е служител на Военна академия от 1 януари 2022 г - а дали това има нещо общо с писмото (знам, че има такова) до министъра на образованието за плагиатство в особено големи размери на това лице, както и с моите статуси тук, показващи фрапиращи случаи на неговото плагиатство?

3. В съобщението се казва, че лицето Венелин Терзиев е участвало в международни форуми от свое име - а защо тогава той е изрично изписан при участието си в такива форуми като представител на Военна академия и като какъв тогава е участвал в международен форум бидейки негов съавтор началникът на Военна академия ген. д-р Груди Ангелов ?

Вижте как са изписани авторите в тази публикация:

Венелин Терзиев, Военна академия, София,

Иван Иванов, Университетска болница „Канев", Русе,

Груди Ангелов, Военна академия, София.

„PROSECUTOR’S OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA: INVESTIGATED CORRUPTION CRIMES AND COUNTERACTING CORRUPTION“, 69-th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability and Post Covid World" – Dubai, 03 June, 2021.

4. Защо съобщението не казва нищо по въпроса за преписването от друга публикация, в което е взел участие началникът на Военна академия ген. д-р Груди Ангелов, както се вижда от приведения от мен линк?

https://nslatinski.org/?q=bg/node/2913

5. Какво мислят министърът на образованието и министърът на отбраната по въпроса за плагиатството на Венелин Терзиев и присъствието в един случай на фрапантно преписване като негов съавтор на ген. д-р Груди Ангелов?

6. Какво мисли министърът на отбраната за дейността на Венелин Терзиев във ВА и толерирането му от началника на ВА ген. д-р Груди Ангелов и не трябва ли министърът да заповяда извършването на обстойна проверка на тази дейност и на това толериране?

7. Докога ген д-р Груди Ангеов на всички питания за дейността на Венелин Терзиев и собственото му толериране на тази дейност, ще се крие зад Военна академия, ще говори от нейно име, ще я намесва в собствените си дела, а няма да поеме лично поне частична отговорност?

Военна академия "Георги Стойков Раковски"

Вчера в 6:45 ч. ·

Във връзка с продължаващи запитвания към #ВоеннаАкадемия (и МО) относно статуса на проф. д.н. Венелин Терзиев, Ръководството на ВА официално информира, че същият:

Не е служител на Академията от 1 януари 2022 г.

Няма нито една процедура за хабилитация, извършена във ВА

Следователно, не е получавал научни звания и/или степени във ВА

Същият е участвал в научни форуми у нас и в чужбина от свое име

31.01.2022 г.