В България явно е пълно с хора, хиляди, маса, народ, които са перфектни познавачи на творчеството на Чехов, Толстой (Лев и Алексей),

Гогол, Тургенев, Достоевски, Бунин... От сън да ги разбудиш и ще ти кажат всичко и за техния стил, и за писателските им търсения, че и за етапите през които е преминало тяхното развитие като забележителни майстори на перото...

Не, не извинявам ничия грешка, но всеки може да сбърка когото навлиза във води, в които не е специалист.

Може дори да смята, че Петко и Пенчо Славейкови са братя.

Не е хубаво, но се случва.

Наскоро четох анализ, в който авторът, интелигентен човек, приписва израз на Чехов, а изразът е от Достоевски! Мислех си да му напиша за грешката, но си казах, че ще се засегне. Подвела го е паметта.

Случва се.

За да не скучая тези дни сравнително далеч от България, си купих новата книга на Mark Leonard "The Age of Unpeace. How Connectivity Causes Conflict".

Авторът е утвърдено име, с книги, при това добри, издадени и у нас. Открих в текста му фактологична грешка. Подвела го е паметта, не я е забелязал и редакторът.

Случва се.

А в примера с нашия премиер ще кажа само още следното:

- Сгрешил е, но реакцията ни е прекалена, свръхреакция. Свръхсвръхреакция на фона на търпеливото ни мълчание при управлявалия ни 10 години илитерат. Не знам защо е тази агресивна нетърпимост към Кирил Петков. Грозна е и несправедлива. Дано той има силен характер и здрави нерви, както и воля и самообладание да се учи от грешките си. Така ще си даде сметка, че нищо добро не бива да очаква от не-общество като нашето и на никаква благодарност ако направи нещо добро от него не може да очаква.

Както казваше моят дядо, стар-татко, чието име носим аз и моят внук - Който мрази себе си, не може да обича другите.

Явно това важи не само за отделния човек, а и за едно отделно взето общество - нашето...



29.01.2022 г.