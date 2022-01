За българското общество, а и за властта, комуто и да принадлежи тя, изглежда статистиката за ковид няма никакво значение, тя минава, отминава и заминава.

А статистиката е полезна:

за властта – за да взема добре информирани решения;

а за обществото – за да може всеки от нас да си дава сметка какво се случва и какво ще се случи и как той, този средностатистически българин да се държи в условията на случващото се и в очакване на това, което ще се случи.

Някои държави трансформират отношението към ковид от пандемия в ендемия.

Тук приятел ми обърна внимание, че в предишен статус съм допуснал пръстописна грешка, вместо ендемия съм изписал епидемия. Може да е и грешка по Фройд...

Европа поне вече мисли за постковидното си съществуване и развитие. А ние тепърва ще се мъчим с Петата вълна. Сами си го заслужаваме. Хак да ни е. Кой каквото прави на себе си го прави.

И така...

За четири дни от тази седмица тя, тази седмица излезе на първо място, изпреварвайки всички досегашни седмици и разпилявайки на пух и прах рекордните седмици до този момент.

Първите седмици по най-висок брой новозаразени (сегашната е само с 4 дни):

1. 17.01.-23.01`22: 40269.

2. 10.01.-16.01`22: 40191.

3. 24.10.-31.10`21: 33049.

Всеки от последните 7 дни е рекорден за съответния ден от седмицата за всичките 98 седмици досега на ковид у нас.

Рекордите за отделните дни от седмицата:

За понеделниците рекордът е 9996 – на 17 януари`22.

За вторниците рекордът е 11181 – на 18 януари`22.

За срèдите рекордът е 10160 – на 19 януари`22.

За четвъртъците рекордът е 8932 – на 20 януари`22.

За петъците рекордът е 6863 – на 14 януари`22.

За съботите рекордът е 4389 – на 15 януари`22.

За неделите рекордът е 2379 – на 16 януари`22.

За мен най-опасното в развитието на Петата вълна е все по-масовото заразяване на медицинските работници.

Ето как нараства техният брой за последните седмици (като тази е само с 4 дни засега):

89, 121, 323, 450, 452.

През тази седмица на всеки 12 минути в България се заразява по един медик. Всеки час в България се заразяват по 5 медици. Как мислите, колко дълго ще издържи от тази гледна точка здравната система?

В столицата на всеки 30 секунди се заразява с ковид 1 човек.

1 човек на всеки 30 секунди!

Алоооо, госпожо Фандъкова! Are you hearing me? Do you hear me?

В същото време антиваксърството упорито си антиваксърства, независимо от щетите – материални и морални, които то нанася на България в национален и в международен план.

За четирите дни на тази седмица първа доза са си поставили абсолютно мижавите 7721 души. По-малко от по 2000 на ден...

Както много пъти съм писал досега, нека медиите, които бодро рапортуват как се били извили опашки пред имунизационните пунктове, просто вземат калема и пресметнат числата, тогава ще видят, че се ваксинират само ваксиниращите се.

През тази седмица досега имаме:

71225 ваксинирани.

От тях:

7721 с първа доза.

10837 с втора доза.

52667 с трета доза.

С други думи, 90% от ваксиниращите се през тази седмица са вече ваксинирани. Както казах, в България се ваксинират ваксиниралите се.



20.01.2022 г.