Мисля си - пилее се и малкото наличен капитал от доверие и взаимно уважение, изразходва се огромна енергия, хабят се и без това опънати до предел нерви, губи се (без)ценно време!

От БСП не разбирам и БСП не ги разбирам, затова няма да ги коментирам този път.

Но ДБ и ИСБГНИ се намират в патова ситуация - те да дирят разумни аргументи защо трябва да подкрепят натрапен им драмсъстав, който не е обединен от общо визия и да се чудят как да излязат с минимум репутационни и имиджови щети след като бяха поставени пред свършен факт от глупостта на ИТН да се следва стратегията на свършените факти, базирана на арогантния и рекетьорски принцип Take it or майната ти!!!

Ами не трябва тази абсурдна мелодрама да продължава!

Това ми напомня, наистина ми напомня гадната ситуация в 46-то ОНС, когато се стигна до Беровото правителство.

Пак сбор от имена, подбрани за да се състави кабинет, но без обща визия.

Пак приказки как България цяла нази гледа, а алтернативата било хаос.

Пак никой не те пита какво мислиш за кандидат-министрите, това не се обсъжда и или гласуваш, или си гледай работата.

Пак някъде задкулисно, тайно, скрито-покрито, неясно по какви критерии се подбират имената.

Пак сламен човек за премиер, комуто спускат тези имена.

И какво се случи?

Ами разбиха се нашите редици - едни станаха кинжали и пророци на нерушимата и святата синя идея, други (като мен) си дадоха сметка, че иде краят на тяхното участие в политиката (но не подкрепиха предлаганото неясно и безгръбначно правителство), трети се спазариха на каква цена да продадат гласа си, четвърти станаха сини мравки, смятайки, че доброто за България е да подкрепят това правителство и също подписаха присъдата си да станат политически трупове.

А Беровото правителство се отметна от поетите уж ангажименти, от разумните на книга приоритети, стана лесно управляемо иззад сцената и нанесе колосални щети на страната и демокрацията...

Има защо да се каже на ИТН от партиите на протеста: Ресто! - Не струва!

В така предложения списък от имена има 2-3 души (поне), които никак, ама никак не могат да бъдат подкрепени.

В така предложения списък има 2-3 души (поне), които са тотално далеч от сферите, които би трябвало да управляват и тепърва ще навлизат в материя, която им е чужда и дори непозната.

В така предложения списък от имена няма единна визия, това не е екип от единомишленици, те не са обединени от общи идеи, те са събирани по метода: Я виж нЕкой там за туй министерство, ама да е по така; а ако не намериш, дай нЕкое наше момче!

В така предложения списък от имена кандидатът за премиер не е нито най-авторитетният, нито най-кадърният, нито най-опитният, нито най-подготвеният, той просто се е намерил под ръка в последния момент след гафа с предходния кандидат, а дори послъга непочтено кога бил предложен за кандидат.

В така предложения списък от имена не се виждат фигури дори близки като капацитет, смелост, излъчване, биография и доказан професионализъм в сравнение с цвета на служебното правителство и затова като кадрови подбор е тревожна крачка назад.

Ето защо вместо да се доразпилее и без това оскъдният капитал на доверие и взаимно уважение между партньорите; вместо да се доизразходва докрай огромната енергия; вместо да се доизхабят опънатите до скъсване нерви; вместо да се доизгуби до свършване (без)ценното време,

трябва да се прекрати играта на иди ми-дойди ми, на наддаване и надхитряне, на преливане от пусто в празно, на все го режем и все късо,

и да се отправи на ИТН ясното и категорично послание, че с техния мандат работата не стана, а веднага и незабавно ДБ, ИСБГНИ, БСП И ИТН да излъчат по 2-3 души, които да започнат от днес да разработват визията, стратегията, приоритетите и програмата на Правителството на Промяната, за да бъде - с общи усилия и взаимни разумни отстъпки - реализиран Третият мандат и България да получи управлението, от което има катастрофична и апокалиптична необходимост, като започне демонтажът, необратимият демонтаж на вредния и корумпиран, пролигархичен и антидемократичен режим на ББ-АД-ДП.



04.08.2021 г.