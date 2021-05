Днес изключителният Economist:

At a party the boss is playing cards with his friends. One of them shows a video about what happened to a businessman who did not do what they wanted; he was filmed being sexually abused in custody. Another member of the group, known as “the chicken”, has paid €2,500 ($3,025) to a glamorous woman to “take care” of the boss. Others give the big man gold bars as gifts. It sounds like something out of a gangster movie. But the “boss” is allegedly Boyko Borisov, Bulgaria’s prime minister until this week.

Бойко Борисов, дами и господа!!

В Брюксел лидерите като релаксират си разказват вицове за неговото поведение, за дефектите във възпитанието му, за общата му култура, за тоталното незнание на езици и изпадането понякога в ситуации, когато просто не разбира дори с превод за какво се дискутира, защото не обича да чете и отива често неподготвен. Ала това все пак са си междулидерски вицове за релакс.

Но когато големите инвеститори четат Economist, познайте от раз какво си мислят за нас!?



13.05.2021 г.