Разровиха го - не мирише. А вони.

Невъобразимо грозен ще бъде краят на този режим.

Жалко, че това се случва в България.

Гадното е, че толкова много хора знаеха, какво ще изскочи като се разрови. Но си мълчаха. Не искаха да видят очевидното.

Това е нашият колективен грях като общество.

Последното ни десетилетие не е само загубено.

То ще се окаже позорно.

Болезнен укор към всички нас.

И каква ми е утехата, че неизменно наричах този човек Зло!?

Никаква. Защото България непоносимо силно ме болеше 10 години и още по-силно ме боли днес.

Да беше лош сън, да се събудим от него плувнали в пот.

Но всичкото това бе наяве - пред широко затворените ни очи.

Как можахме да го допуснем!?

И как да не го допускаме повече!?



06.05.2021 г.