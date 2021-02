Властта е безнадежден случай

От мой съученик.



Appointment 1 - 1st dose

Site location

Black Country Museum

TIPTON ROAD DUDLEY WEST MIDLANDS DY1 4SQ

Date and time

5aturday 27 February 2021 at 3:20рт



Appointment 2 - 2nd dose

Site location

Black Country Museum

TIPTON ROAD DUDLEY WEST MIDLANDS DY1 45Q

Date and time

Saturday 15 Мау 2021 at 5:35рт





What happens on the day

You need to go to the vaccination centre you have booked for your appointment.

Try to get to the vaccination centre at the arrival time you selected when booking your vaccination appointments.

...

Вижте какво значи да имаш държава, а не Джипландия.

Повече от два месеца нашата власт не може -

и това в Обществото на съвременните информационни и комуникационни технологии (да добавя ли кацането на Марс, революцията в генните технологии...) -

да организира един прозрачен и улесняващ хората процес!

Или си мислите, че аз страдам от обсесия да критикувам властта!?

Нима не виждате колко некомпетентна, неоправна, незнаеща и неможеща е тя!? Нима неукостта, самохвалството, безпардонният език, арогантността на властта не са ви убедили, че тя е безнадежден случай!?

Когато ФБ-приятели ми пишат и разказват как е в Европа - в Швейцария, Дания, Швеция, Холандия и къде ли не, става безпощадно ясно, че разликата между тях и нас е не количествена, а качествена - като между Постмодерността и Старокаменната епоха.

Моя съседка в 310 автобус днес ми се оплака - тези ни забравиха за ваксините, явно със самия факт, че им се пречкаме под краката ние им пречим за пълното щастие и радост...

P.S. Днес ми беше поставена втората доза. Колега ме поздрави с ... успеха и късмета. Нещо подразбиращо се от самосебе си в България е въпрос на успех и късмет. Да, благодарих му, но това за мен почти нищо не значи, защото майка ми и още немалко близки и любими хора нямат засега никакъв шанс да се ваксинират. А те са в още по-рискова група от мен.

То моето не беше успех и късмет, а бързо, ефективно, загрижено за преподавателите и проявяващо управленска ефективност ръководство на един университет.

За да се види, че нещата зависят от хората, натоварени с власт и отговорност - както се казва - в центъра и по места. На мен дори не ми пратиха такова известие като на моя съученик, а ми се обадиха по телефона - искрено и лично. Така, както направиха с всички преподаватели в този университет.









Абсолютно бездарни действия на властта в ББългария!

С тъпото Юруш на ваксините! изгърмяха за два дни патроните и сега виждаме само словесни кьорфишеци! Опукаха и немалко част от уж резервите за вторите дози...

А пенсионерите, а хората с увреждания, а физически слабите, а психически немощните??!!

Даже абсолютни ваксинационни дилетанти като мен предупреждаваха, че така ще стане. То беше толкоз просто и логично!

И стана безпощадно ясно, че тази власт действа по Метода на глупака - проба - грешка - пак проба - пак грешка!









Понеже на „лични“ имаше малък другарски съд, както някога виетнамците, които вървяха в кръг около виновния и викаха Ти си льош!, та да направя дуплика.

Да, с това

Юруш на ваксините!

няколко мои познати, приятели, близки, роднини успяха да се класират, макар и не с ваксината, която предпочитаха. Така че аз за тях съм доволен и спокоен. Но!

Знаете ли как в науката за сигурността, в социалната психология и културната антропология, в социологията се нарича подход като

Юруш на ваксините!

при който слабите, уязвимите, лицата с увреждания, много възрастните хора биват зарязвани, пренебрегвани, набутвани в седма глуха, оставяни без ваксина?

Как се нарича подход, при който се създават условия да спечелят най-бързите, най-силните, най-оправните, най-ловките, най-хитрите, най-агресивните, най-безкомпромисните?

Нарича се социалдарвинизъм.

Преди двадесетина години някъде бях прочел, че идва време, когато не най-нуждаещият се ще има подпомогнат достъп до определени оскъдни ресурси, а най-бързият.

Нещо такова се случи и сега.

Но ние трябва да отидем отвъд конкретния случай с ваксините и да осъзнаем, че другото име на цялата политика на сегашната власт е именно социалдарвинизъм.

Кой успява най-много днес – лишеният от ценности, от принципи, от скрупули, от морал, от нравственост, от социална чувствителност, от солидарност. Не е важно да си знаещ, можещ, кадърен, почтен, принципен, образован, възпитан. Трябва да си част от някоя глутница – най-добре на вълците, но ако не може, то поне на хиените, на чакалите или на плъховете. Т.е. на някой от етажите на хранителната верига на хищниците. Месоядните са по-бързи от тревопасните. И по-силни и по-сити защото ако тревопасните се спасяват поединично, месоядните ловуват организирано, на глутници.

Та това исках да кажа за политиката и манталитета на тази власт. А че в хаоса и анархията, която те създадоха с ваксините се възползваха и мои познати, приятели, близки, роднини, не е чак толкова странно. Винаги, дори в джунглата има шанс за нормалните, адекватните, мислещите, сръчните. Докато в някоя друга ситуация, при разпределението на някой друг оскъден ресурс, те се окажат от страната на губещите. Неизбежно е да се окажат, защото не са хищници. А в джунглата на социалдарвинизма да не си хищник е неподлежаща на обжалване присъда.



26.02.2021 г.