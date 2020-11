1 ноември, Вирусът: Ден 240

Равносметката за Ден 240 на вируса:

54069 официално установени заразени, 1298 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180

19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386

12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

05.10.-11.10. 283 436 437 516 612 448 83 общо 2815

28.09.-04.10. 216 276 286 263 240 182 69 общо 1532

21.09.-27.09. 151 109 160 290 255 169 58 общо 1192

14.09.-20.09. 143 155 174 154 189 86 44 общо 945

07.09.-13.09. 57 167 122 163 201 92 27 общо 829

31.08.-06.09. 76 188 163 158 179 96 39 общо 899

24.08.-30.08. 99 203 162 157 157 99 26 общо 903

17.08.-23.08. 135 169 151 142 169 96 60 общо 922

10.08.-16.08. 116 210 171 176 174 90 32 общо 969

03.08.-09.08. 204 255 303 297 195 134 53 общо 1441

27.07.-02.08. 194 250 284 265 270 146 119 общо 1528

20.07.-26.07. 196 325 330 269 270 189 115 общо 1694

13.07.-19.07. 159 234 232 267 298 196 95 общо 1481

06.07.-12.07. 174 188 240 330 292 211 77 общо 1512

29.06.-05.07. 140 158 165 161 182 180 63 общо 1049

22.06.-28.06. 79 130 128 166 105 112 66 общо 786

15.06.-21.06. 51 112 89 132 81 117 33 общо 615

08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563

01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208

25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86

18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196

11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254

04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349

27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284

20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433

13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239

06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122

30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186

23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167

За отделните дни от седмицата:

Понеделниците: 4566 + 3343 = 7909

Вторниците: 6146 + 2569 = 8715

Срèдите: 6360 + 2760 = 9120

Четвъртъците: 6672 + 2689 = 9361

Петъците: 6960 + 2891 = 9851

Съботите: 4797 + 1803 = 6600

Неделите: 2038 + 1225 = 3263

Да повторя за 1 ноември:

54069 официално установени заразени, 1298 починали.

1225 нови заразени за вчерашната неделя и 19 починали!!!!

Съвсем наскоро сякаш, когато имаше 120 заразени, всички пишеха с тревога – премината е психологическата бариера от 100 души! А сега медиите, например BTV, бодро рапортуват – спад в заразените! При 1225 души в най-ленивия ден от седмицата и от ленивия уикенд – неделя!

Ето как след 25 март (когато аз започнах да водя статистиката), са бройките на новозаразените по дни от седмицата:

1. Петъците: 9851.

2. Четвъртъците: 9361.

3. Срèдите: 9120.

4. Вторниците: 8715.

...

6. Понеделниците: 7909.

5. Съботите: 6600.

...

7. Неделите: 3263.

Така че тези 1225 нови заразени в неделя изобщо не са спад, а предпоставка и намек за очакваща ни нова отвратителна седмица.

Нека за миг да се замислим – за тази седмица имаме:

204 нови починали от вируса

(за цялата минала седмица те бяха 108, т.е. за тази седмица имаме точно удвояване на починалите!!);

Така починалите от вируса станаха 1298.

482 нови заразени медицински работници

(за цялата минала седмица те бяха 332);

Така заразените медицински работници станаха 2365.

644 нови заразени постъпили в болници

(за цялата минала седмица те бяха 536);

Така постъпилите в болница станаха 2680.

Плюс 169 в интензивните отделения в неистова битка за живота.

6495 нови заразени в София

(за цялата минала седмица те бяха 2959 – отново удвояване в сравненише с миналата седмица).

Така заразените в София станаха 17458.

Ето моите прогнози от понеделник за тази седмица:

Ще стигнем 200 нови починали през тази седмица.

Те са 204.

Ще стигнем 400 нови заразени медицински работници.

Те са 482.

Ще стигнем 600 нови заразени постъпили в болници.

Те са 644

Ще стигнем 4000 нови заразени в София.

Те са 6495.

Макар и критикувани като силно завишени, моите прогнози се оказаха оптимистични, а за София – твърде оптимистични. Ще се повторя – София става опасно да живееш – вирусът е навсякъде, буквално навсякъде. Ехооо Данче, ехооо Фандъкова! Are you here?

Следва още малко статистика.

Вижте първите пет недели по брой заразени:

1. 1 ноември – 1225.

2. 18 октомври – 395.

3. 25 октомври – 327.

4. 2 август – 119.

5. 26 юли – 115.

Ето защо смятам, че 1225 заразени за вчерашния неделен ден не е спад, а ръст на заразените, каквото и да говорят бодрите медии.

Ето рекордите за отделните дни от седмицата:

За понеделниците рекордът е вече 2243 – на 26 октомври.

За вторниците рекордът е вече 2569 – на 27 октомври.

За срèдите рекордът е вече 2760 – на 28 октомври.

За четвъртъците рекордът е вече 2689 – на 29 октомври.

За петъците рекордът е вече 2891 – на 30 октомври.

За съботите рекордът е вече 1803 – на 31 октомври.

За неделите рекордът е вече 1225 – на 1 ноември.

Тази седмица държи всички рекорди за отделните дни от седмицата. Черната седмица! Засега…

Да видим и първите пет седмици по най-висок брой заразени:

1. 26.10.-01.11.: 16180.

1. 19.10.-25.10.: 8386.

2. 12.10.-18.10.: 5101.

3. 05.10.-11.10.: 3418.

4. 20.07.-26.07.: 1694.

Его все същото, прогнозирано преди три, вече преди 4 седмици от мен неизбежно като настъпване удвояване (като по геометрична прогресия 2 по 2 по 2 по 2 по 2)…

Не ми остава нищо друго, освен да се самоцитирам за четирите печални елемента, обобщаващи случващото се в страната ни:

Първо, ескалацията на вируса в България е резултат (и) от изключително, просто разтърсващото некомпетентно управление на държавата, особено през тази година, която е дъното на неадекватността на тази наша десет-годишна власт.

Второ, недоверието в България се превръща в явление, което пронизва всяка дейност, всяка оценка за случващото се – недоверие към властта, недоверие към науката, недоверие към експертите, недоверие към вируса, недоверие към разумните решения, недоверие към всичко, което за да е успешно, заслужава доверие.

Трето, Психологическите проблеми на едно единствено лице в държавата, което живее в своя измислена реалност и със свои напълно неверни представи за собствената си (не)компетентност, поразиха самата социална тъкан на обществото ни. Обществото ни губи всякаква представа за случващото се, то е сляпо за процесите, дезориентирано, объркано, вътрешно противопоставено. Рядко един-единствен човек със своите изместени, девиантни представи и дефицити и с последващите от това думи и действия, е нанасял такива дълбоки рани на обществото, което се разболява все по-нелечимо от бойкоборисовизация, страда от ББ-синдром. Ние дълги години ще изстискваме от себе си – индивидуално, общностно, обществено - бойкоборисовизирането си, ще се мъчим от и борим с този тежък ББ-синдром и ще са ни нужни огромни усилия да оздравеем от това, което ни причини на ментално социумно равнище този човек!

Четвърто, атомизирането на обществото, превръщането ни в спасяващи се поединично индивиди отслабва имунната система на обществото, ние се оказваме неспособни да се обединим около елементарни неща (носенето на маските е едно от тях), камо ли за по-сериозни и дългосрочни начинания. Такова състояние е абсолютно противопоказано за едно общество и в случая с пандемията, то ще вдигне с пъти цената, която ще платим. Впрочем – цената, която вече плащаме.

...

И следпоследно,

Колкото по-половинчати, закъснели, лицемерни и неадекватни са мерките днес, толкова по-тежки, стресиращи, ограничаващи и общозатварящи ще са те утре…



02.11.2020 г.