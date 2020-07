Вървя от Орлов мост в посока към улица "Шипка".

По алеята ме задминава малка групичка велосипедисти,

Те си подпяват весело:

- Оставката!

Тя сбира много млади

на митинги и по площади!

Мисля си обнадеждено - дните на режима са преброени! Може би пък младите да поемат постепенно страната ни в свои ръце и да я направят такава, в каквато искат да живеят, вместо да емигрират от нея, обръщайки се с гняв назад: Няма да ви живея в скапаната държава!

Просто акълът ми не го побира как допуснахме да им се натресе върху младостта за цяло десетилетие такъв безидеен, некомпетентен, корумпиран и арогантен режим!









Имали сме различни главни прокурори. Едни бяха слаби, други още по-слаби. Едни бяха безполезни, други още по-безполезни.

Някои ги съжалявах, други ме възмущаваха.

Но никога досега не бях изпитвал омерзяващото ме чувство, че пред очите ми се демонстрира безскрупулност, граничеща с наглост.

Както казваше един самоубит руски генерал и политик:

- За държавата ми е обидно!









От времената на Сталин и Червенков първи горещо подкрепят партийния и правителствен ръководител т.нар. интелектуалци, видни представители на художествено-творческата интелигенция, хранениците на режима.

След тях иде редът на работническите колективи, на спонтанни събрания приемащи телеграми в подкрепа на любимия ръководител.

После на ход са вдъхновените първенци на трудовото селячество!









А едно време и преди време Перник как протестираше!

Сега, явно толкова се е настрадал от поразиите, които му причини властта или пък толкова му е добре от тях, че няма сили да се появи на картата на протестите в България...

Дупница, по-тихо, моля ви, ще събудите перничани!









Сега мнозина четат между редовете декларацията на Посолството на САЩ от вчера и казаното от Посланичката на САЩ от днес...

Не съм от феновете на тази посланичка, олеква ми малко, карикатурно ми изглежда облечена като мома игроорка. Все пак познавах лично такива посланици от тежка катогория като Ейвис Боулън и Джон Байърли, та дори и Уилям Монтгомъри и Джеймс Пардю...

На фона на първите двама, че даже в сравнение с вторите двама, тя за мен не това, което ми се ще да бъде.

Но пък и аз съм далеч от голямото добрутро вече, може да ми е деформирана оптиката като на най-обикновен обикновен човек.

Ала не намирам за нужно да четем вчерашното и днешното made in USA между редовете!

Нито ми се струва разумно да казваме - А къде бяха САЩ тогава, когато!?

Вчера Посолството на САЩ го каза от ясно по-ясно. Разбиващо откровено и трябва да си Гешев, за да не схващаш от пет прочитания какво бе заявено. А пернишкият зевзек Жуцата някога се шегуваше, че ако едни виден другар не схваща от три пъти, няма да го схване и от 33 пъти.

Днес посланичката, явно стресирано и разтреперено повикана от премиера и вероятно прегърната и разцелувана три пъти, като се целуваха др. Живков и др. Брежнев (Сменен ли съм? Не си! Мерси!), показа чудеса от дипломатичност - да му повтори същото от вчера, но като му съхрани лицето (to save the face).

Как да не цитирам отново Жуцата, който в свойствения му по пернишки пиперлив стил обичаше да казва:

- Думам ти жено, сещай се балдъзо!



14.07.2020 г.